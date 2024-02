Fant ti (!) millioner blodrøde kroner: – Skal ikke være mulig

De blodrøde tallene som kom i frem i august, skapte overskrifter langt utenfor Norges grenser.

For det meste på grunn av at det ble bestemt at hockeylandslaget ble satt på pause (!). At verdens beste vinteridrettsnasjon sto uten landslag i den største vinteridretten, ble omtalt som en skandale.

Generalsekretær Ottar Eide var ikke lenger ønsket, og tok med tiden sin hatt og gikk. Uker senere sørget en redningsaksjon anført av styreleder i Stavanger Oilers, Tore Christiansen, for at resterende landslagsaktivitet ble reddet.

Nå har forbundet lagt frem nye røde tall.

Samme år som tiltakene over ble gjennomført gikk de om lag 15 millioner kroner i underskudd.

– Jeg har lyst og behov for å si at det selvfølgelig er en skikkelig kjip situasjon, som vi gjerne skulle vært foruten, sier Ishockeypresident Tage Pettersen.

Fant ti nye millioner kroner

– Vi har brukt i hvert fall to måneder på å dykke ned i avtaleverk og underliggende tall, forklarer Pettersen.

Da fant de ti millioner kroner som over de siste tre årene har blitt budsjettført feil, og som nå legges inn i regnskapet for 2023.

– Det har over tid åpenbart vært manglende kunnskap om avtaleverk som har vært inngått mellom Ishockeyforbundet, Elitehockey og rettighetshaver (TV 2). Over flere år har det blitt ført inntekter som ikke skulle vært ført til forbundet, men som heller skulle vært vært ført videre.

Budsjetteringen har fra forbundets side vært gjennomført på samme måte i tre sesonger.

GJORDE FUNN: Tage Pettersen og resten av styret i Ishockeyforbundet har ved hjelp utenfra og mange arbeidstimer funnet ti millioner kroner som har blitt ført feil i regnskapet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– For å billedgjøre det: Vi er en del av et avtaleverk med betaling for teknisk produksjon. Der skulle vi være som en mellombank. Der har vi tatt inntektene og inntektsført, men ikke kostnadsført. Det vil si at om vi har inntektsført to millioner kroner (de ikke skulle ha), men ikke kostnadsført det samme, vil det bli fire millioner kroner i differanse, sier ishockeypresidenten.

– Hvordan er det mulig?

– Det er det store spørsmålet her. Derfor er det heller ingen av oss som har klart å avdekke at det har vært gjort. Det har kommet frem gjennom hundretalls timer med å lese dokumenter og dykke ned i bilag. Det er en feil som har vært gjort, sikkert ikke bevisst, som heller ikke har vært mulig for de som har gitt prognoser å se, svarer han.

Pettersen forstår godt at det hele kan virke amatørmessig, og han har ingen problemer med å innrømme at de i etterpåklokskap ikke har hatt god nok kompetanse til å forvalte avtaleverket.

Bommet totalt

For 2022 gikk Norges Ishockeyforbund ni millioner kroner i minus.

Da landslagene i august ble satt på pause, var det etter store kutt i administrasjonen. Den gang viste deres prognoser at forbundet styrte mot fem millioner kroner i underskudd inneværende år.

De fem millionene skyldes to årsaker.

Det ene er at de bommet totalt på markedssiden. Der fikk de inn om lag tre millioner kroner mindre enn først antatt. Det skyldes blant annet at to store avtaler året før, med MECA og Renault, ikke ble videreført. Samt at budsjetteringen før året viste seg å være svært optimistisk.

Den andre forklaringen for de fem første millionene de da styrte mot i underskudd, henger sammen med det de kaller «dyrtiden». Det kostet mer å sende lag på aktivitet i Norge og ut av landet. Blant annet ble kvinnelandslagets VM i Kina langt mer kostbart enn hva som var budsjettert.

De nåværende tallene for 2023 er ikke revidert. Tallene er dermed omtrentlige.



REAGERER: TV 2s ishockeyekspert Jan André Aasland synes informasjonen som kommer frem er svært oppsiktsvekkende. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Eksperten reagerer

– Det virker som et rot fra ende til annen i forbundet nå. Det er vanskelig å se hvem som har kontroll på hva, sier TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland.

For eksperten er uttalelsene om at ti millioner kroner har blitt ført feil, nesten ikke til å tro.

– Det er en betydelig sum som man skal se. I norsk ishockey er det en sum som er veldig høy. Det må vi ha kontroll på.

– Menneskelige feil skjer, men å bomme med ti millioner kroner skal ikke være mulig, sier han.

Aasland forstår godt at det stilles spørsmål om Pettersen er rett mann for president-vervet etter flere lignende saker det siste halvannet året, som har forbundet i et svært dårlig lys.

Også daglig leder i Sparta, Henning Svendsen, synes de nye tallene er oppsiktsvekkende.

– På generell basis lurer jeg på hva som har skjedd, sier han.

– Har du tillit til forbundets styre?

BLE STRAFFET: Samme forbund som kan melde om et underskudd på 15 millioner kroner i 2023, straffet før sesongen Sparta med poengtrekk. Klubben hadde da en langsiktig gjeld på litt over 300. 000 kroner. Foto: Annika Byrde

– Til personer som er der nå har jeg stor tillit. Men tilliten var tynnslitt til personer som var der, svarer Svendsen.

Før sesongen ble hans klubb straffet med poengtrekk, selv om de kunne vise til at gjelden var betydelig redusert og omsetningen hadde økt.

Den gang freste Sparta-trener Sjur Robert Nilsen og mente det var en skandale, etter at han hadde lest om poengtrekket i avisen.

– Fremstår det på en måte enda mer rart at dere ble straffet den gangen, når vi når ser forbundets kontroll på økonomien?

– Her i Sparta har vi selvfølgelig snakket om det, men vi er ferdig med den saken. Den er begravd. Men det er klart at du gjør deg noen tanker, svarer Svendsen.

Tage Pettersen mener det blir feil å svare på om han er rett man til å lede forbundet videre, men han er til TV 2 klar på at han er motivert til å gå løs på en ny periode som president, og ta forbundet ut av krisen.

– I løpet av tre år skal vi klare å bevege oss tilbake til positiv egenkapital. Vi har allerede gjort sponsoravtaler som overgår det vi mistet i 2023. Det er positive trender i det mørkeste mørket. Det er en vei ut av det som vi ser, sier ishockeypresidenten.