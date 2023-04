Freser mot dommerne: – Helt uhørt!

Stavanger Oilers - Storhamar 4-4 (5-4 etter spilleforlengelse)

Etter å ha blitt ydmyket i sin egen arena, for så å tape i spilleforlengelsen på Hamar, føltes det som at den tredje finalekampen ble en skjebnekamp for den regjerende norgesmesteren.

Fra start ble de rundspilt, og da lyset ble slukket i arenaen under første pause, er det lett å se for seg den stemningen som var i hjemmegarderoben.

Så våknet de. Plutselig var lagene like langt, og for kanskje første gang i finaleserien var det Storhamar som hang i tauene.

Der hang de godt og viste enorm vinnervilje. De gule og blå var kun 59 sekunder fra seier da Christoffer Karlsen utlignet.

I spilleforlengelsen ble Greg Mauldin helten.

Dermed reduserte Oilers til 1-2 i finalserien.

– Nå starter denne serien! Jeg synes vi var et bedre lag, sier Stavanger Oilers sin assistenttrener, Juha Kaunismäki til TV 2 etter kampen.

Freser mot dommerne

– Det er surt at det vippet deres vei i dag. De presset fælt i andre periode, men jeg synes vi kom godt tilbake. Jeg synes det er en tvilsom uvisning målvakten vår får. Når målvakter gjør en sideforskyvning så tar du ikke på sånne ting. Det er helt uhørt. De kan ikke skjønne spillet, dommerne, sier Storhamar-trener Petter Thoresen.

– Der er jeg helt enig med deg. Det synes jeg er en helt feilaktig avgjørelse. Der skjønner jeg at frustrasjonen er stor. Trym Gran gjør seg stor og dekker. Sånn gjør alle keepere i hele verden, sier ekspertkommentator Ruben Smith om situasjonen hvor målvakten måtte sette seg i tredje periode etter å ha dyttet målet ut av stilling.

– Det er ikke det som avgjør, men spilleforståelsen må opp et par hakk. Vi må dra hjem med tap og se fremover, sier Thoresen.

Hoveddommer Roy Stian Hansen stilte til intervju med TV 2 etter kampslutt.

Han sto for avgjørelsen.

– Det skjer for andre gang i kampen. Han fikk beskjed etter første gangen om at hvis han dytter målet ut av stilling så vil han få utvisning, så skjer det, svarer Hansen.

– Hva tenker du om at han mener at dere mangler spilleforståelse?

– Det skal han få si hva han ønsker om. Jeg skal ikke kommentere det, svarer dommeren.

Bortelaget imponerte stort

Kun to minutter og 44 sekunder var spilt da Patrick Thoresen sendte Storhamar i føringen.

Kapteinens scoring måtte sjekkes på video av dommerne. De valgte stå for avgjørelsen på isen og godkjenne scoringen. Dermed hadde Oilers nok engang kommet bakpå fra start.

Storhamar-spillerne sto opp i duellene og kastet seg ned for å blokkere skudd. Samtidig så flere av Oilers-spillerne nærmest svimle ut. Laget som har sett bunnsolid ut så lenge, og har blitt kjent som et velsmurt maskineri, hang ikke med Petter Thoresens menn.

Med 11.45 igjen av perioden kunne Nick Dineen dundret inn 1-1 og blåst optimisme inn i et lag som så tamt ut. Tennisavslutningen ble reddet av Trym Gran.

Så, halvminuttet senere, så målvakten ut til å sove på jobb. En Oilers-spiller la pucken mot Storhamar-målet fra langt hold. Det skulle egentlig vært helt ufarlig, men da Gran så ut til å stå og tenke på noe helt annet, var pucken kun centimetere unna å gå rett i mål. Det ville vært en kjempetabbe av sarpingen, men heldigvis for ham og laget slapp de med skrekken.

Etter gode minutter, glapp det igjen bak for Oilers. Storhamar fikk gjøre som de ville, og Peter Quenneville endte med å avslutte angrepet. I perfekt posisjon foran Henrik Holm forsøkte han å doble ledelsen, men den erfarne målvakten reddet.

Stavanger Oilers-spiller Patrick Ulriksen fikk seg en stygg smell med fem minutter igjen av perioden. Han dundret inn i vantet med pannen først. Ulriksen ble hjulpet inn i garderoben.

Med 02.48 igjen av perioden raknet det igjen for den regjerende norgesmesteren. Andreas Klavestad ga vekk pucken i egen sone. Martin Rønnild takket for gavepakken og nølte ikke et sekund med å sende Klavestad og lagkameratene et hakk nærmere sommerferie. Skuddet var knallhardt og godt plassert. 0-2!

