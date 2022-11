Fyrer løs mot motspiller: – Lyst til å ta han skikkelig

Stjernen - Sparta 1-3

Det kokte i Stjernehallen da lagene øverst på tabellen møttes til lokaloppgjør.

En fullsatt hall fikk se god underholdning, men det begynte ikke bra.

Nøkkelspiller Austin Cangelosi ble liggende stille på isen en god stund, før han kom seg i garderoben. Igjen på isen lå det blod og Stjernen-spilleren hadde fått seg et stygt kutt over øyet. Han kom ikke tilbake i spill.

I en nervepirrende tredje periode, ble en skikkelig målscorer avgjørende.

Det er Sparta sin første seier mot Stjernen siden 12. november 2020. Det har gått ni kamper siden de sist kunne juble for å ha slått rivalen.

– Kan ende med gips

Sparta-kaptein Niklas Roest var naturlig nok veldig glad for å bryte den rekken, men veteranen lot ikke helt situasjonen i sluttsekundene slippe.

Da Emil Lundberg var på vei mot åpent mål, kom Ole Einar Engeland Andersen bak og hindret han på ulovlig vis. Det hjalp lite, men hamarsingen endte med å få kampstraff.

Roest holdt ikke igjen da han ble spurt om Engeland Andersen og den situasjonen etter kampslutt.

– Lundberg er jo alene mot målet, så henter han en slashing og prøver å brekke hånden hans, eller noe. Egentlig har jeg lyst til å ta han skikkelig, men det er ikke noe poeng å måtte sone kamper for det. Sånt kan ende med gips og mange måneder ute. Det er veldig bra at dommerne ser på det. Jeg regner med at han får noen kamper på den, sier han til TV 2.

FRUSTRERT: Niklas Roest likte ikke hva motspiller Ole Einar Engeland Andersen gjorde i sluttminuttet. Foto: Carina Johansen

Til tross for noe frustrasjon over det, var han naturligvis aller mest opptatt av at laget endelig har slått Stjernen igjen.

– Det var veldig deilig. Det har vært jevne kamper i hele år og hele fjor. Stjernen har vært gode og vippet det sin vei, men i dag synes jeg at vi vinner fortjent. Det er to gode lag som møter hverandre i dag med en herlig ramme. Dette er jo det desidert største derbyet i norsk ishockey, sier Roest.

SVARER: Ole Einar Engeland Andersen er uenig med Niklas Roest, og ber han bare prøve på å komme etter ham. Foto: Annika Byrde

– Han kan bare prøve

Engeland Andersen fikk like etterpå høre hva rivalens kaptein hadde sagt om situasjonen, straffen han mener at han bør få og at han helst skulle gått etter ham.

– Jeg er ikke enig i at jeg bør få mange kamper. Jeg kommer meg ikke lenger frem da jeg forsøker å treffe kølla hans. Da treffer jeg hånda hans. Så kommer Roest inn som tredjemann. Jeg er ganske sikker på at han hadde gjort akkurat det samme i den situasjonen. Jeg tror at han skal passe på seg selv, sier han.

– Hva tenker du om at han gjerne skulle tatt deg?

– Han kan bare prøve. Han kan gjerne komme etter meg om han vil det. Så får jeg heller ta det.

Enorm ramme

Rammen kunne knapt vært bedre rundt rivaloppgjøret. Serieleder Stjernen tok imot tabelltoer Sparta til lokaloppgjør i Stjernehallen.

Om ikke motivasjonen var stor nok fra før for gjestene, så ble den nok ikke mindre av å vite at en eventuell seier kunne føre de opp på tabelltopp og med det vippe erkerivalen ned.

Det var imidlertid ingen enkel oppgave. Stjernen har gjort det for vane å vinne lokaloppgjørene. Senest for få uker siden, måtte sarpingene se at de rødkledde stjal med seg poengene hjem.

Torsdag kveld fyltes den gamle hallen.

Brendan Ellis, Emil Buskoven, Douglas Byrkjeland og Mikael Mikalsen var ikke med for Stjernen.

Sparta-spillerene Jonas Holøs og Magnus Nilsen er langtidsskadet.

FORNYET TILLIT: Tobias Normann fikk fortsette bakerst, selv om hans konkurrent var klar for spill. Bildet er tatt forrige sesong. Foto: Jil Yngland

Gjestenes målvakt Kevin Carr meldte seg klar til kamp, men Sjur Robert Nilsen ga Tobias Normann fornyet tillit i målet.

Albin Lindgren gjorde sin re-debut i Stjernen.

Blodig smell

01.51 var spilt da Austin Cangelosi lå helt stille på isen. I midtsonen måtte han ta telling etter det som så ut som en albue fra Sebastian Selin i hodet.

Stjernens meget viktige spiller, blødde fra over øyet og så omtåket ut da han forlot isen.

Heldigvis kom han seg i garderoben for egen maskin. Det så ikke godt ut.

MÅTTE AV: Austin Cangelosi måtte forlate isen etter en stygg smell. Bildet er tatt forrige sesong. Foto: Annika Byrde

LÅ LENGE: Austin Cangelosi ble liggende lenge på isen. Foto: Skjermdump

Selin fikk ingen straff for taklingen.

En journalist i Fredriksstad Blad var først med å melde at Cangelosi er kjørt på legevakten og har sydd tolv sting:

Cangelosi har sydd 12 sting i panna og er kjørt på legevakten i Fredrikstad. Det er dårlig nyheter både for ham og Stjernen. #2hockey — Erik André Pedersen (@FB_Erik) November 3, 2022

Spillet fortsatte og lagene kom til enkelte sjanser, uten at det ble de helt store farlighetene ut av det.

Etter 5.48 måtte Max Ponomarenko sone to minutter i boksen etter en krysstakling.

