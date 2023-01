Fikk sparken – dette er erstatteren

Tre strake tap ble toppet med et ydmykende tap borte mot Manglerud Star lørdag. Da så klubben seg nødt til å gjøre grep.

– Det er selvfølgelig kjedelig. Det er ingen situasjon man vil komme i, sier Aasland til TV 2 like etter nyheten er offentliggjort.

Han fikk beskjeden søndag kveld.

SPARKET: Jan André Aasland har hatt mye hodebry denne sesongen. Nå har han fått sparken. Foto: Heiko Junge

– Spesielt

– Kom det overraskende?

– Nei, for så vidt ikke. Jeg har fått med meg at det har vært mye snakk og mye greier rundt. Så er det en del av dette at treneren får ansvaret og ryker først. At det kom som en bombe vi jeg ikke si, svarer 33-åringen.

Aasland synes det er synd å ikke skulle være med når det snart skal gjøres opp om norgesmesterskapet.

– Det er veldig kjedelig. Jeg har vært der i mange år og fått tette bånd til mange. Det er mange spillere jeg har vært tett på og som jeg ønsker alt godt. Man får en spesiell relasjon etter å ha jobbet tett sammen i mange år. Det er spesielt og veldig kjedelig å ende i denne situasjonen. Det er mange man er glad i og ønsker godt der, sier han.

Den sparkede treneren skal bruke de neste dagene på å ta det rolig, puste ut og tenkte gjennom det hele. Hva veien videre blir vet han ikke.

– Vi er misfornøyde

Vidar Wold tar over som hovedtrener ut sesongen. Han har flere sesonger erfaring som trener, men har denne sesongen vært klubbens sportssjef.

– Det grepet er basert på en evaluering over tid. Når resultatene ble som de ble, kjente at vi sto og stanget og ikke kom gjennom med det budskapet vi ønsket og hvordan vi ønsker å se ut, så kjente vi at det var greit med en endring nå som man fortsatt har mulighet til det. Vi håper å sende et signal om at det som har vært ikke har vært godt nok. Det gjelder for alle oss som jobber med sport. Det er et signal på at vi er misfornøyde med det som har vært og vi håper spillegruppa skjønner alvoret om at vi må opp noen hakk og ta på arbeidshanskene for å få ut potensialet vi vet at er der, sier han.

FÅR ANSVARET: I det som forventes å bli tidenes sluttspill i norsk ishockey, blir det Vidar Wold som har hovedtreneransvaret og som skal forsøke å lede Asker-laget til topps. Foto: Annika Byrde

For Wold var det spesielt å være med å gi mannen han har jobbet så tett med i flere år, beskjeden søndag kveld.

– De siste 3,5 årene er det vel han ved siden av familien jeg har brukt mest tid med. Det var en kjedelig samtale å ta. Samtidig er vi begge profesjonelle og vet konsekvensene av det å være trenere. Vi kan være så misfornøyde vi vil med laget, men vi vet begge at det til slutt er vi som er ansvarlige og som må stå for det. Han er en fyr vi setter stor pris på. Dette endrer ikke noe mellom meg og Janna, sier Wold.

Canadieren Dan Ratushny får en svært viktig jobb i det nye trenerteamet. 52-åringen som har vært ansatt i halv stilling, som sportslig rådgiver og ressurs både for sportslig ledelse og trenerapparatet, vil være mer til stede de neste ukene og jobbe tett med spillegruppa.

– Jeg ble spurt av styret om å lede trenerteamet, og ser på meg selv mer som en arbeidsleder, sier Wold.

Han trekker frem at de har mange kompetente folk i klubben, og er godt fornøyd med at Ratushny nå har mulighet til å ta en større rolle.

Wold ønsker allerede i torsdagens kamp å se en helt annen utgave av Frisk-laget.

– Jeg håper at vi allerede mot stjernen skal se litt annerledes ut enn i det siste og at spillergruppen tar til seg grepene som er gjort. De har et ansvar de også, det er ikke bare Janna alene. Vi håper de tar det signalet her og graver dypere og at vi kommer sammen som et lag, så får vi ikke gjort noe med det som har vært. Vi må se fremover og starte med blanke ark og bygge selvtillit, for det er litt der det skorter. Vi må få tilbake troen på oss selv og at vi er et bra hockeylag, sier han.

Assistenttrener Simon Stolt Wang fortsetter i sin stilling.