Fortviler: – Vi har fått nok seksuell trakassering

PORTRETTBILDE: Alexander Wennberg under et pressemøte med det svenske ishockeylandslaget i 2021. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Den svenske ishockeyspilleren Alexander Wennberg (28) og hans kone Felicia Weeren Wennberg har fått nok.

Nå går de hardt ut mot TikTok-miljøet «BookTok», som har seksualisert og trakassert ishockeyspilleren og hans familie.

Det var først Felicia Weeren Wennberg som rykket ut på Instagram, der hun presiserte at det ikke var noe problem for henne at mannen hennes fikk oppmerksomhet for sitt gode utseende.

– Jeg hadde ingenting imot det. Jeg synes han er det vakreste mennesket i hele verden, og nå har verden innsett det, skrev hun i en Instagram-story Expressen har gjengitt.

– Det har gått for langt

Men en del av innholdet i videoer og kommentarer er rett og slett blitt for grovt.

– Jeg har hatt et problem med å håndtere dette, fordi jeg er for at vi skal løfte frem kvinner og deres seksualitet. Samtidig har det kommet videoer som har gått over grensen mellom å beundre hans skjønnhet og å være seksuell trakassering, skriver Weeren Wennberg.

Etter at hun rykket ut mot kvinnene som seksualiserte mannen hennes, ble stormen enda større.

Alexander Wennberg hevder at kritikken har vært så massiv mot ham og kona at også han så seg nødt til å rykke ut med en egen melding.

– Som en som er blitt medietrent gjennom hele karrieren, har jeg blitt lært å bite det i meg og la det være i stedet for å uttale meg. Men det har gått for langt til at jeg kan forbli stille når folk kommer med avskyelige kommenterer på min kones Instagram og på bilder av vårt barn, skrev Seattle Kraken-spilleren i en Insta-story.

– Nok seksuell trakassering

Han er klar på at han stiller seg hundre prosent bak uttalelsene fra Felicia Weeren Wennberg.

– Grunnen til at min kone sa noe og ikke jeg, er enkelt og greit at hun gjør det bedre og modigere enn meg, forklarer han.

Nå ber 28-åringen andre om å vise respekt og bruke sunn fornuft i måten de omtaler folk på.

– Vi tåler alle en spøk og morsomme kommentarer, men når det blir personlig og blir til noe større, som påvirker familien vår, må vi si ifra om at vi har fått nok. Nok seksuell trakassering, og trakassering av vår karakter og vårt forhold, formaner Alexander Wennberg.