Flyttet som 13-åring – da kom reaksjonene: – Syntes vi var gale

– Det var helt forferdelig. Det er noe av det tyngste jeg har gjort som mamma. Jeg husker at jeg gråt hele flyturen hjem, sier Nadia Wergeland.

Der nede på bakken som forsvant under henne, sto sønnen på 13 år. Livet på gutterommet var over. Nå skulle Aron Nicolai Jessli i Canada jakte det livet han drømte om.

– Jeg hadde en drøm. Skulle jeg ha en sjanse til å nå den drømmen, så måtte jeg hit. Jeg følte ikke at jeg hadde noe valg, sier det norske stortalentet.

Hjemme i Norge var reaksjonene mange. Foreldrene opplevde at folk så de som gale. Hvordan kunne de sende sønnen av gårde kun 13 år gammel til den andre siden av kloden?

Savnet hjemme i Norge har vært ubeskrivelig. Tanker om en ungdomstid de på mange måter har gått glipp av, og hva om han ikke lykkes?

18-åringen har ikke sett seg tilbake, men han vet hva han har ofret. Han nekter å gi opp drømmen, og nå er han nærmere enn noen gang.

SATSET ALT: Aron Jessli tok en enorm beslutning som 13-åring. Siden har han jobbet beinhardt for å nå sin drøm. Foto: Privat

– Gikk ikke helt opp for meg

En stor beslutning var tatt. De hadde brukt god tid på å bestemme seg, men etter å ha vært der, sett nivået og vurdert mulighetene var de enige.

– Det var en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss, sier moren.

Det var mye som måtte på plass for at han etter sommeren kunne flytte over og spille der borte, men det ordnet seg og i august satte de seg på flyet til Canada. Der var hun i ti dager og sørget for at alt var i orden før hun dro hjem til Norge.

– Selve reaksjonen min som mamma kom den dagen jeg skulle reise. Da skjønte jeg virkelig at jeg skulle etterlate min 13 år gamle sønn på andre siden av jorda. Det var kjempevanskelig. Jeg kjenner at jeg blir rørt når jeg snakker om det nå. De første to-tre årene var jeg der veldig mye.

– Det var like vondt, rart og unaturlig å forlate ham hver gang. Jeg tenker ofte på hva vi går glipp av, sier hun.

Reisen gikk til Toronto sin naboby, Mississauga. Det ble bare første stopp for Jessli, men mer om det senere.

Han visste, og han ser det godt i ettertid, at han var veldig ung, men Jessli følte seg klar.

– Det var egentlig greit. Selvfølgelig var det litt tøft i starten, men det var bare hockey jeg tenkte på. Det gikk alt i alt veldig fint. Det var alt jeg ville gjøre på den tiden, sier han.

– Drømmen min

– Hvorfor følte du ikke at du hadde noe valg?

– På den tiden hadde jeg noen kompiser som spilte i utlandet. Jeg følte at jeg måtte dra tidlig for å utvikle meg best mulig. Jeg føler mulighetene til å utvikle seg er bedre her i Canada og USA. Det var drømmen min, og jeg har ikke sett meg tilbake, svarer Lørenskog-mannen på telefon fra Nord-Amerika.

I Canada flyttet han inn hos sin nye trener, sammen med to nye lagkamerater.

Jessli vet at han på ingen måte måtte dra, men to år tidligere hadde han for alvor bestemt seg for hva han ville i livet, og for han var det å flytte det som føltes riktig for å klare det.

– Hvordan var det å flytte fra venner og familie?

– Jeg har kjent litt på det i ettertid at jeg har mistet tid med dem, men jeg har følt at det er det jeg har måttet gjort, gjentar han.

OFRET MYE: Aron Jessli ser godt at han for å nå sin drøm har ofret mye, blant annet ungdomsårene hjemme med familie. Bildet er tatt etter All Star-kamp i OJHL. Foto: Tim Bates, Director of Photography | Ontario Junior Hockey League

Får sterke reaksjoner

Moren er klar på at de vet veldig godt at det er utradisjonelt å la et barn på 13 år flytte alene til andre siden av kloden, men det var det han ønsket og de har gjort sitt beste for at alt skal ligge til rette for at han skal kunne følge sin drøm og ha det så bra som mulig.

Det utradisjonelle valget har skapt reaksjoner hjemme i Norge.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger. Spesielt da han dro husker jeg det var mange reaksjoner. Folk syntes vi var helt gale. Hvordan kan dere? Spurte folk. Det er mange som reagerer den dag i dag også og synes det er helt sinnssykt. Om jeg sier at han dro etter 8. klasse så får mange bakoversveis, sier hun.

– Hvor mye har dere tenkt på det som kommer om han ikke lykkes?

– Gjennom hele perioden har vi snakket mye om det. Han har bodd mange steder, hos ulike familier og gått på ulike skoler. Det har gjort at det ikke alltid har vært så enkelt å følge opp skolebiten, men vi har satt krav og fulgt opp. Han må huske på at han alltid bare er en skade unna å aldri kunne spille hockey igjen. Vi har ofret mye for at han skal gjøre dette, så vi har en forventning om at han gjør sitt beste også på skolen. Derfor er vi veldig glade for at han nå har forpliktet seg til fire år på universitetet der, svarer moren.

HAR LEVERT: Aron Jessli sitt klubbvalg i 2021 har vist seg å være et godt valg. I Pickering Panthers har nordmannen leverte varene. Foto: AMY DEROCHE

Til Finland

Nordmannen mener nivået var merkbart bedre enn det han hadde spilt på hjemme i Norge, men han klarte seg greit.

Det ble bare en sesong der, før han igjen byttet lag. I Toronto Nationals U16 AAA fikk han prøve seg mot bedre spillere. Det mener han at han lærte mye av.

