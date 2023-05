Frykter norsk nedrykk: – Blir en beintøff kamp

De ansatte en uerfaren seniortrener som landslagssjef. Nå skal han opp til prøve, uten våre største stjerner, for et land som frykter nedrykk.

Vi spoler tilbake litt over 13 måneder.

I den nedslitte Stjernehallen i Fredrikstad sto Tobias Johansson på TV 2s livesending og ble presentert som Norges neste landslagssjef.

En svensk trener med stort mot og en enorm arbeidskapasitet, men som av erfaring som seniortrener har opplevd å gå på trynet og få sparken i den relativt lille svenske klubben Kungälvs IK for over 13 år siden.

Ansettelsen var oppsiktsvekkende og man kan tenke seg at google-søkene var mange hjemme i de norske hjem om hvem i alle dager som hadde fått ansvaret for våre beste menn.

Det han har stor erfaring med er å utvikle unge talenter. Nettopp derfor passet det godt å ansette svensken på en langtidskontrakt før det store generasjonsskiftet på landslaget.

Nå er vi der. Norge skal til VM uten sine største stjerner. De «gamle» gutta er i ferd med å takke for seg. Noen har allerede gjort det.

Dermed har en vanskelig oppgave blitt en enda større utfordring. VM-troppen til Johansson er den yngste siden 2001. Det til et mesterskap de norske supporterne frykter det verst tenkelige: Nedrykk til B-puljen Norge har klart å holde seg unna siden 2006.

– Jeg tror at det blir en tøff kamp for å overleve, sier TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel.

Stjernene blir hjemme

Selvsagt skulle han hatt med de store profilene. De som har hevdet seg ute i store ligaer og som de siste årene har båret det norske landslaget.

Johansson innrømmer det, men hevder han er strålende fornøyd med den troppen han har med til Latvia.

Likevel kommer man ikke unna hva som kunne vært.

Her er de tyngste forfallene til mesterskapet:

BLIR HJEMME: Minnesota Wild-spiller Mats Zuccarello kommer ikke til å spille for Norge under årets VM. Foto: Bruce Fedyck

Norges utvilsomt største stjerne, Mats Zuccarello, har informert Norges Ishockeyforbund om at han ikke kommer til Riga. Han er for tiden den eneste norske NHL-spilleren.

Storhamar-kaptein Patrick Thoresen har spilt i de største ligaene og er fortsatt blant de beste norske spillerne. Han ga seg på landslaget i fjor.

GA SEG: Alexander Bonsaksen sin landslagskarriere er over. Han skal være ekspert for Viaplay under årets VM-sendinger. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Alexander Bonsaksen har vært en gigant i Finland. I fjor kom han hjem til Norge. For få uker siden delte han beslutningen om at landslagskarrieren er over.

Mats Rosseli Olsen og Erlend Lesund er to av svært få norske spillere som spiller regelmessig i en toppliga. Rosseli Olsen er en viktig brikke i Frölunda og har vært det i mange år. Lesund er en lederfigur i Rögle. Begge må stå over mesterskapet på grunn av skader.

SKADET: En hodeskade holder Mats Rosseli Olsen borte fra årets VM. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Det må også de to tidligere utenlandsproffene Martin Røymark og Mathis Olimb. Olimb har vært en garantist for målpoeng gjennom en årrekke på landslaget. En skade holder han borte fra årets VM. Røymark har vært fast på landslaget siden 2008. Han ble nylig pappa.

– De forfallene er veldig tunge. Det er den generasjonen med spillere som har holdt oss i A-VM de siste årene. De har vært med mange ganger og vet hva som kreves. Vi er nå inne i et stort generasjonsskifte, og da blir de forfallene ekstra tunge. Jeg skulle gjerne sett at de hadde med de fem som har blitt snakket mye om, Lesund, Rosseli Olsen, Røymark, Olimb og Bonsaksen. Da hadde det sett ganske annerledes ut, sier Hoel.



Stortalentet Michael Brandsegg-Nygård, som var en åpenbaring for svenske Mora i høst, har også meldt forfall grunnet skade.

HÅPER FORTSATT: Mathias Emilio Pettersen kan bli en svært viktig mann under mesterskapet om han kommer seg til Latvia. Foto: Fredrik Hagen, Norges ishockeyforbund

I tillegg til disse er fortsatt ikke Mathias Emilio Pettersen på plass i Latvia og vi vet ikke om han kommer til VM. Talentet det har vært enorme forventinger til i mange år, har lagt bak seg en norsk rekordsesong for målpoeng på det nest øverste nivået i Nord-Amerika, AHL. Om han rekker mesterskapet avhenger av hvordan det går i sluttspillet med klubblaget Calgary Wranglers.

