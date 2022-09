Fikk sjokk da klubben signerte spilleren: – En bombe

Uken etter at rettsaken var ferdig og Ahlholm ble dømt for kroppskrenkelse av tidligere lagkamerat, sto han på Jordal og ble presentert som klubbens nye spiller. Det etter å tidligere ha gitt uttrykk for at han var ferdig som hockeyspiller.

TV 2s ekspert Bjørn Erevik omtalte signeringen som sjokkerende.

Spilleren som tre år tidligere presset gjennom en overgang for å få lov til å gå til erkerivalen, var tilbake i mørkeblått, og sa nå til TV 2 at han ønsket revansje.

Reaksjonene var mange, men Vålerenga har ønsket å gi han en ny sjanse. Med seg på laget har de fått en spiller som gang på gang har vist at han produserer poeng i norsk ishockey.

Han scoret i debuten.

Lørdag møter han klubben han fikk sparken i og spilleren han slo ned.

Ahlholm ønsker ikke å stille til intervju med TV 2. Det gjør derimot hans lagkamerater og trener.

– Jeg står for det

– Det kom som en bombe. Et sjokk. Men når han er her skal vi gjøre alt i vår makt for at han skal føle seg velkommen, sier Vålerenga-spiller Tobias Lindström.

BYTTET BEITE: Rasmus Ahlholm ønsket seg i 2019 til Storhamar og fikk viljen sin. Hans tid på Hamar ble avsluttet på brutalt vis. Foto: Christoffer Andersen

– Da han forlot Vålerenga i 2019, uttalte du at «det var åpenbart at pengene bestemte» . Hva tenker du nå om den uttalelsen?

– Det står jeg for. Det var vel det som lokket han dit til slutt. Jeg står for det, svarer han.

– Forstår du at Vålerenga ønsker å gi han en ny sjanse?

– Ja, absolutt. Det gjør jeg. Det er hockeymessig ikke tvil om hva han er kapabel til. Vi har hatt stor nytte av han tidligere. Jeg mener vi må kunne gi folk en ny sjanse. Det har vi også snakket om her, svarer Lindström.

Han forventer at Storhamar-spillerne vil la Ahlholm kjenne at han møter gamleklubben.

– Vi skal være der og stå opp for han, sier Vålerenga-spilleren.

FORSTÅR REAKSJONENE: Martin Røymark forstår at folk reagerer på Vålerenga har signert Rasmus Ahlholm. Foto: Ida Cecilie Madsen

Omtalte det som «pinlig»

Også Martin Røymark brukte sterke ord da han i 2019 ble spurt av TV 2 om hva han tenkte om at Ahlholm hadde byttet ut kongeblått med gult og blått.

– Jeg står for det. Det var pinlig, det. Men han og klubben har gått nøye gjennom det som har skjedd. Vi har lagt det bak oss og ser fremover nå, sier han.

– Hva tenker du om signeringen?

– Jeg skjønner at folk reagerer på det. Han gjorde en stor feil. Det er ikke akseptabelt, men han har tatt straffen sin og klubben har bestemt seg for å gi han en ny sjanse. Det har gått fint, svarer Røymark.

Han har store forventninger til lørdagens kamp. Vålerenga har mye å revansjere etter at de røk ut av sluttspillet mot nettopp Storhamar denne våren.

MEDVIND: Fredrik Anderssons Vålerenga presterer stadig bedre. Foto: Torstein Wold / TV 2

Kun sportslige vurderinger

– Spiller Ahlholm på lørdag?

– Ja, om han er tilgjengelig for spill og kjenner seg i form. Om han trener bra denne uka kommer han sikkert til å spille, svarer Vålerenga-trener Fredrik Andersson.

– Mest sannsynlig får vi se han på isen?

– Ja, det føles sånn nå. Så får vi se hva som skjer de neste dagene. Det er tøff konkurranse om plassene, og han har vært borte en stund.

– Det er under en måned siden han ble dømt i retten for kroppskrenkelse mot Jacob Lundell Noer. Nå møtes de kanskje i kamp. Har dere vurdert om han på grunn av det ikke skal spille mot Storhamar?

– Nei, ikke på den måten. Vi har bare gjort sportslige vurderinger. Vi har lagt alt annet bak oss, svarer Andersson.

Han opplever det som at troppens nyeste tilskudd har blitt tatt godt imot.

Treneren forventer en tøff kamp mellom to gode lag, hvor det vil være et høyt tempo og en fin ramme rundt kampen.

Her kan du se Ahlholms overfall av sin tidligere lagkamerat:

Ble engstelig

Jacob Lundell Noer, spilleren Ahlholm angrep, har ikke besvart TV 2s henvendelser angående denne saken.

Hamar Arbeiderblad var til stede da han vitnet, og snakket med han den gangen.

– Jeg var engstelig, og følte meg ikke hjemme. Det var en veldig rar følelse, fordi det normalt sett er det på hockeybanen jeg føler meg hjemme. Så ville jeg plutselig ikke spille fordi jeg var redd. Jeg var skikkelig preget etter det som skjedde, sa Noer til HA.

Han har foreløpig ikke uttalt seg om hva han tenker om at Vålerenga har planer om at Ahlholm skal spille lørdagens kamp.

Lørdagens kamp har kampstart 14.00. Du kan se Vålerenga-Storhamar på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.