Samuel Solem kunne gjort det enda verre for siddisene like etterpå, men Holm reddet hjemmelaget.

TV 2 ba om et intervju med Andreas Klavestad i pausen. Han stilte ikke opp.

Enorm periode

Andre periode var for den nøytrale seer svært underholdende. Vi fikk se mange mål, en rekke interessante situasjoner og to lag som spilte med høy intensitet.

Oilers begynte den andre perioden langt bedre enn den første. Etter minuttet måtte Sander Vold Engebråten sone to minutter utvisning. I overtallet var hjemmelaget gode og kom til flere store sjanser, men Gran sto mesterlig og holdt nullen.

Hjemmelaget fortsatte å presse bortelaget bakover. Det ga uttelling.

Bryce Gervais tente håpet for Oilers da han fant krysset fra kloss hold. 1-2!

Et par minutter etter reduseringen sto det nesten likt. Colton Beck, som hadde den største sjansen i overtallet i begynnelsen av perioden, fikk en ny kjempesjanse. Nok en gang bommet han.

Da laget slet med å finne rytmen og nesten hadde gitt fra seg forspranget, sto kapteinen til de gule og blå frem. Thoresen sendte pucken via en motspiller og mellom beina på Holm. Dermed ble han kreditert sin andre scoring for ettermiddagen.

Få minutter senere svarte Gervais med nok en redusering. Den målgivende pasningen fra Dan Kissel var lekker, og Gervais gjorde alt rett.

To minutter senere var lagene likt. Ludvig Hoff var målscorer:

Storhamars bærer av gullhjelmen, Quenneville, sendte bortelaget tilbake i ledelsen.

David Booth fikk en kjempemulighet til å øke ledelsen da Oilers enkelt ga bort pucken, men alene med Holm var ikke amerikaneren så god som vi er vant til å se ham.

– Intensiteten og desperasjonen til Oilers var en helt annen denne perioden. Hvis de fortsetter med dette kan de snu denne kampen, sa TV 2s ekspertkommentator Ruben Smith i pausen.

Hamret inn utligningen

Lagene var jevne de første minuttene av den tredje perioden.

Etter fire minutter brøt det ut en enorm pipekonsert på tribunen. Under et Oilers-angrep dyttet Gran sitt eget bur ut av stilling. Hjemmepublikum mente det var med vilje.

Vold Engebråten måtte sone utvisning, og da fikk hjemmelaget en god mulighet til å slå tilbake. Det ble noen skuddforsøk, men Storhamar forsvarte seg godt nok til å bevare ledelsen.

Vertene fortsatte å presse på for å utligne, men de lyktes ikke. De gule og blå var oppofrende og kastet seg ned for å blokkere skudd.

Så var det nesten ikke til å tro at det ikke sto 4-4 i DNB Arena. En Oilers-spiller sto foran målet og forsøkte å styre den inn mellom stolpene, men pucken passerte på utsiden av målet.

Da Gran for andre gang dyttet målet ut av stilling, ble han straffet. Dommerne mente han gjorde det med vilje. Dermed måtte Storhamar spille de neste to minuttene med en mann mindre på isen.

Med halvannet minutt igjen ofret hjemmelaget alt og tok ut Holm av målet.

Da de trengte det som mest smalt det fra Christoffer Karlsen. Med 59 sekunder igjen hamret han pucken inn i målet bak Gran.

– For et sinnssykt skudd av Karlsen! Han er en målmaskin, og han var akkurat det Oilers trengte nå for å tenne håpet. Utbrøt kommentator Jonas Bariås.

– Det var ufattelig deilig. Det var akkurat det vi trengte nå, sa Karlsen til TV 2 i pausen.

– Hva ble sagt mellom første og andre periode? Dere har sett ut som et helt annet lag etter at dere kom ut da.

– Det her er en kamp vi egentlig bør vinne. Vi satt litt med kniven på strupen da de kom ut som de gjorde og vi var litt daffe. Nå har Oilers kommet frem sånn vi skal fremstå, svarer han.

Mauldin ble helten

I den fjerde perioden fikk vi se to disiplinerte lag som ikke slurvet defensivt og som sto opp i duellene.

Likevel kom begge lag til flere gode muligheter.

Tidlig hadde Booth en stor sjanse til å gjøre som sist, nemlig å bli matchvinner, men denne gang bommet amerikaneren.

Så satt den for Oilers!

Greg Mauldin ble den store helten. Oilers tok sitt første stikk i finaleserien.