Hadde valgt andre

– Nå er det mange unge og lovende spillere som er med, noe som er spennende, men A-VM er egentlig ingen læringsarena, sier Hoel.

I troppen Johansson har med til Riga er det ti debutanter. Blant de er flere unge talenter det er knyttet store forventninger til, som Mora-spiller Noah Steen, men det er kun seks uker siden han spilte sin første seniorkamp.

Eksperten skulle gjerne sett at svensken tok med noen flere rutinerte spillere.

– Jeg hadde ikke valgt den samme troppen. Det er noen spillere jeg gjerne skulle sett at var med, som Eskil Wold, Kristian Jakobsson og kanskje Martin Rønnild for noe mer fysikk. Men det er åpenbart at han foretrekker en spillertype som kan spille sånn han vil. Jeg er bekymret for at det blir fryktelig tøft i VM å spille på den måten hele tiden, sier han.

VRAKET: Stavanger Oilers-spiller Andreas Klavestad ble ikke valgt da Tobias Johansson skulle ta ut den norske VM-troppen. Foto: Annika Byrde

Hoel nevner også Andreas Klavestad og Daniel Bøen Rokseth som spillere han absolutt ville vurdert om han var landslagssjef.

– Utrolig viktig

2005 var et jubelår for norsk ishockey. Etter flere år hvor det akkurat ikke lyktes, klarte de det endelig. I Ungarn ledet Roy Johansen landslaget til opprykk. Endelig skulle vi måle krefter med de aller beste.

DUO: Landslagets hovedtrener i 2006, Roy Johansen, og assistenttrener Sjur Robert Nilsen i VM i Riga i 2006. Nå skal landslaget tilbake til den latviske hovedstaden uten de to veteranene. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det har vi gjort siden. Stort sett har det vært et ønske om å få til mer enn hva som er gjort, men den lille hockeynasjonen har også enkelte år slått de beste. Som da de i 2010 slo verdensmesterne Tsjekkia og da storebror Sverige ble beseiret året etter.

Under Johansens ledelse gikk Norge fra å være en b-nasjon som drømte om å få spille med de beste, til å være et land som etablerte seg på toppnivået og på sine aller beste dager kunne slå de beste.

Også under etterfølgeren, Petter Thoresen, sin ledelse holdt Norge seg på det øverste nivået og leverte tidvis imponerende prestasjoner mot store nasjoner.

Nå frykter eksperten at den nye landslagssjefen skal få det tøft med å holde landet oppe på det øverste nivået.

– Det er utrolig viktig for norsk hockey å være i A-VM. Det er stor forskjell på å spille treningskamper og levere gode resultater og det å avgjøre de nødvendige kampene. Som vi har sett de siste årene i VM så trenger man ofte mer enn én seier for å overleve, sier eksperten.

BLIR VIKTIG: Ken André Olimb er blant få veteraner på det norske laget i VM. Han blir utvilsomt en viktig mann under mesterskapet. Foto: Alf Simensen

– En ekstremt viktig kamp

Norge skal spille syv gruppespillkamper, alle i Riga.

Det antatt enkleste kampprogrammet kommer til å begynne med. Om Norge ikke skal rykke ned eller potensielt klare å ta nok poeng til en kvartfinaleplass bør de plukke poeng i de fire første kampene - før de avslutter gruppespillet med kamper mot Tsjekkia, Canada og Slovakia.

Først ut er Kazakhstan lørdag, som kommer uten spillere med dobbelt statsborgerskap, noe som er en stor fordel for det norske laget. Det er en motstander Norge er rangert høyere enn.

– Vi får en ekstremt viktig kamp til å begynne med. Det er på mange måter en kamp som må vinnes, sier Hoel.

I den tredje kampen er Slovenia motstander. De kommer uten sin store stjerne Anze Kopitar. Det er den andre kampen Hoel mener at Norge bør vinne.

– Hvordan tror du at det ender?

– Jeg tror at det blir en tøff kamp for å overleve, men at vi akkurat klarer det. Jeg tror at Norge vinner over enten Kazakhstan eller Slovenia, men det blir en beintøff kamp, svarer eksperten.

Lørdag 15.20 spiller Norge sin åpningskamp mot Kazakhstan. TV 2 vil være på plass i Riga. Viaplay er rettighetshaver.