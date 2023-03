Fikk livet snudd på hodet: – Det er det verste

OVER: Daniel Sørvik har sett seg nødt til å legge opp. Her er han foran Kampen kirke. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

I sitt gamle nabolag, kommer mannen med det karakteristiske skjegget over Thorbjørn Egners plass og inn på kafeen på hjørnet.

Arbeidsplassen han snart forlater, kan nesten skimtes mellom husene. Sola varmer i vinduet, og Daniel Sørvik vrenger av seg jakka og blottlegger armene fulle av tatoveringer.

De siste månedene har småbarnsfaren med det tøffe ytret, hatt flere dager hvor han ikke engang har klart å komme seg ut fra hjemmet.

– På det verste har jeg vært sengeliggende med ordentlig migrene og svimmelhet. Jeg kommer meg bort til kjøkkenet hjemme og får tatt meg et glass vann, før jeg ser at det her går ikke. Da er det rett tilbake på rommet og legge seg igjen. Da må jeg ligge på et mørkt rom og håpe at neste dag blir bedre. Det er de verste dagene. sier Sørvik.

TUNGE MÅNEDER: Daniel Sørvik har vært gjennom røffe måneder etter hodesmellen han fikk i september. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Livet han så langt har kjent det er over. Avgjørelsen ble tatt for en periode siden, men ble først offentliggjort i forrige uke.

Risikoen med å fortsette er for stor. Sørvik har kjent på det å ikke kunne være til stede for sønnen sin.

Hodeskaden har endret livet hans de siste månedene, og kan potensielt prege ham lenge.

Han frykter hva som kunne skjedd om han hadde valgt å fortsette karrieren.

– Nå har jeg nådd grensa for hva jeg føler at hodet og kroppen min tåler, både fysisk og psykisk. For det er tungt å gå gjennom det her. Det er viktigere ting i livet enn idrett, selv om idrett er veldig viktig, sier han og smiler.

– Det som er mest vondt

Han kjenner på lettelse over at valget er tatt. Det var godt å dele det med omverden, og responsen har vært overveldende.

Det er ikke bare Vålerengas supportere som har tatt kontakt. Også fra andre kanter har det strømmet inn med meldinger.

– Det varmer, sier Sørvik.

ÅPENT OPP: Daniel Sørvik åpnet denne uka opp til TV 2 om hvordan de siste månedene har vært. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Svimmelheten og hodepinen er verre enn tidligere i karrieren.

Det slipper ikke taket. Men det er bedre nå enn det var før jul, da han flere dager ble liggende i mørket hjemme, selv om han fortsatt har sånne dager.

– Legene sier at jeg kommer til å bli helt bra igjen, men vi vet ikke hvor lang tid det vil ta. Det kan ta dager eller år. Det eneste jeg vet er at jeg må regulere dagene mine og ikke ta på meg for mye, sier han.

For småbarnsfaren er ikke det at han ikke skal spille mer hockey, det tyngste. Det er verre å tenke på det å ikke kunne være til stede for sønnen på to år og samboeren.

– Det er det som er mest vondt. At min karriere er over, er en ting, men det å føle på at man ikke kan hjelpe til hjemme og leke med sønnen sin, det er det som veier tyngst.

– Har det å fortsette i det hele tatt vært et alternativ?

– Man har alltid et valg, men det medfører risiko. Jeg og familien min er enige om at risikoen er for stor. Hva skjer hvis jeg får en smell til? Blir jeg helt bra igjen da? Det er ingen garantier for noe, svarer han.

RISIKO: Daniel Sørvik mener risikoen med å spille igjen er for stor. Derfor har han valgt å legge opp. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Kastet opp på toalettet

Sørvik husker ikke første gang han på isen pådro seg en hjernerystelse. Han antar at det var tidlig i tjueårene.

Siden har han fått flere smeller som i perioder har satt han ut.

– Nå tror jeg det er siste før det blir ordentlig ille, sier han.

Situasjonen som førte til at han nå, over et halvt år senere, fortsatt har ubehag så stort at han har avsluttet karrieren og ikke kan fungere i en vanlig jobb, oppsto i september.

Vålerenga åpnet sesongen borte mot Frisk Asker. En folkefest mellom to lag som satset tungt. En kamp Sørvik hadde sett frem til i lang tid.

