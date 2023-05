Fikk nådeløs beskjed: – Har lært mye av motgangen

GIKK HØYT UT: Ole Julian Bjørgvik-Holm under et intervju forrige sommer på Manglerud. Da hadde han høye forhåpninger om å få sjansen i NHL sesongen som kom. Det fikk han ikke. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg tror at jeg er klar nå. Det skal skje. Jeg har virkelig tro på det her, sa Holm til TV 2 forrige sommer.

Talentet som for snart tre år siden ble draftet av Columbus Blue Jackets, så ut til å være nordmannen som var aller nærmest å ta steget opp til NHL. Tilbakemeldingene fra klubben var gode og lysluggens uredde fremtoning og selvsikkerhet gjorde norske supportere optimistiske for at han kunne få sjansen.

Ti måneder etter møtet på Manglerud er han tilbake i hjemlandet. Holm nådde ikke målet sitt for denne gang. Gjennom sesongen møtte han mye motgang.

– Jeg føler at jeg har lært mye av motgangen og at jeg har håndtert det på en fin måte. Man får kjenne på hvor mye man virkelig vil det her, sier han.

SISTE FORBEREDELSER: Ole Julian Bjørgvik-Holm under landslagets årlige prøving av dresser før VM. Foto: Alf Simensen

Ble flyttet ned

20-åringen begynte sesongen for AHL-laget Cleveland Monsters på det nest øverste nivået i Nord-Amerika.

Da var Holms plan å imponere såpass at NHL-laget hentet han opp i løpet av sesongen. Det ble heller til at han med tiden opplevde å bli flyttet ned ett nivå, til Kalamazoo Wings i ECHL.

Han legger ikke skjul på at det var skuffende.

– Det var litt skuffende der og da, men jeg er fortsatt ung. Det gjelder å kjempe på videre og stå i det, og sørge for at jeg er klar når jeg får sjansen.

KONKRET TILBAKEMELDING: Ole Julian Bjørgvik-Holm har fått beskjed om at han bør komme seg i enda bedre form om han skal kunne ta steget opp til NHL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Har du fått noen konkrete tilbakemeldinger på hva du kan jobbe med?

– Jeg har fått høre at jeg må komme i litt bedre form. Da har jeg noe å jobbe med i sommer. Så må jeg være nøye med små detaljer. Jeg ser lyst på fremtiden, svarer han.

– Det blir en beinhard sommer?

– Ja, det blir det. Det blir flere økter om dagen. Jeg må gjøre alt jeg kan, svarer Holm.

TIL VM: Ole Julian Bjørgvik-Holm på isen under generalprøven mot Frankrike i Varner Arena. Denne uken spiller han VM for Norge. Foto: Alf Simensen

Vil vise seg frem

De siste ukene har det norske stortalentet vært en del av landslagstroppen som har forberedt seg til VM som begynner denne uken.

Søndag kom det offisielle uttaket til mesterskapet i Latvia og Finland. Der var som ventet Holm blant spillerne i VM-troppen.

– Det blir en veldig kul utfordring. Vi er et nytt, ungt lag. Jeg ser absolutt på det som noe positivt og at vi kan slå bra fra oss, sier han.

20-åringen ble hentet opp på landslaget da Petter Thoresen var landslagssjef. Nå er det svenske Tobias Johansson som leder våre beste menn.

Et av de største talentene har fått et godt inntrykk av han og resten av trenerteamet.

– Det har vært bra så langt. Jeg synes de er veldig profesjonelle i det de holder på med. Han (Johansson) vil at vi skal utfordre oss selv og prøve å spille den «riktige» hockeyen. Det har vært en bra kultur for å kunne prøve seg og gjøre feil, men fortsatt få tillitt.

Etter en noe variabel sesong for egen del, higer han etter å få vist hva er god for.



– Hver gang du er utpå isen i VM er det en fin mulighet til å vise seg frem. VM blir en fin sjanse for meg til å vise meg frem, sier han.

Lørdag 13 mai 16.20 norsk tid spiller Norge sin første kamp i årets VM. Kazakhstan er motstander i det som blir en nøkkelkamp for Norge.