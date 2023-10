Går mot publikumsrekord: – Gleder meg som en unge!

Krisestemning og frykt for konkurs er i ferd med å bli gamle minner. Nå er optimismen tilbake på Lillehammer, og til lørdagens kamp er det ventet over 10.000 tilskuere.

– Jeg gleder meg som en liten unge! Det er ekstra gøy å vinne akkurat den lørdagen, sier Alexander Reichenberg.

Billettene er revet unna til det som blir norsk ishockeys største enkeltkamp denne sesongen.

Den gamle OL-arenaen Håkons Hall skal fylles til randen. Over 10.000 tilskuere er ventet til mjøsderbyet mot Storhamar.

– Det blir fullt! Jeg er helt sikker, sier styreleder Per Olav Andersen og smiler.

I MEDVIND: Per Olav Andersen tok over som styreleder i Lillehammer Ishockeyklubb etter en trøblete periode. Det siste året har de på imponerende vis snudd motgang og frykt for kurs til optimisme og et lag som kjemper i toppen av norsk ishockey. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Eksistensen sto i fare

På samme tid i fjor var meldingene kommet om at klubben slet økonomisk, men da tenkte nok mange at det hele kunne reddes av et inntektsbringende Hockey Classic.

Få, om noen, visste hvor ille det faktisk sto til. Klubben styrte mot konkurs, og var til slutt åpne om at det kunne hende at redningsaksjonen hadde startet for sent.

Samtidig gikk blant andre Per Olav Andersen og tidligere Lillehammer- og landslagsspiller Lars Bergseng inn i kaoset.

VIKTIG: Lars Bergseng har det sportslige ansvaret i Lillehammer Ishockeyklubb. Han har vært viktig i Lillehammers snuoperasjon. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

– Det ble en veldig spesiell situasjon. Det var en dugnad hvor vi fikk ryddet opp i mye, sier Bergseng.



Sammen med flere dyktige engasjerte rundt klubben har de jobbet hundrevis av timer for å føre klubben ut av den bekmørke tiden. Det har klart med glans.

– Det er litt Fugl Føniks. Jeg tror ingen for ti måneder siden tenkte at vi kunne fylle Håkons Hall eller utfordre noen av topplagene den sesongen her. Det er utrolig gledelig, og det engasjerer folk!



Å nå kunne invitere til en festdag i OL-arenaen betyr mye for Andersen.

– Jeg tror det blir en spesiell dag på lørdag når vi vet hvor vi var i romjula i fjor, sier styrelederen.



SKAL FYLLES: Håkons Hall avbildet forrige Hockey Classic. Denne sesongen er det ventet at hallen fylles. Foto: Geir Olsen

– Hvorfor ikke igjen?



Inne i Håkons Hall mimrer Bergseng tilbake til da den svenske giganten Peter Forsberg kaldt og lekent avgjorde OL-finalen med sin legendariske straffe i 1994.

Lørdag er det duket for andre helter. Av de mest sannsynlige kandidatene er Alexander Reichenberg.

Han ser fram til kampen mot sin gamle klubb.

– Selvfølgelig er det spesielt. Man blir alltid skreket litt ekstra på fra supporterne. Jeg tror det blir en tøff kamp for både kropp og sinn med mye skriking og hoing fra tribunen. Det blir moro!



I FORM: Alexander Reichenberg har hatt en kjempestart på sesongen. Han kan spille en nøkkelrolle i lørdagens kamp. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Også lagkamerat Martin Ellingsen tror lørdagens kamp blir spesiell.

– Det er ikke noe vi er vant til. Her er vi vant til å spille foran 1.500 tilskuere hver uke. Å gå fra det til å spille foran 10.000 tilskuere er ganske stor kontrast til hverdagen. Det er en stor begivenhet i norsk ishockey, sier han.

– Hvordan tror du det går?



– I fjor «callet» jeg vel 4–2 eller 4-1, det ble jo det (4-1 jou.anm). Jeg har jo slått Storhamar her før, så hvorfor ikke igjen? Svarer Ellingsen og svarer.



Kampen ser du på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag fra 15.30.