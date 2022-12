Under oppgjøret mellom Vålerenga og Storhamar ble Martin Røymark skutt ned av egen lagkamerat. Det i en svært spennende batalje.

Vålerenga - Storhamar 0-2

Det var hjemmelaget Vålerenga som åpnet kampen best på Jordal Amfi. Det var imidlertid bortelaget som kunne juble for seier for femte kamp på rad i divisjonen.

Mot et Storhamar i god form så var blant andre Pontus Finstad nære ved å sende hjemmelaget i føringen etter ni minutter. Markus Røhnebæk Stensrud i Storhamar-målet stoppet imidlertid forsøket.

Den første perioden inneholdt egentlig det meste, men mål ble det ikke. Det ene forsøket fra Vålerengas Sander Thoresen suste også i noe helt annet enn målet.

HOVENT: Slik så kjeven til Martin Røymark ut etter kampen mot Storhamar torsdag kveld.

Da det gjensto litt over seks minutter i den første perioden fikk Røymark det man pent kan kalle den rake motsetningen av en «kompis-pasning». Thoresen prøvde lykken fra 5-6 meters hold, men pucken ble sendt rett i ansiktet på Røymark.

– Det ser ut som jeg har en tennisball i kjeften, men det gikk overraskende bra. Det ble ikke tatt noe tenner, og jeg tror ikke det er et brudd. Jeg tror det gikk bra, sier Røymark til TV 2 med et tydelig hovent kjeveparti til TV 2.

– Den ser ikke veldig god ut den der. Får den rett i siden av ansiktet, sa TV 2s hockeyekspert Erik Follestad da det skjedde.

36-åringen ble liggende nede og holdt seg til ansiktet før han etter hvert fikk stablet seg på beina igjen. Deretter var det ingen tvil på vei ut av banen - Røymark dro rett i garderoben.

– Det er lite beskyttelse i det området. Men han flyr jo rundt uten tenner, så det er ikke første gang han får den opp der, sa Follestad etter at Røymark var oppe på skøytene igjen.

– Det er ikke moro når en lagkamerat får pucken i ansiktet. Det er utur, sier Sander Thoresen til TV 2 om hendelsen.

Røymark var tilbake på isen igjen i den andre perioden. Det var imidlertid ikke nok til å stanse Storhamar. Martin Rønnild sendte bortelaget opp i føringen i den andre perioden, før Peter Markham Quenneville la på til 2-0 i den tredje perioden.

Flere mål ble det ikke og dermed var det Storhamar som kunne juble for seier i Jordal Amfi. Det skal Storhamar-målvakt Markus Røhnebæk Stensrud ha mye av æren for.

– Vi har en keeper som mest sannsynlig skal spille Norge opp i A-puljen. Han står veldig bra og redder oss i andre periode. Han ser rolig og fin ut. Det er ikke gamle gutten, men dette er et stort talent, sier Petter Thoresen til TV 2.

Stensrud leverte en vanvittig solid prestasjon for Storhamar, og i det kampen var over var nærmest samtlige i Storhamar borte hos målvakten for å takke ham.