Gode nyheter for Iskriger-profilen: – Jævlig digg

Legene kunne ikke garantere at det noen gang ble helt bra igjen. Nå ser alt lysere ut for Jørgen Karterud.

NÆRMER SEG:: Jørgen Karterud fikk tidlig i sesongen en alvorlig skade som gjorde at han på det verste fryktet for karrieren. Nå er han tilbake i trening. Foto: Beate Oma Dahle

– Den hang bare og dinglet. Alt hadde røket. Det var guffent, har Karterud tidligere uttalt til TV 2 om armen som til hans forskrekkelse sto 90 grader i feil vinkel.

Bildene av Vålerenga-profilen omtåket gjennom gangene på Jordal Amfi, kunne i verste fall vært fra hans siste kamp som profesjonell hockeyspiller.

Legene kunne ikke garantere at armen til Karterud noen gang ville bli helt bra igjen. Han forsøkte å ikke tenke på det, men han fikk testet seg psykisk i uker med dårlig søvn og en lang opptrening foran seg.

Fire og en halv måned etter at han skadet seg er 28-åringen tilbake på trening.

– Det går bra nå. Den siste måneden har vært veldig bra, sier Karterud til TV 2.

– Jævlig digg

Hele forrige uke var han med på isen. Da TV 2 var til stede spilte Karterud med gul trøye, som indikerer at resterende spillere skal være obs på å unngå nærkontakt med ham.

– Legen mener at jeg er ganske langt foran skjema nå. Det er jævlig digg. Jeg følte ikke at jeg var hemmet av armen. Selv om den fortsatt ikke har nok stabilitet og er stiv, så vet jeg nå at det kommer til å fungere. Det var jævlig digg å få svar på. Jeg kommer til å klare å spille, sier Vålerenga-spilleren.

Han fikk først beskjed om at opptreningen mest sannsynlig ville ta mellom seks og tolv måneder.

– Hvordan er det å vite etter at du først fikk beskjed om at det ikke var sikkert at armen noen gang kom til å bli helt bra igjen?

– Da de som opererte sa at det var en risiko for det, kjente jeg helt ærlig på det. Jeg synes at det har tatt lang tid, men det visste jeg jo at det kom til å gjøre. De siste to månedene har det gått bedre, svarer han.

NÆRMER SEG: Jørgen Karterud kan være tilbake i kamp i løpet av sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Har vært tøffe perioder

Det er vanskelig å si når han er klar for å spille kamper igjen, men fortsetter utviklingen som den har gjort i det siste så er det trolig ikke mange ukene til vi får se han i aksjon igjen.

– Vi har sagt at vi sikter oss inn på sluttspillet. Kanskje kan jeg spille noen kamper før det. Det er vanskelig å si helt når jeg blir klar, men nå synes jeg bare det er sykt positivt at jeg kan være med på is, sier han.

VIL BIDRA: Jørgen Karterud har veldig lyst til å være med Vålerenga-laget på trofejakt denne våren. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Hvor mye frister det å være med dette Vålerenga-laget i det som ser ut til å bli et veldig spennende sluttspill?

– Det er jo det jeg motiverer meg med. Det har helt ærlig vært tøffe perioder hvor jeg har flydd alene rundt i styrkerommet, så det ville betydd mye å komme tilbake og bidra litt. Jeg har veldig lyst å spille sluttspillet, i hvert fall når det ser ut som det gjør nå og jeg synes vi ser stadig bedre ut. Det er seks lag som kan kjempe om tittelen. Det er en veldig stor motivasjon å prøve å bli klar til det, svarer Karterud.