Frykter å ikke få oppleve det han har ventet hele karrieren på

Fasilitetene er så dårlige at spillere ser det som uaktuelt å spille for klubben. Andreas Heier forstår det godt. Han frykter å måtte legge opp uten å ha opplevd det han har ventet hele karrieren på.

VENTET LENGE: Stjernen-spiller Andreas Heier har ventet nesten hele sin karriere på at det skal bygges en ny hockeyarena i hjembyen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Det har vært frustrerende, sier Heier.

Som 17-åring hørte han for første gang om planene om en ny arena i Fredrikstad. Samme sesong debuterte han på A-laget til moderklubben.

Senere har ventet og ventet. Han har til og med en gang forlenget sin avtale med klubben mye på grunn av at han trodde han i kontraktstiden ville få være med klubben inn i en ny arena.

Stjernehallen har blitt 52 år. Best før- datoen er for lengst nådd. Den slitne hallen huser stadig flere hockeyspillere. Kapasiteten er sprengt.

Et av Norges beste ishockeylag begrenses av fasilitetene, og Heier mener at det vil kunne føre til at de en dag ikke lenger kan kjempe i toppen av norsk ishockey.

SLITENT: Stjernehallen avbildet denne våren, da publikum sto på utsiden under en kamp, fordi brannalarmen hadde gått. Foto: Stian Lysberg Solum

Kostnadssprekk og uvisshet

I desember 2016 feiret de i Fredrikstad at det ble vedtatt at Arena Fredrikstad skulle bygges. Prislappen var på 600 millioner kroner Det skulle bli en arena byen kunne vært stolt av.

Kostnadssprekk, utredninger, lovnader, uforutsigbarhet og uvisshet er stikkord som oppsummerer årene som har fulgt. I 2022 planlegges det fortsatt, men spaden er ikke satt i jorda.

– For klubbens del handler ikke en ny arena bare om en kamparena på kvelden en torsdag eller lørdag ettermiddag. Skal Stjernen som klubb henge med i toppen av norsk ishockey, må vi ha to isflater, sier Heier i TV 2 Hockeyprats nyeste podkast-episode.

28-åringen trekker frem det at de har ungdomslag som trener sent på kvelden for i det hele tatt å få istid.

– De burde kanskje egentlig vært hjemme og gjort seg klare for neste dag, men kapasiteten er sprengt og det er kamp om beinet. Klubben må ha en ny ishall. Vi må ha bedre fasiliteter, sier han.

Hør hele episoden med Heier her:

Begynner å tvile

– Har planene vært med å påvirke at du har blitt værende her?

– Ja, helt klart. Da jeg signerte sommeren 2019, så hørte vi at Arena Fredrikstad skulle komme sesongen 2022/23. Det var praten som gikk. Da jeg ble tilbud en treårskontrakt, tenkte jeg: «Ja, så klart. Da blir det to år her i Stjernehallen, før vi flytter inn i en ny arena. Det var selvfølgelig noe jeg hadde lyst til å være med på. »

Han må smile av det. Det har blitt mange år med venting.

– Jeg husker at jeg tenkte som 17- eller 18-åring at det skulle bli gøy å oppleve Arena Fredrikstad. Nå er jeg 28 år og det begynner å spøke rundt om jeg i det hele tatt får oppleve det, sier Stjernen-spilleren med flere landskamper.

GULT OG BLÅTT: Martin Rønnild under en kamp mot Stjernen. Fredrikstad-mannen spiller heller i gult og blått enn å ha Stjernehallen som sin hjemmearena. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det frister ikke

Martin Rønnild er fra Fredrikstad og har flere ganger vært ønsket tilbake av moderklubben, men Storhamar-spilleren lar seg ikke friste.

– Hva er det som har stoppet deg fra en retur til moderklubben?

– Skal jeg være helt ærlig så er det rett og slett fasilitetene i Stjernehallen. Det frister rett og slett ikke å spille kamper i den hallen der, svarer Rønnild til lokalavisen Fredriksstad Blad.

Heier forstår godt at spillere fra andre lag ikke vil ha Stjernehallen som sin hjemmebane.

– Har fasilitetene fått deg til å vurdere å heller spille for et annet lag?

– Nei, altså jeg er fra Fredrikstad. er Stjernen-gutt og vil selvfølgelig spille i Stjernen, men når man ser hva andre klubber og kommuner får til så begynner man selvfølgelig å tenke på at hockeykarrieren ikke varer evig, hvem som har bra fasiliteter og et godt sportslig tilbud og hvilke lag som har størst sjanse til å vinne. Men til syvende og sist er det klubblogoen man spiller for. Det er denne klubben jeg vil spille for, svarer den tidligere Stjernen-kapteinen.

28-åringen ser for seg å spille til han er minst 35 år, om kroppen holder og han fortsatt har nivået inne.

Drømmen om gå ut på isen til fulle tribuner i en splitter ny arena i hjembyen har han fortsatt, men da må kanskje noen gå inn og bidra for at det skal bli en realitet.

– Nå trenger vi faktisk en hjelpende hånd, sier Heier.