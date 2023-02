Fryktet at ansiktet aldri skulle bli som før: – Ble nervøs og redd

– Det er ikke gode minner som vekkes til live. Jeg husker at jeg lå her og hadde jævlig vondt.

Det er tre uker siden han stupte med ansiktet først rett inn i stolpen ved siden av oss.

Salsten silblødde og ble hjulpet inn i garderoben. Der fikk han seg en ubehagelig overraskelse, før han ble fraktet videre til sykehuset.

– Jeg lå der med håndkleet foran ansiktet og trodde "bare" at det hadde røket noen tenner og at jeg hadde blødd litt. Så kommer han ene fysioterapeuten inn. Da ser jeg at han i hånda har en hud-del med bart på. Da skjønner jeg at det er en bit av leppa som har blitt kuttet av. Det er da det er som verst, sier Salsten.

Her kan du se bildene av det stygge uhellet:

Hamar Arbeiderblad var første ute med å omtale omfanget av skaden.

– Ekkelt å se på

– Det ser dritvondt ut. Det er ekkelt å se på, og ser jævlig vondt ut. Jeg husker en del av det, sier han om de stygge bildene.

Til VG har han beskrevet det som at «visiret var som en giljotin mot leppa».

Salsten opplevde det i utgangspunktet som en helt udramatisk situasjon som plutselig ble svært alvorlig.

ARR: Eirik Salsten har vært gjennom operasjoner og ser nå betydelig bedre ut, men det er ikke til å unngå at han for alltid vil ha et arr over leppa. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg skulle føre pucken fremover i banen, så fikk jeg meg en vanlig takling og skulle ta meg imot mot mot vantet. Så er jo dette ved spillerboksen vår, så det er ikke noe vant over hoftehøyde der vi går inn. Jeg fikk en sleng på overkroppen og slår mitt inn i den stolpen. Da husker jeg det føltes som om nesa var knekt og jeg hadde mistet noen tenner, men jeg visste ikke helt omfanget av det, sier han.

På isen lå deler av leppa igjen. Den ble plukket opp og blodet ble skrapt sammen mens Salsten fikk hjelp inn i garderoben.

– Jeg var nummen i hele ansiktet og ante ikke nøyaktig hva som hadde skjedd. Det var jævlig vondt. Såpass kjente jeg. På legerommet fikk jeg smertestillende før jeg så hvor ille det hadde gått, sier landslagsspilleren.

– Ble du redd?

– Ja, jeg ble ganske redd. Jeg ble nervøs og redd. Jeg har ingen erfaring med sånne ting og har heller ikke sett noe særlig med andre det har gått så galt med. Jeg var ganske redd da, svarer han.

Har sydd igjen leppa

Samme kveld ble han operert. Så ble han holdt under aktiv overvåkning de neste dagene.

Til å begynne med var han redd for at ansiktet ikke ville bli som før igjen. Til HA uttalte han at han var redd for å se "ordentlig rar ut".

I forrige uke ble han operert igjen.

– Som du sikkert ser så har de sydd igjen leppa der det manglet en bit. Det kommer til å bli et arr, men så har jeg jo bart og skjegg som jeg kommer til å ha resten av livet, sier han og smiler.

– Har du hatt mye vondt?

Eirik Østrem Salsten i aksjon for Storhamar. Foto: Beate Oma Dahle, NTB.

– Det var jævlig vondt der og da, men det har ikke verket noe særlig i etterkant. Jeg har gått litt på smertestillende, men det er ikke sånn at jeg har ligget hjemme og hatt vondt.

– Kan ikke love noe

Nå venter noen rolige uker for Storhamar-spilleren.

– Jeg har fått beskjed om at jeg kan begynne å trene og bevege meg mer etter hvert. Nå ser jeg lyset. Jeg ser virkelig frem til å få tilbake et normalt liv, sier 28-åringen.

Det betyr at Salsten ikke er med når Storhamar denne uken begynner på sluttspillet.

Han er ikke sikker på om han rekker å spille mer denne sesongen.

– Innerst inne håper jeg jo, men jeg ikke love noe som helt. Det er bare å vente og se. Jeg håper at jeg rekker så mye som mulig, sier han.

– Hvordan vil det være om du ikke kan være med om Storhamar eventuelt tar seg til finale?

– Veldig kjipt. Jeg har sittet og sett på noen kamper nå. Det er jo dritkjedelig, for jeg vil jo være utpå der. Finale er det man trener for hele sesongen, så det vil være utrolig døvt, svarer Salsten.