– Det var ikke rare duellen. Jeg skulle inn og ta en puck da motstanderen prøvde å løfte kølla over hodet på meg. Jeg fikk den midt i ansiktet. Da fikk jeg en nakkesleng, eller jeg vet egentlig ikke helt. Med en gang følte jeg at noe ikke var riktig, sier han.

VETERAN: Daniel Sørvik hilser på supportere på vei av isen. Veteranen er blant spillerne som har vært lengst i Vålerenga. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

Tenningsnivået var høyt, og den kongeblå backen ville ut på isen igjen.

– Som idrettsutøver har jeg jo lyst til å spille. Jeg prøvde et par bytt til, så var det pause. Da ble jeg kjempedårlig i garderoben. Jeg måtte inn på toalettet og spy, faktisk. Det var et tegn på at ting ikke var som det skulle.

Det ble hans avslutning. Sørvik spilte aldri igjen.

I dagene som fulgte var det tydelig for ham at han hadde fått en skikkelig smell.

– Jeg merket ganske raskt at jeg ikke hadde følt meg sånn før. Det var ekkelt. Jeg kjente på en annen type svimmelhet og uggenhet, sier han.

TAKKER SAMBOEREN: Da han de siste månedene har slitt, har samboeren måttet stilt ekstra opp for sønnen. Daniel Sørvik roser måten samboeren har håndtert situasjonen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Har vært helt utrolig

Sønnen på to år forstår neppe mye av den avgjørelsen som nå er tatt eller hvorfor faren har dager hvor han stort sett blir liggende i mørket på soverommet.

For samboeren har de siste månedene naturligvis medført et enda større ansvar enn tidligere.

– Det har nok vært tøft. Både for henne ved å se det jeg går gjennom og at jeg føler at jeg ikke får hjulpet til helt. Hun har vært helt utrolig støttende og god med meg, sier han.

– Angrer du på at du ikke ga deg før du fikk den siste smellen?

– Egentlig ikke. Hvis dette er det verste jeg blir så tar jeg den, svarer 33-åringen.

FRA TRIBUNEPLASS: Fra nå blir det slik Daniel Sørvik opplever Vålerengas kamper, fra tribuneplass. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Han er vant til å trene 3-4 timer om dagen. Nå er han enkelte dager sengeliggende. Andre dager kan han gå korte turer eller sette seg en halvtime på ergometersykkelen, så lenge pulsen ikke stiger over 130. En periode kunne han ikke over 120 i puls, så det har gått noe fremover.

– Det er jo tøft. For meg er det veldig uvant, men situasjonen er som den er. Jeg har vært gjennom en prosess for å akspetere det. Nå er det deilig å være der jeg er og ha funnet roen. Jeg har hatt en fin karriere, selv om det er kjedelig at det slutter på den måten her. Men jeg får gjøre det beste ut av det.

ØNSKET MED: Selv om han ikke kan bidra på isen, ønsker lagkameratene at Daniel Sørvik er med ut sesongen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Krever at kameraten er med

Han kjenner på at det at det blir en stor omveltning å ikke lenger være en del av et lag og ikke lenger bruke dagene i ishaller med kompiser.

– Jeg har fine venner utenfor hockeyen som har sagt at de skal ta vare på meg, smiler han.

Det gjør de også i Vålerenga. Lagkameratene, som nå kjemper om den svært etterlengtede kongepokalen, vil ha med kameraten selv om han ikke kan spille.

– De har krevd at jeg er en del av laget ut sesongen uansett. Det har vært kjempefint.

Han vet rett og slett ikke hva han skal finne på nå. Det skal han bruke litt tid til å tenke på.

Noe han vet er at han ikke vil slippe helt taket på hockeyen. Sørvik vil ta trenerkurs, og ser det ikke som helt utenkelig at han kan satse på en ny karriere der.

– Når du nå ser tilbake på karrieren. Hva har vært det største?

– Å representere landet sitt har vært noe av det største. Å spille VM og OL, svarer han raskt.

FERDIG: Daniel Sørvik har representert landslaget for siste gang. Nå er karrieren over. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Så er det en klubb hjertet banker ekstra hardt for.

Furuset-gutten ble Vålerenga-spiller, og var det i flere sesonger, før han dro til utlandet.

Da han kom hjem, var det til Vålerenga.

Kongepokalen fikk han aldri løftet, men han føler seg sikker på at lagkameratene gjør jobben denne sesongen.

– Klubben betyr veldig, veldig mye. Det er den jeg har spilt desidert flest kamper for. Den står hjertet nært og det kommer den til å gjøre resten av livet, sier Sørvik.