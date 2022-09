Fikk sparken etter skrekktakling – nå er han klar for Vålerenga

Videoen av skrekktaklingen rystet det norske ishockeymiljøet. Det hele endte med rettssak - hvor han ble dømt. Nå bekrefter Vålerenga til TV 2 at Rasmus Ahlholm er klar for klubben.

TILBAKE: Rasmus Ahlholm er klar for VIF Hockey Foto: Torstein Wold / TV 2

Mandag bekrefter Vålerenga til TV 2 at Rasmus Ahlholm er klar for klubben. Svensken har signert en ettårskontrakt.

Det er slett ikke en ukontroversiell overgang.

Dømt i retten forrige uke

13. desember 2021 smalt det på Storhamar-trening. Rasmus Ahlholm krysstaklet lagkamerat Jacob Lundell Noer - som ble liggende i flere sekunder.

Videoen av taklingen ble lekket. Ahlholm fikk sparken i Storhamar.

Se videoen under:

Politiet startet etterforskning og endte med å gi svensken et forelegg på 10. 000 kroner for kroppskrenkelse.

Saken endte i retten etter at han ikke vedtok forelegget.

I forrige uke ble Ahlholm dømt i Østre Innlandet tingrett til å betale 12. 000 kroner i bot og sakskostnader på 4500 kroner. Svensken har ønsket tenketid på å vurdere om han vil anke dommen.

– Det er tilfeldig at det ikke gikk verre, skriver retten i sin vurdering.

– Jeg aksepterer dommen

Ahlholm forventer reaksjoner på overgangen.

– Det er sikkert mange som vil reagere, men det er opp til meg å ta revansje og alt sånt. Jeg hadde det veldig bra da jeg var her i Vålerenga sist.

– Dette kjennes perfekt for meg, og passer bra med familien også.

– Du ser på dette som en mulighet til revansje?

– Absolutt.

– Betyr dette at du ikke anker dommen?

– Jeg aksepterer straffen jeg har fått og legger det bak meg.

– Hvorfor aksepterer du straffen?

– Vil du si noe til dem som reagerer?

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er her for å ta revansje. Både for meg selv og Vålerenga. Det er en perfekt match egentlig.

– Jeg angrer selvsagt på det jeg har gjort. Nå har jeg fått dommen, og da aksepterer jeg det.

ANGRER: Rasmus Ahlholm angrer på taklingen i desember. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det var tøft i starten, men jeg ser fremover og har lagt det bak meg for lenge siden.

– Hvordan blir det å møte Storhamar igjen?

– Det er alltid spesielt å møte lag man har spilt på, men det er ikke noe spesielt utover det.

Ahlholm har møtt sine nye lagkamerater.

– Jeg synes de tar meg godt imot. Vi hadde det veldig bra da jeg var her sist, så får vi bygge videre på det, sier han.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra spilleren Ahlholm taklet, men Jacob Lundell Noer har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

BEGRUNNER VALGET: Vålerenga-trener Fredrik Andersson forteller at klubben har tatt seg god tid til å vurdere om de skulle Rasmus Ahlholm. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Ingenting vi står for

Vålerengas hovedtrener Fredrik Andersson begrunner valget om å signere svensken slik:

– Han er en bra hockeyspiller. Vi har ønsket å få inn en offensiv spiller til, for å kunne gjøre mål på de sjansene vi skaper. Det har vært noe vi har savnet.

– Det har stormet rundt han etter taklingen i fjor, hvilke vurderinger gjorde dere rundt det?

– Det er ingenting vi står for, verken jeg som person eller vi som klubb. Dette har vi pratet om, og han forsøker å legge det bak seg og ta sin straff. Vi forsøker å konsentrere oss om fremtiden, sier Andersson.

Han mener Ahlholm må få gå videre i karrieren og få en ny sjanse.

– Vi har pratet gjennom hvordan vi skal håndtere denne situasjonen da det har vært mye i media rundt Rasmus. Det har vært en lang prosess, vi har pratet med alle mulige hold og kanter for å se hva vi skal gjøre og hva som er best for klubben. Men vi synes det er en bra signering, forklarer treneren.

– Hvilke reaksjoner forventer du?

– Jeg forventer at det kommer til å blåse litt. Det er mange som har tanker om Rasmus, men vi vil konsentrere oss om det som kommer fremover og at han får en ny sjanse, svarer svensken.

Svensken avsluttet forrige sesong i den slovakiske klubben HC Nove Zamky.