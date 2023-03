Fikk sjokk da de så meldingene

Du finner han på supporterfeltet til Lillehammer.

Under hver hjemmekamp synger han for full hals. Ishallen har alltid vært en trygghet og et fristed for Sigve Grimsmo Skrefsrud.

Sånn er det dessverre ikke lenger.

– Han har blitt ertet, utestengt, og noen har til og med lurt han for penger, gjennom å få han til å kjøpe ting for seg, her i ishallen, forteller Sigves far, Morten Skrefsrud til TV 2.

19-åringen er lettere psykisk utviklingshemmet og har ADHD. Familien mener at han derfor blir et enkelt offer for mobberne.

– Mobbing er ikke bra. Folk kan bli lei seg. Jeg vil at alle skal være venner, sier Sigve Grimsmo Skrefsrud til TV 2.

FAR OG SØNN: Sigve og faren Morten på besøk hos Lillehammers A-lag. Foto: Harald Christian Eiken/ TV 2.

– Et sjokk

Faren forteller at dette var første gang de hadde hørt at om at sønnen ble mobbet i ishallen.

– Det ble et sjokk for oss. Sigve har vært i hallen fra han gikk på hockeyskolen, og spilte her til han var tolv år. Han har vært tilknyttet hallen i rundt 15 år. Vi har jo trodd at dette har vært hans trygge havn, sier han.

Faren forsto først omfanget av saken da familien fortalte om mobbingen i et Facebook-innlegg.

– Da eksploderte nettet. Vi fikk meldinger fra mange som fortalte at de hadde vært vitne til lignende episoder. Sigve selv har aldri sagt noe til oss, men saken ble ganske stor egentlig, sier han.

LA UT INNLEGG: Morten forteller at dette var første gang han og mor, Solveig, hadde hørt om at Sigve ble mobbet. Foto: Harald Christian Eiken/ TV 2.

– Fikk vondt inni meg

Da spillerne på Lillehammers A-lag fikk vite om mobbingen, tok de umiddelbart grep. Kaptein Joakim Eidsa Arnestad, og profilen Alexander Reichenberg, sendte samme kveld en melding og inviterte Sigve til en omvisning i A-lagsgarderoben.

Sigve lyser opp når han blir spurt om opplevelsen.

– Det var gøy! Eidsa og Reichenberg er jo favorittspillerne mine, og det var de som inviterte meg. Jeg mangler bare en drakt fra dem nå, ler han.

I tillegg til omvisningen, og møtet med A-lagsspillerne, fikk han med seg en signert hockeykølle i gave fra heltene sine.

BESØK: LIK-spiller, Alexander Reichenberg slo av en prat med Sigve under treningen. Foto: Harald Christian Eiken

Arnestad er tydelig på hvorfor han bestemte seg for å bidra.

– Jeg fikk vondt inni meg da jeg hørte hva som hadde hendt. Sigve er vår kompis, og vi må ta vare på alle vi har her, sier Arnestad til TV 2.

Kapteinen er klar på at klubben har nulltoleranse for mobbing.

– Her i hallen skal alle føle seg respektert, understreker han.

– Betyr veldig mye

Far Morten er klar på at støtteerklæringene sønnen har fått betyr mye for dem. Han er takknemlig for at Lillehammer som klubb håndterte situasjonen som de gjorde.

– Hele klubben tok umiddelbart affære. Alle lag har støttet opp, og kanalisert budskapet at det er nulltoleranse for mobbing, og at alle skal være greie med hverandre, sier han og legger til:

– For oss betyr det veldig mye at klubben slår ring rundt Sigve på denne måten. Han er jo en person som alle vet hvem er, og har veldig mange kompiser og venner her.

TRENING: Sigve følger spent med på treningen. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2.

Det er ikke bare Lillehammer-spillerne som har tatt tak etter mobbingen. Sigve har fått meldinger og støtte fra mange i hockey-Norge. Spillere som Tommy Kristiansen, Christian Fosse og Stian Kaltrud Nystuen har engasjert seg i saken. Det har også de tidligere Lillehammer-spillerne, Trym Gran og Sverre Rønningen.

– Vi har fått en enorm støtte fra enkeltspillere og andre lag i Fjordkraft-ligaen også. Dette har vært enormt positivt for Sigve, det er mange som bryr seg på en annen måte enn før, nå har han bare positive opplevelser.

– Ikke minst må vi nevne supporterklubben vår, Patriotene, som har gjort en sinnssyk jobb rundt ham. Hockeyfamilien er utrolig mye større enn det jeg trodde, smiler Morten.

Håper på tur

Sigve forteller at han vil fortsette å være en av dem som synger høyest fra tribuneplass.

– Det er gøy å være med i Patriotene. Vi drar på borteturer og gjør mange forskjellige ting. Jeg har også fått stå med flagg på isen før kamp, det er veldig gøy, understreker han.

Han tror at Lillehammer får det tøft i sluttspillet, men håper at en gammel LIK-kjenning vil få løfte "bøtta" til slutt.

– Det blir nok Stavanger Oilers som vinner i år, med Nick Dineen. Jeg håper at vi kan dra til Stavanger for å se han spille. Eller hva, pappa, sier han og snur seg mot mot faren.

– Vi har pratet om det, så vi får se, sier han og smiler tilbake.

