Freser mot eget forbund: – Bør ikke være mulig

Hockeyprofilen har i mange år fulgt norsk ishockey fra utsiden, de siste årene fra Finland. Der har han en rekke ganger irritert seg over hvordan det har vært mulig at klubb etter klubb i Norge har havnet i økonomisk trøbbel, tilsynelatende uten at det skjer noe som stopper at det kan skje igjen.

Nå er Alexander Bonsaksen hjemme i norsk ishockey. Nok en gang er vi midt i en sesong hvor klubber har viftet med det røde flagget og hatt store økonomiske utfordringer.

Det får Bonsaksen til å se rødt. Han har fått nok av de gjentagende problemene.

– Man må jo kontrollsjekke at tallene faktisk er korrekte. Jeg mener at det ikke bør være mulig når man er satt på en handlingsplan! Om jeg ikke skulle klare å betale gjelden min så blir jeg jo satt på en nedbetalingsplan, så blir det fulgt opp. Det må jo være det samme her, sier 35-åringen tydelig oppgitt.

REAGERER: Alexander Bonsaksen mener Lillehammer må straffes for at de ikke klarte å oppfylle kravene i handlingsplanen fra Norges Ishockeyforbund de fulgte. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Bør bli straffet!

I desember hadde Lillehammer en negativ egenkapital på nesten fire millioner kroner. Siden har en stor ryddejobb sørget for at det ser betraktelig bedre ut, men klubben er fortsatt i stort minus og klarte ikke å oppfylle kravene de måtte nå i handlingsplanen de fulgte fra Norges Ishockeyforbund.

Det kan bety sanksjoner og i verste fall mister klubben lisensen.

– Lillehammer bør straffes! De har brukt penger de ikke har og gikk 500.000 i minus i måneden en periode. Det er åpenbart store hull i kontrollsystemet til lisensutvalget som ikke har fanget det opp. Det er under enhver kritikk hvordan de har blitt fulgt opp, sier Bonsaksen.

Den norske hockeyprofilen gir seg ikke der.

– Det er trist, for det ødelegger så mye for norsk hockey. Hvis du driver med toppidrett og vil vinne, så tar du gjerne alt overskudd og bruker det på sport. Så går du kanskje i minus et år, men da må du jekke det ned året etter. Jeg synes det er helt sykt. Det er bare trist at det kan gå så gærent, avslutter han.



Måneder uten kontroller

TV 2 har snakket med Eivind Juul Pedersen som er ansvarlig for klubblisens i Norges Ishockeyforbund.

Klubbene som sliter økonomisk og/eller er under en handlingsplan må rapportere til forbundet hver måned under sesong. De andre klubbene står noe friere. For de kreves tre rapporter hvert år.

– Da Lillehammer var under handlingsplan og rapporterte tall hver måned, hvordan kunne det da skje at de på det verste gikk 500.000 i minus i måneden?

– Av erfaring kan ting snu veldig raskt. Det er noe av utfordringen når det begynner å stramme seg for en klubb med negativ egenkapital, svarer Juul Pedersen

MANGE BORTE: Flere av spillerne som var med under Hockey Classic er ikke lenger Lillehammer-spillere. Foto: Alexander Henningsen

– Fikk dere før det ble offentlig i oktober noen indikasjoner på at de hadde store problemer?

– Vi visste at de hadde negativ egenkapital, men det var vanskelig å vite om det skyldtes en negativ periode. Så fikk vi noen indikasjoner utover høsten på at det var verre enn det først så ut som. Ting snudde raskt fra de rapporterte 30. april til vi igjen fikk rapporter utover høsten. Da gikk det ikke lang tid før det begynte å skurre, svarer han.

Juul Pedersen opplyser om at de under sommermånedene, utenfor sesong, ikke har samme krav til rapportering fra klubber som under sesong, heller ikke til de som følger en handlingsplan. Norges Ishockeyforbund fikk dermed ikke tall fra Lillehammer i perioden hvor problemene tilsynelatende virkelig skal ha startet i OL-byen.

Kan bli tre minuspoeng

I forrige uke publiserte TV 2 en artikkel med Grüner-trener Morten Elverud som mener at Manglerud Star og Lillehammer bør trekkes i poeng denne sesongen, og at det blir feil å overføre en straff til neste sesong.

Juul Pedersen forklarer at Elverud trolig ikke får det som han vil.

Å ikke nå kravene når du følger en handlingsplan, som Lillehammer, kan gi ulike sanksjoner, blant annet bøter. Det kan også medføre at du fratas lisensen eller trekkes i poeng.

Om det ender med at de beholder lisensen, men trekkes i poeng, vil det være tre poeng før neste sesong.

Hvilken eller hvilke sanksjoner klubben får vil ikke bli bestemt før seriespillet er ferdig. I midten av mars får forbundet nye tall fra Lillehammer.