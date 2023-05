Flyttes ned fra toppnivået – fikk ikke innvilget lisens

Til tross for et desperat forsøk på å redde den tradisjonsrike klubben, ble det søndag bestemt at Manglerud Star ikke får innvilget lisens på toppnivå.

Avgjørelsen ble tatt av Norges Ishockeyforbund under et styremøte i VM-byen Riga søndag ettermiddag.

Manglerud Star får ikke lisens for spill på det øverste nivået i Norge for sesongen 2023/24.

Gjennom sesongen hadde klubben store økonomiske problemer, og allerede et par måneder ut i sesongen måtte spillere og trenere fristilles.

– Forbundsstyret har etter anbefaling fra klubblisensnemnden konkludert med at Manglerud Star mister lisensen for kommende sesong, med bakgrunn i den økonomiske situasjonen de befinner seg i, sier ishockeypresident Tage Pettersen til TV 2.

Han legger ikke skjul på at det er en tøff beskjed å gi.

– Det er aldri enkelt å gå til et så drastisk skritt. Men vi har hatt en lang og grundig diskusjon. Klubben har i dag fått tilsendt vedtaket, og har to uker på å anke dette, sier Pettersen.

Har slitt

Roy Johansen takket for seg og dro til Danmark. Flere av importspillerne ble plukket opp av andre norske klubber.

Til TV 2 sa styreleder Ove Sundelius etter sesongen at klubben gikk med et underskudd på 2,3 millioner kroner i 2022.

Etter det har klubben slitt med å hente inn de pengene og avtalene de håpet på.

Sparta fikk innvilget lisens søndag. De har måttet vente etter at de ikke fikk godkjent søknaden forrige måned og begynner neste sesong med tre minuspoeng.

Får tilbud

At Manglerud Star mister lisensen gjør at beste klubb i kvalifiseringen får tilbud om å ta over plassen i eliteserien, og likeså i 1. divisjon. Det betyr at Comet Halden får tilbud om å rykke opp.

– Vi er klare. Har styrevedtak på at vi tar plassen hvis tilbudet kommer. Men vi har fått noen offisiell forespørsel fra forbundet enda, men jeg regner med at vi hører fra dem på mandag, sier styreleder Thorbjørn Danielsen i Comet.



– Vi bygger et lag som vi mener skal være godt nok til å rykke opp, og som skal holde nivået til eliteserien. Så sportslig sett er vi godt rustet. Vi har bevisst holdt igjen med å fylle opp utenlandskvota, for å se hva som skjer. De vi skal hente nå skal være toppspillerne våre.

Klubben gikk i underskudd i 2022 og havnet på handlingsplan. Om dette sier han:

– Ser vi på sesongen 22/23 totalt sett så går vi i pluss. Underskuddet i 2022 henger igjen fra de første månedene i kalenderået, og er knyttet til pandemien og sviktende inntekter. Men vi har som sagt kontroll på situasjonen nå.