Så dro han til Finland. Koronarestriksjoner i Canada gjorde at hockeyen stengte ned, og skulle han få fortsette utviklingen, mente han at det var best å dra.

– Jeg var der i to-tre måneder. Nivået var veldig høyt. Det var også en stor kulturendring. Så begynte de med restriksjoner der også, så da følte jeg at det var best å dra hjem til Lørenskog og spille der, sier Jessli.

Sommeren 2021 pakket han igjen sakene og satte seg på flyet til Canada. Lørenskog-mannen sikret seg den sommeren kontrakt med Pickering Panthers i OJHL.

Det har vist seg å passe han godt.

– Vi endte med å vinne hele ligaen vår og ta oss til det nasjonale sluttspillet. Vi vant det også, sier Jessli.

Denne sesongen har han vært en enda viktigere del av laget. 18-åringen står i skrivende stund med 50 målpoeng på 41 kamper.

Stille fra U-landslag

Til tross for gode prestasjoner i Nord-Amerika har ikke de norske U-landslagssjefene kastet seg på telefonen for å huke tak i 18-åringen.

Jessli spilte kamper med de beste norske spillerne under 14 år før han dro. Siden har han ikke spilt en eneste landskamp.

IKKE MED: Aron Jessli står fortsatt uten kamper for norske U-landslag. Foto: AMY DEROCHE

– Jeg tror det har vært sånn fordi jeg aldri har vært hjemme. Jeg har egentlig hatt veldig lite kontakt med de. For meg har det vært greit. Jeg har bare brukt tiden her og fokusert på mitt spill, men hadde de noen gang hatt interesse for å bruke meg så ville det vært en drøm, sier han.

I sommer, da han var hjemme, var han med en treningssamling med det norske U20-landslaget, men det ble aldri noen kamper.

– Hvordan tror du at du hadde klart deg på det laget?

– Det tror jeg hadde gått veldig fint. Jeg tror at jeg har alle de kvalitetene som kreves for å klare meg på et norsk U20-landslag, svarer Jessli.

FØLGER MED: Norges landslagssjef Tobias Johansson har lagt merke til Aron Jessli. Foto: Ole Martin Wold

Landslagssjef Tobias Johansson har lagt merke til 18-åringen som har gjort sakene sine godt borte i Canada.

– Han er en ambisiøs gutt med driv. Aron er veldig sterk på skøyter, og har alltid et ønske om å ta pucken mot mål, sier landslagssjefen.

Hjemme i Norge er dialogen god med barndomsklubben og deres sportssjef Peter Messa. Jessli trener med U20- og A-laget til Lørenskog når han er hjemme.

En av tre nordmenn

Det offensive talentet sine prestasjoner har også blitt lagt merke til av NHL-speidere.

I januar var Jessli et av tre norske navn som ble plassert på NHL Central Scouting's mid-season rankings. Der er han nummer 117 på listen over spillere i Nord-Amerika. Kun fire spillere fra hans liga er på listen, og det norske talentet er rangert høyest av disse.

De to nordmennene Petter Vesterheim og Martin Johnsen er rangert som nummer 88 og 91 på listen over europeiske spillere.

Lista er ment til å gi et lite innblikk i hvilke talenter som speiderne mener har størst sjanser til å bli valgt i sommerens NHL-draft, men den har ingen annen reell betydning.

– Det var veldig kult. Jeg snakket med Dan Marr (Sjefsspeider for NHL Central Scouting) etter en kamp for et par uker siden. Da sa han at han skulle plassere meg på lista. Da jeg så det, følte jeg at jeg hadde gjort noe riktig, sier Jessli.

Det norske talentet anslår at han hørt om ti NHL-klubber som har vært til stede på kamper blant annet for å se på ham.

Moren sliter med å sette ord på hvor stort det vil være om sønnen en dag blir draftet til NHL.

– Det tror jeg ville vært en helt umulig følelse å beskrive. Bare det at han kom på mid-season-listen gjorde meg rørt. Det er mange følelser som kommer opp, for jeg vet hvor mye han og vi som familie har ofret for at han skal få følge drømmen sin. Jeg vet også hvor hardt han har jobbet. Skulle han bli draftet til sommeren tror jeg det vil være en helt overveldende følelse av lykke og takknemlighet, sier hun.

LIKE MÅLBEVISST: Aron Jessli jobber beinhardt for å nå sitt mål. Han er fortsatt like målbevisst som da han dro som 13-åring. Foto: Tim Bates, Director of Photography | Ontario Junior Hockey League

Kontaktet av NHL-klubb

En speider for Ottawa Senators har tatt direkte kontakt med Jessli.

– Vi snakket om hva de liker med meg, hva jeg bør utvikle, hvilke rolle de ser for seg at jeg kan ha og hva jeg må gjøre for å ta det neste steget. Det har vært en del interesse. Jeg håper å få snakket med flere i siste del av sesongen.

– Tror du fortsatt det er mulig å nå NHL?

– Ja, hvis jeg jobber hardt videre og får de riktige mulighetene så tror jeg alt er mulig, med litt flaks, svarer han.

Han har nå signert en avtale om at han skal gå de neste fire årene på Niagara University og spille for klubbens college-lag. Der vil han få testet seg på et høyt nivå for juniorhockey.

– Hva vil det bety å nå NHL?

– Det er alt. Det er det eneste jeg vil. Det er grunnen til at jeg dro så tidlig, og min store drøm.

– Ville du dratt igjen om du var 13 år nå?

– Ja, ser jeg tilbake på det nå så hadde jeg gjort det samme. Jeg er ikke lenger den typiske europeiske spilleren som jeg var. Det er jeg glad for. Jeg føler det var et godt valg, svarer Jessli.