Freser mot oppførselen til spilleren han slo ned: – Pinlig

Stavanger Oilers banket Storhamar, men etter kampen var det de to kapteinene folk snakket om.

Dennis Sveum slo først Patrick Thoresen i skulderen bakfra, da vendte mannen med gullhjelmen umiddelbart, returnerte slaget og sende Oilers-kapteinen ned for telling.

Sveum ble liggende lenge. Etter tilsyn av medisinsk personell kom veteranen seg til slutt av isen.

Thoresen ble sendt i dusjen, og etter kampen fikk Storhamars store stjerne beskjed om at han må stå over neste kamp.

Dagen etter har de to kapteinene vidt forskjellige meninger om hendelsen. Thoresen er fortsatt provosert over motstanderens oppførsel.

– Han faller sammen som en potetsekk. Det er pinlig å se hvor lett han kan falle av en "jab" i brystkassa, sier Thoresen.

BLE LIGGENDE: Dennis Sveum lå lenge på isen, før han tilsyn av medisinsk personell og kom seg opp.. Foto: Carina Johansen

– Alt for å lure dommerne

– Hvordan opplevde du situasjonen?

– Jeg oppfatter at det han gjør i forkant på Eirik (Salsten) er en klar utvisning. Så er Dennis (Sveum) en sånn type som alltid er så jævlig overrasket om det er noe motgang. Han gestikulerer til dommerne og prater og sutrer om det ene og det andre. Da han står som han står over tydelig at han mener at det ikke var en utvisning, så blir jeg forbanna. Jeg skumper borti han og får et slag i ryggen. Da snur jeg meg og gir han en "jab" i bryst/hals-regionen. Det var ikke veldig mye kraft, svarer Thoresen.

HJULPET AV: Dennis Sveum får hjelp av isen under Stavanger Oilers sin sterke hjemmeseier over Storhamar. Foto: Carina Johansen

– Sveum blir liggende nede lenge. Hva tenker du om det?

– Det forverrer egentlig alt. Det at han faller er en ting, men at han blir liggende tyder bare på at han gjør alt han kan for å lure dommerne. Jeg kan aldri tenke meg at han har veldig vondt i dag. Det var såpass lite kraft i det og han har beskyttelse på brystet, svarer Storhamar-kapteinen.

Thoresen mener Sveum gjør sitt for å gi han størst mulig straff. Det mener han er en uting flere spillere har begynt med, og noe han mener bør gjøres noe med i norsk ishockey.

– Det er en tendens som har sneket seg inn i norsk hockey. I Sverige har de tatt tak i det og gitt bøter og den slags. Jeg synes vi også i Norge bør ta tak i det. Det har blitt et middel spillere ser på som effektivt og nødvendig for å skaffe sitt lag en fordel med et eventuelt overtallsspill. Her må norsk ishockey, dommerne og Elitehockey sette seg ned og finne ut hvordan det ikke skal gå for langt. I min verden var det jeg gjorde maks en tominutters utvisning og kanskje ingenting om ikke han ikke hadde gått ned, sier han.

UENIG: Dennis Sveum er ikke enig med versjonen Patrick Thoresen forteller av hendelsen torsdag kveld. Foto: Carina Johansen

– Ble slått rett i halsen

Dennis Sveum har en helt annen versjon av hendelsen.

– Det kom veldig overraskende på meg. Egentlig ble jeg slått rett i halsen uten at jeg fulgte med, sier han til TV 2 etter fredagens trening.

– Thoresen hevder at du overspiller. Hva mener du om det?

– Det får han stå for. Det gidder ikke jeg å kommentere, svarer Sveum.

Kapteinen forklarer det at han ble liggende nede lenge med at han hadde smerter.

– Jeg får selvfølgelig vondt. Da blir jeg liggende litt. Det er jo ikke utypisk på en ishockeybane når sånne ting skjer når man ikke er klar for det. Det hadde sikkert vært verre om det var midt i ansiktet, men hvordan jeg har følt meg det siste døgnet får være mellom meg og legen vår. Jeg har ikke noe ytterligere å si om det, sier han.

– Følte du at du provoserte ham i forkant?

– Absolutt ikke. Det var en takling i forkant som jeg fikk utvisning for. Så dulter han borti meg og jeg dytter tilbake. Det går litt tid og så skjer det noe jeg nesten ikke får med meg. Det er sånn som skjer på hockeybanen av og til, dessverre, svarer Sveum.

– Er du klar for neste kamp?

– Jeg håper det.

PROVOSERT: Patrick Thoresen liker dårlig det han mener er en tendens i norsk ishockey hvor spillere forsøker å lure dommerne. Foto: Carina Johansen

– Helt bedrøvelig

Thoresen ser at han kunne valgt å reagere annerledes, men det er ikke det han er mest opptatt av dagen etter.

– Jeg kunne sikkert gjort noe annet og tatt det overtallet. Men vi var i en fase hvor jeg kanskje ikke tenkte for mye. Jeg er jo ikke alltid den snilleste mot dommerne jeg heller, men det er alltid noen som skal være borte og klage og sutre. Jeg forsøker å vise respekt for at de gjør en jobb. Det er ikke alltid så enkelt for de. Det jeg gjorde var kanskje en dårlig handling der og da, men jeg begynner å bli eldre og vet at jeg med sikkerhet ikke hadde gjort det samme om det sto 1-1, sier Thoresen.

De to veteranene har kjent hverandre i mange år. De har spilt sammen på landslaget og spilt mot hverandre en rekke ganger med klubblag. Thoresen beskriver det som et godt forhold, og at Sveum er en hyggelig mann, men han synes det er viktig å skille mellom hvordan man er på isen og hvordan man er utenfor. Han tror ikke det blir noe problem å møte konkurrents kaptein neste gang.

Det at han straffes med å ikke få spille lørdagens kamp mot Grüner, liker han dårlig.

– Det synes jeg er helt bedrøvelig. At man kan få en kamp til straff utover det å ha blitt kastet ut kampen i går. Det er en "jab" i brystet. Det skjer foran keeperne hele tiden. Det er ikke bra at noen kan tenke at om de overspiller litt nå så kan motstanderen kastes ut. Her må det settes strengere grenser, sier Thoresen.