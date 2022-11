Follestad-slakt etter ydmykelse: – Pinlig

Store deler av hjemmesupporterne orket ikke lenger å se på sitt lag bli ydmyket hjemme mot tabellnaboen. De gikk heller hjem.

2-9 (!) sto det på resultattavlen da sluttsignalet gikk. Da kunne antallet mennesker på Frisk Askers supporterfelt telles på to hender.

Hockeyekspert Erik Follestad så Storhamar rundspille Frisk Asker. Han forstår godt at mange ikke lenger orket å se på.

– Det var pinlig! Det hører ikke hjemme noe sted for en klubb som Frisk, sier han.

Eksperten mener laget har store problemer og at de har hatt det lenge.

– Skjønner ikke hva de vil

Jan André Aasland tok over hovedtreneransvaret i 2019 og skapte umiddelbart suksess. Med han som hovedtrener har klubben hentet hjem både NM-gull og seriemesterskap.

Denne sesongen er de sett på som en av heteste utfordrende til å vippe Stavanger Oilers ned fra hockeytronen. Follestad mener alt ligger til rette for at de skal kunne kjempe om det, men at de akkurat nå ikke ser ut til å være i nærheten av å kunne gjøre det.

EKSPERT: Erik Follestad er tilbake som hockeyekspert i TV 2. Han sparer ikke på kruttet i sin kritikk mot Frisk Asker. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Alt ligger til rette for at de skal klare å prestere. De har en av de beste hallene i Norge, økonomien er god, apparatet rundt laget er bra med medisinsk team, mat og alt annet. Fasilitetene er blant de beste i europeisk ishockey. Menigheten kommer alltid på kamp, men skal de dra flere til hallen så kan de ikke holde på sånn her. Det var pinlig å se på, sier eksperten som har Frisk Asker som moderklubb og som spilte mange år for klubbens A-lag.

Han mener at den gode poengfangsten i begynnelsen av starten kamuflerte utfordringene de har.

– De hadde flyt i starten av sesongen. Når du får med deg poeng er jo alt greit, men du forskyver problemet foran deg. De to siste kampene mener jeg at de har fått en skikkelig pekepinn på hvor de står, selv om det var bedre mot Sparta. Da prøvde de, men Sparta er fryktelig gode nå, sier eksperten.

Follestad reagerer på kroppsspråket til spillerne på isen. Han mener at han stadig ser tegn til likegyldighet.

– Det er fra tribunen enkelt å se sånne småting som at om du går ned og tekker et skudd så er det ingen som bryr seg. Da bør boksen juble. Det kjennetegner lag som er på vei et sted, sier han.

TUNGE TAP: Frisk Askers hovedtrener Jan André Aasland har ikke fått sitt lag til å prestere på sitt beste nivå de siste kampene. Foto: Annika Byrde

Tror trenerne fredes

– De har to kjempeproblem. Jeg skjønner ikke hva de vil. Hva er spillet deres? Ganske ofte ser det ut som spillerne ikke vet hva de skal gjøre. Jeg skjønner ikke hva planen er. Det kan være at spillere er i opposisjon mot trenerne eller at de ikke har fått tydelige nok beskjeder. Det blir veldig mye en mot en, til nøds to som jobber sammen mens tre andre flyr andre steder på banen og ikke hjelper til, sier Follestad.

– Det andre problemet er overtallsspillet. Hadde jeg vært Janna (Jan André Aasland) hadde jeg tatt av alle spillerne og satt innpå de fem yngste på laget for å sette et eksempel. Det er så fryktelig dårlig, sier han.

Før denne sesongen ble det hentet flere spillere til Asker som var forventet å heve nivået til laget.

Eksperten mener flere av disse har underprestert.

– Det er litt skremmende at det er sånn med den stallen som egentlig skal være så bra. Håkon Løken Pedersen og Christian Fosse er blant de nye spillerne som har prestert langt under pari. Det har en del av utlendingene også, sier han.

Til tross for stygge sifre og et spill han mener at viser store svakheter, tror han at de to trenerne sitter trygt.

Follestad tror heller at klubben bruker penger på å forsterke laget.

– Jeg tror at da de fikk inn Simon (Stolt Wang, assistenttrener) så var det lagt en strategi på at det å ha to unge trenere er veien å gå. Det vil overraske meg om sparker trenerne. Jeg tror heller de forsterker. De trenger en tøff back som kan håndtere pucken. Jeg tror de er tro mot planen og at de ikke sparker trenerne, i men det er toppidrett vi snakker om. Det holder så så lenge. Det blir spennende, sier han.

– Selvfølgelig er det en plan

Aasland har fått høre deler av kritikken fra Follestad. Han er helt enig i at laget var langt unna hva man kan forvente.

– Klart at det var en tung kveld. Vi ønsker ikke å fremstå som i går, og ryke på et sånt tap, sier han.

Det at eksperten mener at det ser ut som at laget ikke har en plan på isen, er han derimot svært uenig i.

– Det er jo litt jobben til Follestad å mene sånne ting. Om han setter seg ned og ser på det, så ser han nok mer at det er en plan bak det vi gjør. Selvfølgelig er det en plan bak det, sier Aasland.

– Hva mener du at har gått galt i de to siste kampene?

UENIG: Frisk Askers hovedtrener mener Erik Follestad må kunne se at laget har en plan bak det de gjør. Foto: Annika Byrde

– Mot Sparta gjør vi en ganske ålreit kamp. Det gjorde vi ikke i går. Vi slipper til for mange sjanser imot og Storhamar var effektive. Vi må begynne å ta tak i det defensive spillet, svarer han.

Treneren hevder at han ikke fikk med seg hvordan tribunene ble tømt for mennesker, men han synes naturligvis det er kjipt å gi supporterne en slik forestilling.

– Det er kjedelig at folk går før det er ferdig, men jeg kan skjønne det litt. Det er ikke så spennende å se på når stillingen er for eksempel 1-7, sier hovedtreneren.

Lagets største profil, Alexander Bonsaksen, var ikke på isen torsdag. Han har den siste uken vært ute med skade. Det skyldes en rift i en muskel.

Fredag var han på is igjen. Det er usikkert om han er klar til kamp lørdag mot sin gamleklubb.

– Det er ikke noe hyggelig når det blir sånn. På en måte kan man si at det er tre poeng du taper uansett hvor stygt resultatet er, men det gir en annen følelse, sier han.

Bonsaksen har forståelse for at supportere forlot arenaen før slutt i går, men ønsker helst at de blir værende for å støtte laget uansett resultat. Det handler om å være med både på opp- og nedturene, mener han.

