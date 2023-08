Får ikke stoppet ødeleggelsene: – Som en katastrofefilm

– Det er sikkert som å se på en katastrofefilm, sier daglig leder i Ringerike Panthers, Janka Aasen.



I flere dager har de fryktet scenarioet som nå er blitt realiteten. Da Storelva, som ligger like ved ishallen, begynte å nærme seg overfylt, visste ishockeyklubben godt at mer vann kunne føre til store ødeleggelser.

For to dager siden slo de av elektrisiteten i hallen. Det innebar en visshet om at isen omsider ville smelte.

Da de tidlig på ettermiddagen i går ble nødt til å forlate området rundt hallen, som nå ikke er lov å befinne seg i, ble håpet borte om at isen fortsatt kunne reddes.

– Den har sikkert begynt å smelte. Om vann har kommet inn i hallen smelter den enda raskere. Den er nok i oppløsning nå, sier Aasen.



Redningsaksjon

Da den daglige lederen forlot området i går var det ikke kommet vann inn i ishallen, men det begynte å nærme seg.

Når TV 2 snakker med henne fredag morgen, har hun fra andre siden av elven sett det hun fryktet.

OVERFYLT: Storelva har rent over. Som vi kan se bader Schjongshallen i vann. Bildet er tatt fredag morgen. Foto: Janka Aasen

– Det ser ut som vannet er en halv meter oppe på veggen, sier Aasen.

– Hvordan er det å ikke vite hvordan det nå ser ut på innsiden?



– Det er nesten det verste. Det er vanskelig å ikke vite noe om ødeleggelsene. Flomtoppen kan være nådd, men det sies at vannet vil stå sånn i rundt to dager. Vi må sikkert vente til ut i neste uke før vi får komme inn, svarer hun.



Torsdag samlet A-laget seg ved hallen og fylte sandsekker de la foran dørene og gjorde sitt for å demme opp for vannet.

De flyttet også alt som kunne flyttes og var nødvendig en etasje opp.

– Det bekymrer mest



– Vi engstelige for alt det tekniske. Kjøleanlegget er stengt av, men det er ledninger og elektronikk som kan bli ødelagt. Vi vet ikke hva vi står ovenfor. Det er det tekniske som bekymrer mest, sier hun.

A-lagsspillerne skulle uansett ha fri fredag og lørdag.

Søndag får de trene i Askerhallen.

Mandag spiller de treningskamp mot Frisk Asker i Varner Arena.

Hvor de trener resten av uka er fortsatt ikke avgjort.