Gikk med millionunderskudd

I november fristilte de spillere. Nå viser tallene at klubben likevel gikk med et underskudd i millionklassen.

– Vi fikk flere forsikringer om at pengene var på vei, men så kom de ikke, og de har fortsatt ikke kommet.

– Vi skulle få inn litt ekstra, sammenlignet med det vi hadde budsjettert med. Vi gjorde ingenting før vi fikk lovnader om at pengene skulle komme.

Det forteller styreleder i Manglerud Star, Ove Sundelius til TV 2.

Manglerud Star Ishockey holdt mandag kveld et årsmøte, der tallene for 2022-sesongen ble presentert.

Etter en tøff sesong, både på og utenfor isen, er fasiten følgende:

Klubben gikk med et underskudd på 2,3 millioner kroner i 2022.

– Tok grep

Sundelius forklarer at underskuddet skyldes inntekter som har uteblitt i 2022.

– Det er manglende sponsorpenger, rett og slett. Lovnader om penger som ikke har blitt holdt.

– I november fristilte klubben import-spillerne for å unngå å havne i denne situasjonen. Hvorfor har det ikke har hjulpet?

– Det har jo hjulpet. Vi var på vei mot et større underskudd enn det vi har presentert nå. Grepene vi gjorde var fornuftige.

– Da vi ante at vi ikke kom til å få pengene tok vi grep. Etter det har vi drevet på et minimumsløp, og har vært på sparebluss med tanke på driften av laget, sier styrelederen.

SPAREBLUSS: Sundelius forteller at klubben har blitt drevet på sparebluss etter at man innså at sponsorpengene ikke kom. Foto: Annika Byrde

– Ikke et alternativ

Manglerud Star har søkt om lisens for spill i Fjordkraft-ligaen for 23/24-sesongen.

Sundelius forteller at klubben ikke ser på spill i 1. divisjon som aktuelt.

– Noen er av den oppfatning at vi kanskje burde etablere oss i 1. divisjon, men vi ser ikke på det som et alternativ. Det er ikke gratis det heller. Jeg mener at vi hører mer hjemme i Fjordkraft-ligaen enn vi gjør i 1. divisjon.

– Enn så lenge vil vi ha en elitesatsing, og så lenge vi har et opplegg som kan bringe frem nye talenter, så tror vi at det er en god løsning.

– Er det grunnlag for å spille i Fjordkraft-ligaen med Manglerud Star, gitt den økonomiske situasjonen per dags dato?

– Det kommer litt an på hvem du spør. Vi skulle gjerne hatt mer penger.

– Vi har hatt tre år nå, med litt hodeløs satsing. Vi må finne tilbake til «MS-genet», med utvikling og den norske stammen i laget, som vi forhåpentligvis kan krydre med unge, sultne importer.

Optimistiske

Under årsmøtet ble det bestemt at Henning Thoresen går ut av styret, og et midlertidig styre er etablert, med Sundelius som leder.

Sundelius håper nå at nærmiljøet vil slutte seg rundt klubben, og være en del av en fremtidig hockeysatsing på Manglerud.

UTE: Henning Thoresen har gått ut av styret i Manglerud Star, og skal nå jobbe med å sikre sponsorinntekter for klubben. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Vi innser at vi ikke kommer til å vinne en kongepokal med det første, og det er greit det også. Vi må finne vår rolle i ligaen, og vi håper å få støtte til en slik ramme. Vi håper å kunne engasjere nærmiljøet og at de syns det er spennende.

Sundelius forteller at det nå handler om å sikre inntekter for klubben.

– Vi er alltid optimistiske. Har man vært i MS over en periode, så har man lært seg det, ler han.

– Nå må vi få på plass langsiktige avtaler med de vi skylder penger. Det er ikke snakk om voldsomme kreditorer, så vi skal komme oss gjennom det. Så trenger vi en sikkerhet i inntektene våre, og en tryggere plattform med sponsormidler enn det vi har hatt til nå. Det er vi allerede i gang med.

– Irrelevant

President i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, vil ikke dele så mye om hva han tenker om situasjonen i Manglerud Star.

– Vår jobb er å påse at de følger kravene som ligger i lisensreglementet. Det er det vi forholder oss til når vi går gjennom økonomisk status med tanke på å få lisens.

– Det er irrelevant for oss som forbund hvorfor inntektene har uteblitt, sier hockeypresidenten.

SØKNAD UNDER BEHANDLING: Hockeypresident, Tage Pettersen, vil ikke uttale seg rundt Manglerud Stars økonomiske situasjon, så lenge lisenssøknaden er under behandling. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvordan er utsiktene for å få lisens når man går med 2,3 millioner i underskudd?

– Det skal jeg ikke uttale med om siden lisenssøknaden skal til behandling. Vi behandler søknaden ut ifra det reglementet som ligger til grunn, sier Pettersen.