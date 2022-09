Follestad om signeringen: – Litt panikk

Erik Follestad er svært overrasket over at Vålerenga har gitt Rasmus Ahlholm en ny sjanse.

– Det var overraskende, sier Follestad.

Den tidligere ishockeyspilleren er torsdag gjest i TV 2s hockeystudio. Der ga han uttrykk for sterke meninger om at Vålerenga har valgt å gi Rasmus Ahlholm en ny sjanse.

– Folk driter seg ut hele tiden. Folk soner straffen sin. Et sånt samfunn skal vi ha, men hadde det vært en annen klubb i ligaen som hadde hentet han så hadde de gitt en sjanse med blanke ark. Men her er det så mye bagasje, sier han.

- Han pisser på klubben

– Ikke bra

– Tror du på at det bare er god stemning i garderoben der nå?

– Spillerne som er der er tvunget til å legge det bak seg og si at han skal få en ny sjanse, men at ting er glemt? Nei, selvfølgelig er det ikke det. De kan ikke gå mot klubben sin og si at de ikke vil ha noe med han å gjøre, svarer han.

For den tidligere ishockeyspilleren handler det mest om overgangen bort fra Vålerenga i sin forrige periode i klubben, ikke om overfallet av lagkameraten i Storhamar og rettssaken som fulgte.

– Det er overraskende at Vålerenga som klubb henter tilbake en spiller de selv uttalte at pisset på klubben. Måten det ble gjort på synes jeg ikke er bra, sier Follestad.

Han mener Vålerenga burde hatt is i magen etter en svak åpningskamp.

– Det virker som det var litt panikk hos Vålerenga etter at de tapte åpningskampen. Hvis man hadde hatt litt is i magen kunne man sett at det kanskje ikke var så ille likevel. De har sett seg blinde på at de her mest sannsynlig har en spiller som scorer 25 mål. Om de vinner vil ingen snakke om det, og Anders Myrvold vil løftes på gullstol oppe på Kampen, sier han.

Hentet tilbake

Ahlholm har vært en poenggarantist under sin tid i norsk ishockey.

I 2019 presset han gjennom en overgang bort fra Vålerenga til erkerival Storhamar.

Der var han en viktig spiller de neste sesongene, før han i desember 2021 gikk til angrep på lagkamerat Jacob Lundell Noer. Video av overfallet ble lekket.

Det endte med at Ahlholm fikk sparken i Storhamar. Senere ble han dømt i retten for kroppskrenkelse.

Uken etter ble han presentert som Vålerengas nye spiller.

