Gir seg på landslaget: – Vemodig

For 15 år siden fikk han sin landslagsdebut. Nå er en lang landslagskarriere over for en av Norges største hockeystjerner.

– Jeg må vel innse at det er en tid for alt. Det er litt rart og vemodig, sier Bonsaksen til TV 2 under intervjuet hvor han deler sin avgjørelse.

De siste årene har den hjemvendte stjernespilleren slitt med skader som har gjort at han har takket nei til VM-spill. Den gangen kunne han spilt, men likevel velger han å si at nok er nok.

– Jeg har vært utrolig stolt over å kunne representere landet mitt. Det har vært jævlig kult og ekstremt moro. Nå føles det rart å skulle si at jeg ikke skal spille på landslaget igjen. Personlig har det vært stort, sier han.

15 år: Alexander Bonsaksen fikk sin landslagsdebut under 2007/08-sesongen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Fryktet operasjon

Tidligere har han takket nei til VM fordi han har vært skadet. Det har gjort at han ikke har fått trent like mye mellom sesongene som han skulle ønsket.

Også denne gang har han hatt utfordringer med kroppen, men det er ikke derfor han nå takker for seg.

– Det er en helhetsvurdering. I november fikk jeg et skudd på meg som gjorde at en beinsplint løsnet i ankelen. Da var tanken at om ikke den festet seg som den skulle så ble det operasjon. Nå ser det ut til at det likevel ikke blir en operasjon, men jeg må holde det litt rolig for at det skal bli helt bra, sier han.

Landslagsledelsen har forsøkt å finne løsninger for å få veteranen med videre.

– Vi har hatt en fin dialog og de har vært åpne for å være fleksible med løsninger, men jeg har vært ganske klar på at om jeg skulle være med så skulle jeg ikke stå over deler av oppkjøringen. Da måtte jeg vært med for fullt helt veien for å være i best mulig form under VM, sier han.

Bonsaksen legger også til at familiesituasjonen har vært en del av avgjørelsen. Han er småbarnsfar, og ønsker å være mer hjemme mellom sesongene.

NÆRMER SEG: Landslagssjef Tobias Johansson skal om få uker lede landslaget i sitt første VM. Foto: Ole Martin Wold

– Kommer til å savne han

– Han skal ikke være med, sa landslagssjef Tobias Johansson til TV 2 mandag ettermiddag.

Svensken bekreftet da at han hadde fått beskjed av Bonsaksen om at han ikke blir med til VM i mai.

– Har han gitt et endelig nei til landslaget?

Landslagssjefen legger ikke skjul på at han gjerne skulle hatt med veteranen til Latvia i midten av mai.

– Man ønsker alltid mest mulig erfaring og et så rutinert mannskap som mulig. Han er blant de med lengst erfaring. Vi kommer til å savne han også i boksen og garderoben. Jeg tror vi kan erstatte hans minutter på isen, det må vi, sier han.

Ifølge Johansson skal ingen andre foreløpig ha takket nei til å være med til VM.

VM begynner for Norge 13. mai i Riga, Latvia. Veteranen sto over forrige VM på grunn av en skade.