Fyrer løs: – Det er patetisk

Mens han selv må kjempe for sin eksistens på øverste nivå, begynner det han kaller «tidenes pinligste NM-sluttspill.»

– Det er pinlig at to klubber som har drevet økonomisk på den måten får spille sluttspill, mens to klubber som har drevet nøkternt, ender opp med å spille kvalik, sukker han.

Ringerike-trener Martin Boork holder ikke igjen når han prater om at Lillehammer og Manglerud Star fikk plass i sluttspillet, til tross for en sesong preget av økonomisk rot.

– Du har to lag som ikke burde være der. Måten de har gjennomført sesongen på, burde fått konsekvenser. Det har knapt kommet noen uttalelser fra verken forbundet eller de etablerte klubbene.

– Det skjer ingenting

Boork forteller til TV 2 at han har sett seg lei på at norske hockeyklubber satser over evne, men at det ikke får konsekvenser.

– Det skjer ingenting. Ingen sier noe som helst. Det henvises til regelverket, og at ting skal diskuteres neste år, men det er meningsløst.

– Dette er et tydelig bilde på hvor tannløst Hockey-Norge er, når vi gang på gang har klubber som ender opp i samme situasjon.

– Poengtrekk

– Hvilke sanksjoner mener du forbundet burde innført?

– Poengtrekk. Man kan diskutere hvor mange poeng, det har jeg ingen direkte formening om. Men Lillehammer spesielt, burde fått kraftige poengtrekk.

– Folk må slutte å synes synd på Lillehammer. De er i en tøff situasjon, men den får de bare stå i. Det begynner å bli patetisk med all den sympatien de får, sier han.

– Manglerud Star kvittet seg jo med sine importspillere før det gikk galt, tenker du fortsatt at de har drevet uforsvarlig denne sesongen?

– Ja, i første del av sesongen syns jeg det. MS har gjort en god jobb etterpå. Før var det et «vi håper at det går»-scenario. Det bidrar ikke til å bygge norsk hockey videre, sier han bestemt.

– De hadde det i egne hender

Manglerud Star-kaptein Joachim Engebråten Hermansen sier til TV 2 at han forstår frustrasjonen, men tar seg ikke nær av kritikken fra Boork.

– Jeg skjønner poenget hans. Samtidig kuttet jo vi før det smalt ordentlig. Jeg ser ikke forskjell på om vi henter spillere før eller etter jul.

Joachim Engebråten Hermansen tar kritikken fra Martin Boork med knusende ro. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg syns det blir litt teit å gå ut sånn dagen før sluttspillet. De hadde det i egne hender, men klarte ikke å slå verken Lillehammer eller oss. Jeg ønsker Ringerike lykke til i kvaliken. Jeg tror de skal klare seg ganske greit, sier han.

– Det er viktig å poengtere at dette bare er ment som litt morsom fyring. Vi tar oss ikke nær av det Boork er ute og melder i sosiale medier, legger han til.

– Får stå for hans regning

Styreleder i Lillehammer Ishockeyklubb, Per Olav Andersen, sier til TV2 at han tror norsk ishockey har større utfordringer enn at klubbene går ut mot hverandre i media.

– Jeg tenker at man bør ha litt innsikt i tallene før han kommenterer på den måten. Etter justeringene som ble gjort mener jeg at vi har et lag som er verdig en sluttspillplass, sier Andersen.

– Jeg er veldig ydmyk på at jobben som ble gjort i klubben i første halvdel av sesongen ikke var god nok fra et økonomisk perspektiv. Samtidig handler tabellen om sport.

Han legger til at den største delen av Lillehammers økonomiske utfordringer stammer fra månedene januar, februar og mars i forrige sesong.

– Hva tenker du om at Boork kaller sympatien Lillehammer har fått for patetisk?

– Det får stå for Martins regning.

Tid for følelser

Hockeypresident , Tage Pettersen forteller at det med dagens regelverk ikke er mulig å gi klubber poengtrekk under sesongen.

– Jeg skjønner at man nå er i den fasen av sesongen hvor det er tid for følelser. Det må vi akseptere. Samtidig kan vi ikke endre regelverket fordi noen er sure

– Reaksjonene har vært i tråd med det regelverket Norges ishockeyforbund har å forholde seg til, og som er demokratisk vedtatt, sier Pettersen.

Hockeypresident, Tage Pettersen forteller til TV 2 at det ikke er mulig å gi klubber poengtrekk under sesongen, med dagens regelverk. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han forklarer også at regelverket skal evalueres før neste sesong, og at forbundet ser på mulighetene for sanksjoner etter sesongen. Det vurderes også å kunne innføre en mulighet for poengtrekk under sesong.

– Vi kriger og blør for dette, og da hjelper det svært lite hva som skjer neste år. Konsekvensene av å spille kvalik kan bli store, sier Boork.

– Det kan han mene, men da må de være med å påvirke regelverket gjennom stemmeretten sin, sier hockeypresidenten.