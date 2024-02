Fikk viktig råd: – Kan krype inn i hodet ditt

– Det er stort, så klart. Jeg så ikke den komme, sier han om utmerkelsen.

De første månedene i den tradisjonsrike svenske storklubben AIK kan ikke betegnes som annet enn en kjempesuksess for det norske talentet.

Tobias Normann ble for januar kåret til månedens spiller i HockeyAllsvenskan.

Prestasjonene har ført til stor interesse fra flere klubber på det høyeste nivået i Sverige.

Supportere hyller sin norske burvokter og ønsker ham signert på livstidskontrakt.

Samtidig beholder han bakkekontakten og glemmer ikke at det kan blåse kraftig om prestasjonene skulle utebli. Det har han fått kjenne på.

MÅNEDENS SPILLER: Tobias Normann var ligaens beste spiller i januar. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Skjerp deg!

– AIK har jo veldig mange supportere, på godt og vondt. Det er en klubb mange bryr seg om og har meninger om. Når vi taper kan det blåse. Om vi spiller dårlig kan det også blåse ganske kraftig.

Etter at han forrige sommer meldte overgang fra Sparta, tok det tid før han fikk vist svenskene hva han er god for.

Da føltes det ikke alltid som om supporterne var villige til å vente på at han fant seg til rette.

– Jeg hadde en ganske tøff start her. I oppkjøringen synes jeg at jeg hadde gjort det veldig bra på trening og vist at jeg hadde nivået inne, men jeg hadde ikke fått det ut i kamp. Jeg gikk til seriestart med en følelse av at jeg hadde mye å bevise.

FOKUS: Tobias Normann utenfor garderoben før kamp. Målvakten forsøker så langt det lar seg gjøre å stenge ute forstyrrelser utenifra og holde fokus på å utvikle seg som spiller. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Det var ganske bra trykk her i starten før jeg fikk vist hva jeg kan, at jeg ikke bare er en norske keeper som skal sitte på benken.

Før han flyttet til Sverige fikk han et tips om å forsøke å holde seg unna kommentarfelt.

– Jeg følger for eksempel ikke AIK i sosiale medier. Selv om du ikke tar deg veldig nær av det, kan det krype inn i hodet ditt. Det er unødvendige stemmer, og jeg får nok tilbakemeldinger av trenerne og gruppa her, sier Normann.

Likevel klarer han ikke alltid å få stengt ute alle meninger utenfra. Det hender at folk sender ham tekstmeldinger og gir uttrykk for sine meninger.

– Hva kan det stå?

– For eksempel: «Skjerp deg!» Men det er ikke så mye av sånt. Jeg prøver å unngå kommentarfelt. Hos alle jeg møter er det bare positivt, men så er det jo noen som sitter foran PC-en og tøffer seg, svarer Normann og understreker at han har et veldig godt forhold til klubbens supportere.

FIKK SJANSEN: Tobias Normann vokter buret til Färjestad den 6 januar 2024 i Örebro. Han spilte tre kamper på utlån hos SHL-klubben. Foto: Johan Bernström / BILDBYRÅN

– Et fint utstillingsvindu

Utmerkelsen som månedens spiller i HockeyAllsvenskan for januar, kom overraskende på det norske talentet.

– Med en gang en kamp er over stiller man inn siktet på neste kamp. Jeg tenker ikke så nøye over det vi har gjort. Å få den utmerkelsen er veldig stort! Det er en veldig bra liga med mange gode spillere som leverer uke etter uke. Det er også en fin ting for oss som gruppe. Vi har jobbet mye med å ha fokus på det defensive, og lagt ned stolthet i det arbeidet. Dette viser at vi gjør noe rett som lag, sier han.

Normann har ligaens beste redningsprosent. Han presterte også godt da han tidligere i sesongen var lånt ut til SHL-klubben Färjestad.

Ifølge det svenske nettstedet hockeynews.se skal Karlstad-klubben han tilbrakte tre av sine ungdomsår i, være interessert i å ha hente 22-åringen tilbake før neste sesong.

Til TV 2 ønsker ikke Normann å si så mye om interessen fra andre klubber. Han lar agenten sin ta seg av alt som har med det å gjøre.

– Han gir meg noen små oppdateringer av og til, men det er fortsatt tidlig. Vi har mye igjen å bevise. Men at flere klubber har lagt merke til meg, er kult! Det er et fint utstillingsvindu i AIK. Det er også en av grunnene til at det var et enkelt valg å dra hit. Her er det mange som ser på og følger med, sier Normann.

– Å komme hit var et stort steg i karrieren min. Det er en veldig stor og fin klubb. Jeg ser det som en stor ære å få representere AIK.

MOT OPPRYKK?: Tobias Normann (t.v) drømmer om å rykke opp til SHL med AIK. Nå er klubben på fjerdeplass i HockeyAllsvenskan. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

– Hadde vært et eventyr!

På spørsmål om det frister å ta steget opp til en SHL-klubb, svarer utenlandsproffen bekreftende med at han gjerne spiller SHL med AIK neste sesong.

– Jeg ser for meg at vi skal opp. Da blir det SHL-hockey. Vi har noe veldig spennende på gang her, og har alle muligheter til å ta det steget. Det er det vi har jobbet for hele sesongen, sier han.

– Hvor stort hadde det vært å være med på?

– Det hadde vært helt sinnssykt! Da får du en heltestatus i den klubben her. Hvis det skulle blitt sånn tror jeg at det kunne blitt det største man får oppleve i karrieren. Det er så mye press på å komme seg opp i SHL for en klubb som har hatt det tøft lenge. Så mange millioner av kroner er på spill. Det hadde vært et eventyr og en følelse jeg har veldig lyst til å kjenne på!

Målvakten skulle nå vært på landslagssamling i Frankrike. Men han meldte nylig forfall til turneringen. Norge tapte mot Danmark i første kamp fredag, men spiller TV 2 Play-sendt kamp lørdag kl. 15.55.

For Normann betyr det mye å spille for det norske landslaget.



– Det er det største man kan oppleve! Jeg kjenner på en veldig stolthet av å få representere landslaget. Det har vært en drøm helt siden jeg var liten, sier han.