Sparta forsvarte seg godt og kom helskinnet ut av det.

Eirik Børresen kom til en god mulighet, men hjemmelagets keeper reddet mesterlig.

Det brøt ut basketak ved Sparta-målet. Ole Einar Engeland Andersen ble eneste mann som endte i utvisningsboksen.

Etter at Stjernen ble fulltallige, kom Jonathan Hafsmoe til en stor sjanse. Skuddet, fra like foran målet, ble reddet av Normann.

Håvard Salsten fikk en kjempesjanse til å bli første målscorer, men han bommet på målet.

Marcus Faggerud og Håkon Imset Stormli hadde hver sin sjanse i minuttene som fulgte.

En periode hvor keeperne ble avgjørende og hvor det tidvis var høy temperatur på isen, endte målløs.

Sparta dominerte

Dessverre kom ikke Cangelosi ut til andre periode. Det ble klart at han var ferdigspilt for kvelden.

Sparta begynte perioden med å komme til gode muligheter, men fra godt hold klarte ikke gjestene å få pucken i mål.

Bortelaget dominerte de første minuttene av perioden og kom til 7 skudd før det var spilt fem minutter. Stjernen slet med å få kontroll på pucken.

Kevin Davies ble første med utvisning denne perioden. Sparta klarte ikke å utnytte at de var i overtall.

Så bød gjestene på glitrende angrepsspill. Fint kombinasjonsspill mellom Sondre Ahlsen, Henrik Knold og Miihkali Teppo endte med at Sistnevnte siktet seg inn og traff blink. Stjernen-spillerne så ut som statister da gjestene angrep.

Jarl Tillman fikk to minutter utvisning etter en takling. Dommerne så situasjonen på video for å vurdere ytterligere straff, men til tross for at han tydelig traff motstander med albuen høyt opp, lot de det være med to minutter.

I overtallet hadde Sparta muligheten til å doble ledelsen, men fordelen ble borte da Paulius Gintautas fikk to minutter for høy kølle.

Halvminuttet senere lå pucken i Spartas mål. Den scoringen skal Ole Einar Engeland Andersen ha store deler av æren for. Hamarsingen fant lagkamerat Alex Dostie som hadde sneket opp ved bakre stolpe. Pasningen var perfekt. Avslutningen var sikker. 1-1.

Stjernens Filip "Greven" Gunnarson ble nestemann i utvisningsboksen. Han fikk to minutter for boarding.

Eliasson og Normann fortsatte å forsvare sine mål godt.

Det var høy temperatur både for de på isen og for trenerne. Knuffing og aggresjon der ute. Trenerne viste begge misnøye med avgjørelser som ble tatt.

Martin Grönberg ble sistemann i utvisningsboksen denne perioden. Slashing.

Flere mål ble det ikke. Dermed var det duket for en spennende tredje periode.

Store sjanser

Andreas Heier fikk en enorm mulighet til å begynne perioden med et viktig mål, men Normann reddet på mesterlig vis.

Hafsmoe var nestemann til å for alvor teste keeperen. Også denne gang besto unggutten testen.

Så kom Sparta-spillerne til flere gode muligheter på kort tid. Denne gang var det hjemmelagets burvokter som gikk seirende ut.

MATCHVINNER: Kristian Jakobsson ble avgjørende mot rivalen. Foto: Christoffer Andersen

Kristian Jakobsson sendte bortelaget i ledelsen fem minutter før slutt. Scoringen til Jakobsson ble avgjørende.

På slutten tok Stjernen ut sin keeperen i jaken på mål. Det endte med at Sparta scoret på åpent mål. Emil Lundberg avgjorde.

Da kokte det over for Engeland Andersen som pådro seg kampstraff.

Det endte 1-3.

Vålerenga-seier

Etter å ha tapt mot rivalen Storhamar på straffer tirsdag, var Vålerenga lystne på å sikre seg alle tre poengene torsdag.

Manglerud Star tok den korte turen til Jordal Amfi med håp om å igjen kunne ryste et storlag.

I første periode scoret først Tommi Taimi, før Pontus Finstad økte til 2-0. Thomas Olsen økte ledelsen til 3-0.

Martin Røymark og Darien Johnathan Craighead scoret de to første målene i midtperioden. Theodor Hamm reduserte så for Manglerud Star. 4-2 til siste pause.

Mathis Olimb scoret sekundet før slutt. Det endte 5-2.

Lillehammer var små favoritter før kampen mot det som var tabelljumboen, men Ringerike ble en tøff motstander.

Johnny Corneil sendte gjestene i føringen, før Lillehammer utlignet tre minutter før pause.

Joakim Eidsa Arnestad sendte Lillehammer i føringen tidlig i andre periode. Thomas Bækken utlignet midtveis i perioden.

Tolv sekunder før slutt satte Martin Gran inn 3-2. Han ble med det matchvinner.

Utklasset hjemme

Kveldens siste kamp begynte en halvtime senere. Frisk Asker - Storhamar var ventet å bli en jevn kamp. Det har det også blitt.

Andreas Øksnes scoret det første målet. Så gjorde Peter Quenneville som han gjorde mot Vålerenga. Han lyktes med å få pucken i mål. 0-2.

Eskild Bakke Olsen ble kampens tredje målscorer. Så reduserte Anton Holm, men Patrick Elvsveen svarte raskt for hjemmelaget. Se Storhamar-spilleren finne krysset her:

Patrick Thoresen økte til 1-5. Adrian Saxrud Danielsen scoret 15 sekunder før pause. 1-6 var stillingen før siste periode.

Jacob Berglund økte til 1-7. Sander Vold Engebråten ble neste målscorer. Anton Karlsson økte til 1-9.

På slutten pyntet Mats Frøshaug på resultatet. Det endte 2-9.