Finaleklar utenlandsproff: – Det største jeg har vært med på

FINALEKLAR: Philip Granath er klar for sin andre CHL-finale på to år. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Det har vært et begivenhetsrikt år for talentet som 15 år gammel flyttet hjemmefra for å utvikle seg videre i Sverige.

For ett år siden møtte vi ham en tidlig februardag i Ängelholm, sør i Sverige. Da var han finaleklar. Det er han også nå.

Da drømte han om landslagsspill. Nå møter vi han på spillerhotellet i København under landslagssamling.

Den unge teknikeren har gjort det bra og oppnådd mye, men han har også møtte noe motgang. Et par måneder etter vi møtte han sist, fikk han en kjip beskjed.

Kontrakten gikk ut og han var ikke ønsket med videre i Rögle.

MED VIDERE: Philip Granath har forlenget sin avtale med Tappara ut neste sesong. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Avslører ny kontrakt

– Det var kjedelig, men jeg så den komme. Jeg stortrivdes der og det er blant de beste lagene i Sverige. Det er tøff konkurranse, sier Philip Granath.

Talentet så for seg å signere for en klubb på nivået under, i HockeyAllsvenskan.

Det endret seg da et av Europas beste lag meldte sin interesse.

Granath skrev under på en ettårskontrakt med finske Tappara. Da var målet å imponere såpass at han fikk forlenget kontrakten videre.

Det har han klart. Til TV 2 avslører talentet at han fortsetter i den finske storklubben.

– Det betyr mye at de vil ha meg med videre. Det er kjempekult å få den bekreftelsen på at de er fornøyde med det jeg har gjort, sier 20-åringen.

I slutten av januar ble han og klubben enige om kontraktsforlengelsen.

CHL-MESTER: Philip Granath og lagkamerater under en seremoni etter CHL-gullet i fjor. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

Ny finale

Selv om han ikke ble tilbudt en ny kontrakt sør i Sverige, står han igjen med gode minner fra året i Rögle.

Aller størst var triumfen i Champions Hockey League. Da var det hans nåværende klubb, Tappara, som gikk tapende ut.

– Det er kanskje det største jeg har vært med på så langt i karrieren. Å vinne en så stor tittel tidlig i karrieren var utrolig kult, sier Granath.

I desember var det nettopp Rögle var Tapparas motstander.

BLE MESTER: Philip Granath spilte seg inn på A-laget til Rögle, men fikk aldri en spesielt stor rolle i det svenske mesterlaget. Med klubben ble han CHL-mester for første gang. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Betydde de oppgjørene noe ekstra?

– Ja, selvfølgelig. Jeg så ekstra frem til de kampene. Det var kult å møte gamle lagkamerater. Så var det ekstra digg da vi vant, svarer Tappara-spilleren.

Den regjerende mesterlaget tapte returoppgjøret i Nokia Arena.

Tappara tok seg til semifinale. Der beseiret de EV Zug, som ledes av norske Dan Tangnes.

Nå venter finale mot svenske Luleå. Granath kan altså vinne CHL for andre år på rad.

Granath merker både på interessen i byen, Tammerfors, og i laget at det nærmer seg en ny finale.

– Innad i laget har vi snakket om det at det er veldig viktig at vi nå spiller bra og kan ta med oss godt med selvtillit inn til finalen. Vi har selvfølgelig veldig lyst til å vinne den, sier han.

– En guttedrøm i oppfyllelse

I København var han på sin andre landslagssamling med A-landslaget.

Debuten kom i november.

– Det var en guttedrøm som gikk i oppfyllelse. At det var på hjemmebane, i en fullsatt Leangen, var spesielt. Det var ekstremt kult. Jeg gikk inn og forsøkte å nyte det, sier Granath.

Han er den norske spilleren som trolig kjente landslagstrener Tobias Johansson best før svensken i fjor tok over A-landslaget.

NÅDDE MÅLET: Philip Granath hadde i fjor et tydelig mål om å spille seg inn på landslaget. Det har han klart. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Talentet roser landslagssjefen og mener at den spillestilen han ønsker passer han godt.

Johansson liker hva han har sett av Granath både på landslaget og denne sesongen i Finland.

– Det er veldig spennenende. Jeg har fulgt han i mange år, og alltid trodd at han har kapasitet til å kunne spille på høyeste nivå. Jeg tror denne sesongen har vært bra for hans utvikling, sier landslagssjefen.

Med fire kamper denne sesongen for landslaget, har et nytt mål vokst frem. Granath har et sterkt ønske om å være med til VM i mai.

– Det er mål og en drøm jeg har. Jeg er her på lik linje med alle andre, men vet selvfølgelig at det er mange rutinerte som ikke er med. Det gir oss yngre en sjanse til å vise at vi kan spille på dette nivået. Jeg tenker litt på det, sier han.

Lørdag spiller han CHL-finale mot Luleå.