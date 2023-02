Flere klubber jakter på landslagsspilleren – svensk klubb bekrefter interesse

Landslagsspiller Sverre Rønningen har vært et hett navn på ryktebørsen den siste tiden. Flere klubber jakter hans signatur og nå bekrefter en svensk klubb interesse.

Han har sett flere av sine beste medspillere forlate klubben de siste ukene, men Rønningen har blitt værende.

Det til tross for at klubben er midt i en enorm økonomisk ryddejobb og at flere klubber ønsker seg 21-åringen.

I Norge har Storhamar til lokalavisen HA bekreftet at de ønsker seg backen, mens talentet selv har uttalt til TV 2 at Stavanger Oilers har kontaktet ham.

Det er imidlertid ikke bare de norske storklubbene som ønsker seg Rønningen. Også i Sverige er klubber interesserte.

Sportssjefen i Mora IK, Andreas Hägglund, bekrefter til TV 2 at de følger med.

– Vi har sett på Sverre, og flere andre spillere, sier Hägglund.

Kjenner godt til ham

Klubben som holder til i Hockeyallsvenskan (nivå to) har allerede flere norske spillere på sine juniorlag og i A-stallen. Johannes Johannesen, Michael Brandsegg-Nygård og Petter Vesterheim har alle vært del av klubbens førstelag denne sesongen.

Sportssjefen hevder at interessen ikke har formalisert seg til en konkret henvendelse, men han legger ikke skjul på at han kjenner godt til nordmannens kvaliteter.

VIKTIG: Lillehammer vil utvilsomt bli svært svekket om også Sverre Rønningen forlater klubben. Foto: Annika Byrde

– Han er bra på skøyter og veldig stor og sterk. I tillegg er han god på å spille seg ut av egen sone, så han er absolutt en veldig god hockeyspiller, sier han.

Rønningen vil ikke bekrefte om han har snakket med den svenske klubben.

– Jeg snakker ikke med noen, det får agenten min svare på, sier han til TV 2.

– Kunne det vært aktuelt for deg å spille i Mora?

– Alt er egentlig interessant i denne alderen, men det har ikke skjedd så mye mer. Jeg spiller for Lillehammer og fokuserer på det.

– Har følere ute

Heller ikke spillerens agent, Anton Olaf Borvik, vil si så mye om interessen fra Sverige, men forteller at flere klubber ønsker seg Rønningens tjenester.

– Jeg har egentlig ikke så lyst til å si så mye akkurat nå. Det foregår mye frem og tilbake rundt Sverre, sier Borvik.

– Vi har hørt at Mora har vist interesse, kan du si noe om det?

– Nei. Det er interesse fra mange lag. Vi har følere ute i Sverige og har hatt det en stund nå, men jeg vil ikke bekrefte noen lag akkurat nå, svarer agenten.

TV 2 har vært i kontakt med sportslig ansvarlig i Lillehammer Ishockeyklubb, Lars Bergseng. Han ønsker ikke å uttale seg om den svenske klubbens interesse.

Torsdag tar Lillehammer imot serieleder Vålerenga til kamp. Den spiller ikke Rønningen. Han har skadet skulderen. Backen håper å rekke landslagssamlingen neste uke i Danmark

