Freser mot dommeren: – Piss!

Vålerenga - Storhamar 2-1

Søndag tok rivalen første stikk. Et skuffet, men revansjelystent Vålerenga-lag tok den tunge turen hjem til hovedstaden, og var klare på at kampen bare måtte glemmes.

Tirsdag slo Vålerenga tilbake.

I en intens sluttspillskamp var de mørkeblå hakket bedre enn de gule og blå gjestene.

– Det føltes som at de måtte vinne, og de gjør det. Vi er like langt etter to fantastiske kamper mellom rivalene, sa TV 2s kommentator Jonas Bariås.

– Jeg synes vi kommer ut jævlig flatt. Vi er ikke på fra start. Vi har kanskje de største backene i ligaen, men de så livredde ut. Det må vi ta tak i, sa Patrick Thoresen etter kampslutt.

Freser mot dommeren

Storhamar-spiller Anton Karlsson fikk underveis i tredje periode ikke godkjent det han mente burde være en scoring.

Dommerne konkluderte med at Karlsson med hensikt slo pucken med hansken bevisst inn i målet, noe som ikke er lov.

Etter kampen freste han mot dommerne.

– Det er piss. Den treffer hånda, men jeg beskytter ansiktet da pucken kommer. Jeg tenker at det er et soleklart mål, sier svensken.

– Hva sier dommeren?

– To ulike saker. De er ikke enige. Den ene dommeren sier at hånden min er for høy, den andre sier at jeg slår den inn med hånda, svarer Karlsson.

Han sender også et stikk mot de norske dommerne.

– Jeg tror ikke det kunne skjedd i en annen liga. Jeg forstår det ikke. Si at jeg skyter en puck mot ham. Da må jo han beskytte seg, eller hva?

TV 2 møtte dommersjef Geir Thomas Olsen etter kampen. Han kunne ikke svare for det Karlsson mente var utydelig kommunikasjon. Men dommersjefen støttet dommerne og mente annulleringen var korrekt.

To hjemmescoringer

Det var knyttet spenning til om Vålerengas nøkkelspiller Mark Auk rakk den andre semifinalen, etter smellen han fikk etter kampslutt søndag. Et par timer før kampstart fikk vi svaret. Amerikaneren var ikke i den mørkeblå troppen.

Også Storhamar kom uten en av spillerne de hadde håpet at rakk kampen. Simen Andre Edvardsen var igjen på Hamar. 24-åringen har slitt med sykdom de siste dagene.

Kampen var knapt i gang før Sverre Rønningen sendte Didrik Nøkleby Svendsen i isen. Den storvokste Vålerenga-spilleren lot ikke det gå uten reaksjoner. Nøkleby Svendsen kom etter Rønningen, og etter et lite basketak ble begge gitt to minutter utvisning.

Før minuttet var spilt kom Mathis Olimb alene med Trym Gran, etter at bortelagets backer tydelig sto feil plassert i banen. Gran reddet gjestene på mesterlig vis.

Tempoet og tenningsnivået var høyt. Begge lag kom til gode muligheter, og etter tre minutter spilt kom den første scoringen. Jakub Kindl fikk seg en smell ved vantet. Tobias Lindström tok med seg pucken og sendte den videre til lagkamerat Mika Partanen. Finnen vant sin duell med Petter Birkheim Andersen og sendte vertene i ledelsen.

En forrykende start på oppgjøret ble fulgt opp av nye minutter med store sjanser, dueller og påfølgende utvisninger.

Med 03.49 igjen av perioden måtte dommerne ut og vurdere en situasjon ved hjelp av video. Storhamars kaptein, Patrick Thoresen, gikk falt ned på isen og i samme bevegelse slo han Tommi Taimi i ansiktet med kølla. Thoresen fikk 2 + 2 minutter utvisning for situasjonen.

I undertall glapp det for gjestene. Olimb økte ledelsen, da han fikk gå upresset og sikte foran målet. Skuddet var godt nok plassert til å overliste Gran. Den kunne keeperen tatt.

Oslo 20230321. Storhamars Patrick Thoresen får to minutters utvisning etter at dommerne har studert video i kamp to av sju i semifinalen i NM ishockey mellom Vålerenga og Storhamar på Jordal Amfi. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

– Vi blir litt kjørt over. Vi blir litt små utpå her. De mener alvor i dag, og de leder fullt fortjent 2-0. Vi må opp mange hakk. Alt må bli bedre om vi skal ha noen sjanse til å vinne her i dag, konkluderte Eirik Salsten i pausen.

Traff stolpen

Jonas Djupvik Løvlie var tidlig i andre periode svært nær å redusere. Storhamar-spilleren sin styring videre mot målet passerte få centimetere på utsiden av stolpen.

Mot midten av perioden hadde gjestene flere muligheter til å redusere. Thoresen og Peter Quenneville fikk hver sine sjanser til å overliste Mitch Gillam, men skuddene var ikke gode nok.

Så kunne det heller gå andre veien. Partanen fikk nesten gå helt inn til Gran sitt mål, men Sondre Bjerke presset finnen såpass at han ikke ordentlig fikk testet målvakten.

Oslo 20230321. Storhamars Sondre Bjerke t.v. i duell med Mika Partanen foran Storhamars målvakt Trym Gran i kamp to av sju i semifinalen i NM ishockey mellom Vålerenga og Storhamar på Jordal Amfi. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

Thoresen fant Andreas Hjelm minutter senere, og svensken fikk avsluttet. I stolpen!

Sebastian Johansen kom seg fri ute på høyresiden. Fra skrå vinkel fikk han skutt. Gran reddet.

Minuttet senere måtte Storhamars målvakt igjen i aksjon. Thomas Olsen fikk målvakten ned på isen, før han prøvde skuddet. Da var Gran kjapt oppe med beinet og reddet sitt lag.

Så, like før pause, var det Jacob Berglund sin mulighet til å redusere. Sverre Rønningen fant sin svenske lagkamerat på fint vis, men Berglunds involvering var ikke av like høy kvalitet. Stjernespilleren bommet på målet.

– Det er frustrerende. Vålerenga er bra og tighte foran mål. Vi kommer til noen farlige sjanser, men klarer ikke å sette de, sa Eskild Bakke Olsen til TV 2 i pausen.

Trodde de hadde scoret

Med 15.53 igjen trodde Storhamar at de endelig hadde fått reduseringen de ventet på.

Anton Karlsson strakk armene i lufta og jublet for scoring, men hoveddommer Roy Stian Hansen dømte ikke mål. Situasjonen skulle sjekkes på video av dommerne.

Avgjørelsen ble stående. Pucken gikk via hansken og inn i målet. En handling dommerne da mener svensken gjorde med vilje. De gule og blå gjorde sa ifra sin mening om det til dommerne, uten at det hjalp noe.

Jørgen Karterud fikk en god mulighet til å øke ledelsen, men Gran reddet.

Like etterpå kom Bjerke seg til en god sjanse på motsatt side. På sin venstreside dro han seg forbi og gikk hele veien frem til mål. Skuddet gikk over.

Med 04.22 igjen satt endelig reduseringen for de gule og blå. Patrick Thoresen tente håpet for gjestene, da han kontant satte pucken inn ved nærmeste stolpe. 2-1.

Storhamar jagde et nytt og avgjørende mål, men Fredrik Anderssons menn holdt unna.