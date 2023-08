Ferdig som generalsekretær: – Ikke det rette lederskapet

FERDIG: Ottar Eides ti år lange periode som generalsekretær i Norges Ishockeyforbund er over. På et styremøte torsdag kveld ble det bestemt. Foto: Terje Pedersen

Kritikken har haglet etter sjokknyheten om at landslagene «legges ned». Nå er Ottar Eide ferdig som generalsekretær.

Artikkelen oppdateres.

TV 2 får fredag morgen bekreftet at Ottar Eide er ferdig som generalsekretær i Norges Ishockeyforbund.

Det bekrefter Ishockeypresident Tage Pettersen til TV 2.



Avgjørelsen ble tatt på et ekstraordinært styremøte torsdag kveld.



– Jeg har informert ansatte og nøkkelpersoner internt etter møtet. Konklusjonen er ikke overraskende at styret ikke har nødvendig tillit til Ottar Eide, sier Pettersen.

– Hvorfor landet dere på den konklusjonen?

– Det er basert på totalbildet av de tilbakemeldingene fra klubber, ansatte og samarbeidspartnere, og ikke minst at vi ikke har tillit til at det er det rette lederskapet i den prosesen vi står i og jobben med å gjenreise norsk ishockey.

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund Petter Salsten ble torsdag informert om at han er innstilt som konstituert leder.

TAR GREP: Ishockeypresident Tage Pettersen har sammen med styret i Norges Ishockeyforbund bestemt at Ottar Eide ikke fortsetter som generalsekretær. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Håper fortsatt

– Nå må vi få fakta på bordet og status på hvor vi er, parallelt med at vi jobber oss ut av den økonomiske situasjonen vi er, sier Pettersen.

– Hvordan opplever du at han tok avgjørelsen?

– Han tok det profesjonelt. Det er en vanskelig situasjon for alle, men det har vært en ryddig og proff dialog, svarer han.

Bekreftelsen kommer en uke etter at sjokknyheten kom om at Norges Ishockeyforbund så seg nødt til å skrinlegge alle planer for A-landslagene og nesten samtlige U-landslag ut året.

Mandag skal det avholdes et ordinært styremøte i Norges Ishockeyforbund.

Forbundet har fortsatt et håp om at noe av den planlagte aktiviteten som i utgangspunktet er skrinlagt ut året, likevel kan gjennomføres.

HÅPER FORTSATT: Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Tage Pettersen, har fortsatt et håp om å redde noe av landslagsaktiviteten ut året. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi har ikke konkludert, men vi har allerede flere samarbeidspartnere som er villige til å legge pengene på bordet. Jeg kan ikke si at jeg er trygg, men vi jobber målrettet for å få gjennomført noe av aktiviteten, sier Pettersen.

Styret har begynt på jobben med å finne en ny permanent løsning som generalsekretær.

Gransker rapportering

Da TV 2 snakket med Ishockeypresidenten onsdag var han åpen om at de økonomiske oppdateringene ikke hadde vært gode nok.

– Har økonomiske fakta bevisst blitt holdt unna?



– Det vet jeg ikke før vi har alle fakta på bordet. Det er ingen som så langt har noe mistanke om at noen har beriket seg på noen midler. Men om det er rapportert feil, ubevisst eller bevisst må vi finner ut av, svarte Pettersen.

Ishockeypresidenten har fredag ingen mistanker om at det bevisst har vært rapportert feil.

– Det blir et viktig arbeid fremover å finne ut av og er noe vi jobber med, men vi har ikke noe grunnlag for å si at det har vært tilsiktet. Det handler om dybdekunnskap og koordinering. Ikke vond vilje, sier presidenten.

Kritikken haglet

Etter et at nyheten kom om at landslagsplanene skrinlegges ut året, har kritikken haglet mot Ishockeyforbundet og spesielt generalsekretæren.

– Man blir både irritert og forbannet. Ishockey er en stor idrett og det er flaut at Norge må kutte landslaget. Det har vel aldri skjedd før og skal ikke være mulig. Det er så dårlig at man nesten bare må le av det, sa Vålerenga-spiller Martin Røymark til TV 2.

Konfrontert med kritikken fra Røymark og en rekke andre i hockeymiljøet forsvarte Eide jobben han har gjort det siste tiåret.



– Man blir fort litt historieløs. Jeg har vært her i ti år. Ser man på det som har skjedd da, har det skjedd på min vakt. Norges Ishockeyforbund har endret seg mye på ti år. Det som skjer nå er alvorlig nok, men det er litt fort at det blir fasit på hvordan det har vært i ti år, sa den daværende generalsekretæren.

TV 2 har foreløpig ikke lyktes fredag med å komme i kontakt med Eide.

Uttalelsene fikk tidligere landslagsprofil Alexander Bonsaksen til å reagere.

– Vi kan ikke få svar fra generalsekretæren om at han har gjort en bra jobb i ti år. Med fasit i hånd har han selvfølgelig ikke gjort det, sier Frisk Asker-spilleren.