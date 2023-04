Følelsene tok overhånd for kapteinen: – Endeløs grining

Klubblegenden svingte seg for siste gang foran hjemmepublikum i DNB Arena. Et nytt gull var sikret, han bar på en enorm champagneflaske og gikk med et stort glis.

Fra tribunen sang de hans navn og hyllet mannen som har vært med på hele storhetstiden til Stavanger Oilers.

I 2007 lot talentet seg overbevise av sportssjef Pål Higson i Oilers om at det var her pokalene skulle løftes de neste årene. Det tok litt tid, men så rant gullene inn og kapteinen står igjen som en av de aller største i klubbhistorien.

Der ute på isen da lagkameratene omfavnet hverandre og det tok helt av på tribunen i Stavanger, tok følelsene overhånd for Sveum.

– Det er følelser ut av en annen verden. Jeg klarer ikke å beskrive det. Jeg bare gråt. Endeløs grining i en halvtime. Nå er jeg endelig ferdig med det, sier han om tårene, gliser bredt og begynner å le.

NYTT GULL: Thomas Berg-Paulsen, Dennis Sveum og Ludvig Hoff poserte sammen etter at gullet av sikret mandag kveld. Foto: Carina Johansen

– Euforisk!

Med datteren i armene rant tårene for kapteinen.

Det niende gullet er innkassert etter en enorm snuoperasjon.

DUO: Pål Higson hentet Dennis Sveum til Stavanger Oilers i 2007. Her poserer de med sin niende kongepokal sammen. Foto: Carina Johansen

– Det er ting du bare drømmer om. Vi vet hva vi skal gjøre når vi har kniven på strupen. Det er en egenskap vi har hatt i mange år, som ironisk nok er litt Petter (Thoresen) sin skyld. Jeg er helt ufattelig stolt av gutta. Med tanke på hvor utrolig bra det Storhamar-laget er, så er det enda sykere. Jeg må gi all skryt til dem for hvordan de har spilt. Det er nesten fælt å stjele et NM-gull fra dem når de har et så bra lag, sier han.

– Har det gått opp for deg at det er over?

– Ja, litt. Men det gjorde det egentlig da vi vant sist. Da var det litt sånn at enten er jeg ferdig i dag eller så blir det en kamp til og da vinner vi. Da fikk jeg litt følelsen av at det var siste. Gutta har køddet med meg hele veien om at dette er siste måltidet på bortekamp, siste saltet du strør på bolognesen på bortekamp og bare kødd hele veien. Det går sakte men sikkert opp for meg at det er det aller siste. Det er en euforisk avslutning, svarer han og smiler.

FEST: Oilers-spillerne feirer gullet i garderoben mandag kveld. Foto: Carina Johansen

– Vi har en plan

– Hvordan var det å møte familien etter kampslutt?

Det er jo det beste som finnes. Her står hun jo selvfølgelig, sier han og peker ned på datteren like bortenfor.

– Den lille jenta mi. Hun er den beste jenta, bare blid og god og elsker å være på hockeykamp, sier han.

Da TV 2 møtte styreleder Tore Christiansen etter kampslutt, slet han med å sette ord på Sveums betydning for Oilers sin storhetstid.

– Det er helt ubeskrivelig. Han har betydd så mye for denne klubben at det er … men han er nok ikke kvitt oss ennå. Vi har en plan, sier Oilers-lederen og smiler.

ØNSKET MED: Stavanger Oilers sin styreleder Tore Christian går langt i å antyde at de ønsker å beholde Dennis Sveum i klubben. Foto: Carina Johansen

Sveum avviser ikke at han kan tenke seg å fortsette å jobbe i Oilers, men aller først skal han ha fire måneder pappaperm.

– Jeg har jobbet her i 16 år, så det er rart å skulle gjøre noe helt annet. Så får vi ta de månedne som kommer nå og diskutere litt. Jeg har sagt hele veien at jeg ikke vil snakke om noe som helst før jeg er ferdig. Jeg ville ha fokus på å spille ishockey og avslutte sterkt, sier han før han fortsetter feiringen med lagkameratene – trolig til langt på natt.