Full ordkrig etter klubbkrise: – Den kommentaren blir for usaklig og dum til å svare på

Roy Johansen og hans assistent Morten Ask har valgt å trekke seg fra trenerrollene i Manglerud Star. Det skriver klubben på sine sider.

– Basert på klubbens anstrengte økonomiske situasjon, har trenerne valgt å tre tilbake. Trenerne ønsker å rette en stor takk til spillerne og støtteapparatet, samt til klubbens supportere/støttespillere, melder klubben.

Tidligere denne måneden måtte Manglerud fristille fire importer: Mitch Gillam, Darien Craighead, Parker Bowles og Jonathan Racine.

FERDIG: Tidligere landslagssjef Roy Johansen har trukket seg som Manglerud Star-trener. Foto: Fredrik Hagen

Follestad langer ut

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad er ikke overrasket over nyheten.

– Situasjonen Manglerud Star har satt seg i, er nesten ikke til å tro. Dette hører fortiden til. Å signere masse spillere og trenere og håpe og tro at inntekter skal komme, trodde jeg vi var ferdig med i denne ligaen, sier Follestad.

Manglerud Star har mistet flere spillere den siste tiden på grunn av den økonomiske situasjonen, og er i fritt fall med sju tap på sine åtte siste kamper.

– Det er ekstremt ødeleggende for alle de andre klubbene som faktisk driver profesjonelt og bra, og det er ødeleggende for sporten. Alle er tjent med at de kommer seg ned i 1. divisjon nå, sier Follestad.

For en parodi det har blitt på Manglerud. Roy og Ask ferdig i klubben. Stakkars spillere #2hockey — Erik Follestad (@ErikFollestad) November 30, 2022

Syrlig stikk

Manglerud ligger på 8.-plass i eliteserien i ishockey med 19 poeng etter 23 kamper.

Styreleder Henning Thoresen svarer med et syrlig stikk når han får fremlagt hockeyekspertens uttalelser.

– Jeg vet ikke om Follestad har noe lederstilling i Fjordkraft-ligaen eller bare er en «realitystjerne». Det er krevende å styre i denne sporten som ikke har utviklet seg på over 30 år, sier han.

Follestad kontrer:

– Den kommentaren blir for usaklig og dum til å svare på. Men samtidig sier den alt.

Thoresen forteller at trenerduoen har trukket seg av fri vilje og at de ønsket å beholde dem.

– De har forstått hva vi har måttet gjøre og ønsker ikke å være noen belastning for klubben. De har gitt oss en fantastisk mulighet til å fristille de, som gjør at vi kan begynne forfra med en helt helt ny organisasjon med lag og trenerteam, sier styrelederen.

MANGLERUD STAR-LEDER: Henning Thoresen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Vi har ryddet opp og er på full fart opp igjen. Vi er veldig optimistiske for fremtiden fortsetter han.

Kapteinen svarer om fremtiden

Kaptein Joachim Engebråten Hermansen synes det «er veldig kjipt» at trenerduoen gir seg.

– Morten og Roy har kommet inn fra dag én og vært et bra tilskudd til Manglerud. De har drevet et proft opplegg og innført en standard vi har trengt. De fikk jo også umiddelbart resultater før dette «røret», sier kapteinen.

– Når både spillere og trenere drar på grunn av økonomiske betingelser, så utspiller det seg en usikkerhet, ingen hemmelighet det, men vi som har valgt å bli står sammen og står bra i dette, mener Hermansen.

Noen som vet når neste trenerkurs arrangeres? — Joachim hermansen (@hermie_23) November 30, 2022

– Blir du værende i klubben?

– Jeg har ikke tenkt mye på det foreløpig, det har vært så mye annet som har vært fokuset. Nå er jeg spiller i Manglerud og fokuset ligger der, så får vi se hva som skjer, sier Hermansen.

Klubben skriver i pressemeldingen at de er i gang med å finne alternativer til jobben.

– Vi takker Roy og Morten for jobben de har gjort og beklager at de ikke blir med oss videre. For å sørge for en mest mulig smidig overgang, stiller trenerne seg til disposisjon frem til 10. desember, skriver klubben.

