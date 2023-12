Forbauser eksperten: – Helt vanvittig!

OPP TIL EKSAMEN: Stian Solberg avbildet utenfor sin videregående skole. Nå skal talentet vise hva han er god for mot verdens aller største hockeytalenter. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Verdens største talenter er samlet i Sverige. To av de mest talentfulle spillerne er norske. Nå skal de opp til eksamen foran nesten 200 speidere fra de største klubbene i verden.

I flere år har det blitt snakket om en gyllen norsk generasjon med hockeyspillere.

En årgang som kan gi håp om det helt store. De siste par årene er det to av talentene født sent i 2005 som har stjålet overskriftene.

Kameratene Stian Solberg og Michael Brandsegg-Nygård har tatt ulike valg. Den ene valgte spill på andre siden av grensa, den andre har vraket svenske storklubber for å fortsette utviklingen i Vålerenga.

Når speiderne flyr til den svenske hovedstaden for å finsikte verdens største talenter, er det ingen tvil om at begge de to norske talentene står på mange av listene som er med.

Nå skal de to norske ungguttene på mange måter opp til eksamen. Prestasjonene i U20-verdensmesterskapet kan avgjøre om de strykes fra listene eller plasseres på topp med beskjed til NHL-lagene om at de bør velges når draften kommer før sommeren.

– Jeg er sykt imponert over ham. Han er en veldig god venn av meg, og jeg har sett han spille i mange år. Jeg visste at han kom til å bli god. Det så jeg tidlig! Det er gøy at vi kan være to, sier Stian Solberg om Brandsegg-Nygård.



UTGÅENDE KONTRAKT: Stian Solberg sin kontrakt med Vålerenga strekker seg ut sesongen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Vurderer mulighetene

– Tror du han kan nå helt til NHL?

– Ja ja, helt klart! Det er en sykt bra spiller, med masse bra ferdigheter. Det tror jeg absolutt.

Etter hva TV 2 får opplyst vil det være nesten 200 NHL-speidere på plass under mesterskapet i Göteborg.

Det stresser ikke Vålerenga-talentet.

– Det (mesterskapet) er jo viktig med tanke på draften, men spiller jeg dårlig kan jeg ikke legge meg ned og dø. Jeg får bare gjøre så godt jeg kan.

Solberg er glad for at han i sommer vraket svenske storklubber og ble værende i hovedstaden. Trenings- og kamphverdagen er god i Vålerenga, men om han igjen kommer til å forlenge kontrakten med moderklubben når den går ut etter sesongen, er han usikker på.

– Man skal aldri si aldri. Jeg har en drøm om å nå så langt som mulig, så jeg må tenke og fundere på hva jeg skal fremover, sier han.

RANGERES HØYT: Michael Brandsegg-Nygård er topp 15. på de aller fleste rangeringer et halvt år før draften. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Hadde vært vanvittig!

Kameraten roser også Solberg tilbake og er spesielt imponert over hvor voksen han er i spillestilen. Han tror de begge har store muligheter til å nå langt.

Da Brandsegg-Nygård møtte TV 2 til et intervju hjemme hos han i Mora i oktober, la han ikke skjul på at det stresset ham at han så langt denne sesongen ikke hadde produsert mange målpoeng på seniornivå.

Siden har poengproduksjonen fortsatt å være mager, men likevel er han fortsatt høyt på de løpende rangeringene før draften.

– Det har ikke gått veldig bra med poengene denne sesongen. Jeg har bare begynt å tenke på hvordan jeg spiller og ikke på poeng, sier han.

Det er også fokus før U20-mesterskapet, selv om han naturlig nok vet godt at å levere målpoeng vil gi han gode kort på hånden før draften.

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik synes det er svært gledelig å se hvor høyt Michael Brandsegg-Nygård rangeres før draften. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

De mest anerkjente NHL-ekspertene har denne sesongen, til tross for manglende produksjon, plassert Brandsegg-Nygård topp 15. på sine løpende rangeringer før draften.

– Det er utrolig gøy! Litt overaskende er det også, vil jeg si. Skulle det skje er det helt vanvittig! Det vil jo være en prestasjon ingen annen nordmann har klart før han, sier TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik.

– Tror du et kanonmesterskap kan være en inngangsbillett til å gå i draften?

– Ja, det kan det være, men kanskje ikke for de to, for de er allerede på radaren til de aller fleste. Men det kan være andre spillere som ikke nødvendigvis er omtalt i så stor grad når det gjelder draften som ved en kjempeturnering kan komme på radaren, svarer eksperten.

HØYE FORVENTNINGER: Michael Brandsegg-Nygård tror det norske U20-landslaget har gode muligheter til å komme seg til kvartfinale i A-VM. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Håp om kvartfinale

Erevik har fulgt generasjonen som i fjor rykket opp til A-pulja, godt i mange år. Han tror at de har gode muligheter til å nå kvartfinale.

Det tror også de to største talentene.

– Jeg ser veldig mye frem til det. Det blir første gang jeg spiller et A-VM, sier Brandsegg-Nygård.

18-åringen synes det bare er bra at de får en av de antatt tøffeste kampene først. Da venter USA på motsatt halvdel.

Det norske landslagets ambisjon er å nå kvartfinalen. Det tror stortalentet er et realistisk mål.

Også Solberg har stor tro på laget.

– Jeg tror at vi kan klare kvartfinale. Hvis vi er sykt heldige kan vi klare semifinale også. Hvis et mirakel finnes så kan det skje, vi får bare kjøre på, sier 18-åringen og smiler.

