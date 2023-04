Gullfeiringen fortsetter i Stavanger

Henrik Holm og Tommy Kristiansen røper hvordan de la planen for finalens snuoperasjon.

– Formen er ikke helt i hundre, men den kommer seg, sier Henrik Holm til TV 2.



Han og resten av Oilers-gutta er godt plantet på uteserveringen på Beverly i Stavanger for dag to av gullfeiringen. Feiringen etter gårsdagens seier startet med laget og så utvidet de den med familie og supportere.

– Det var en flott feiring, sier han og håper den blir flere dager lang.

Mandag kunne Stavanger Oilers ta i mot «byttå» og ta på gullhjelmene etter 3-0 seier over Storhamar i den avgjørende og sjuende kampen.

– Det var mange følelser som kom. Det er kanskje det tøffeste gullet vi har vunnet noen gang, seier han.

IKKE I HUNDRE: Formen til Henrik Holm kunne ha vært bedre dagen etter NM-gullet, sier han. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Sov nakne i dobbeltseng sammen

Holm kan imidlertid avsløre at han og lagkamerat Tommy Kristiansen lagde en plan for de siste kampene i finalen på et hotellrom på Hamar.

– Jeg og Tommy fikk en 160 cm dobbeltseng. Der lå vi og kosa oss og jeg bare «faen Tommy, nå ligger vi her to nakne mannfolk på over 30 år, nå skal vi snu denne serien her». Og det klarte vi, sier han og ler.

Den natta gav dem begge en god natt søvn, forteller han.

Holm og Kristiansen har bodd på rom sammen i mange år.

– Vi begge sover nakne. Vi lå der med nakne kropper og det var det som skulle til for å snu det. Holm er en vinnerskalle av en annen verden. Han han gir kamp i seks og sju. Og etter å ha sove naken med meg er det helt nydelig at han bare stengte igjen etter det, sier Kristiansen til TV 2.

– Var det en koselig natt?

– Det var en veldig koselig natt. Vi de eneste som ikke klager når vi får dobbeltseng, og jo mindre den er, jo bedre er det, sier han.

JATAKK: Tommy Kristiansen har ingenting i mot å dele dobbeltseng med Henrik Holm. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

En på vei vekk

Selv om det trolig ikke er det guttene tenker på akkurat i dag, kommer det spørsmål om framtiden. For alle er den ikke skrevet i stein.

Spilleren som ble kåret til årets back i Fjordkraft-ligaen av TV 2 eksperter og som scoret det første målet i finalen mandag da Stavanger Oilers ble norgesmester, Martin Lefebvre, er trolig tapt for siddisene.



Canadieren har imponert stort denne sesongen, men er på utgående kontrakt og forlenger trolig ikke kontrakten.

– Jeg kommer til å sitte igjen med mange gode minner fra disse to sesongene, sier han til TV 2.

– Er det mulig at du fortsetter i Oilers?

– Du vet aldri, men vi får se, svarer han med et smil.

– Det er det ingen sjanse for etter denne sesongen, følger Oilers-kaptein Dennis Sveum opp med fra andre siden av bordet under gullfesten.

Avgjørelsen for hvor han spiller neste sesong er ventet å tas i løpet av de neste par ukene.