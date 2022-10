Eventyret endte med kollaps: – Det var helt grusomt

En åpen bok med blanke sider ligger foran ham. Han holder i en kulepenn.

Livsverket hadde kollapset. Den norske vinkongen i Frankrike, som forvaltet flasker til en verdi av 600 millioner kroner, var hjemme igjen.

De hadde kommet og krevd pengene sine. Det kunne ikke reddes.

En gransket mann med hjemlengsel dro til byen han vokste opp i.

– Jeg lurte på hva f*en jeg skulle finne på, sier han om da han satt på serveringsstedet på Tjuvholmen og så på den åpne boken foran seg.

Han ba om regningen og betalte. Henning Thoresen begynte å løpe.

– Jeg skjønte at det kunne bli svært. Det kunne bli skikkelig bra. Jeg har den samme følelsen nå, sier han og smiler bredt.

Fra drømmelivet til dundrende kollaps. Han gikk på trynet, noe så fryktelig. Rundt ham hadde alt rast sammen, men nå drømte han igjen.

KONTRASTER: Det er store kontraster mellom det livet han en gang levde og det han nå har. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Han er sånn. Drømmene har resultert i høye topper og enorme summer, men også grusomme tider.

– Jeg går med fanen høyt, men så er det ingen som følger etter. Folk lurer på hva jeg holder på med. Det er noe jeg har møtt mye, sier Thoresen under intervjuet hvor han åpner opp de største toppene og dypeste dalene fra sitt fascinerende liv, samt drømmen han nå har.

Gledestårene som aldri glemmes

Han mener at vi må tilbake til ungdomsårene for å finne grunnen til at han gang på gang hopper ut i prosjekter som kan virke håpløse for alle andre.

– Jeg sto på Jordal og gråt, minnes han.

Selv hadde den ihuga ishockey-supporteren lagt bort skøytene og byttet de ut med en trompet. Fra tribunen så han laget krone sin storhetstid med sitt andre norgesmesterskap.

– Det var en så stor opplevelse. Den følelsen, sier han, smiler og fortsetter: – Det har gitt meg så mye styrke og tro på at du kan komme fra et lite sted og bli best til noe.

Det er fjerne minner. Manglerud Star er nå et bunnlag. Det betyr ikke at han har sluttet å drømme om nye triumfer. Selvsagt ikke. Han gjør jo ikke det.

STERKE MINNER: Henning Thoresen kaller seg selv en ustudert røver. Han mener minnene fra Jordal har vært viktige også for hans yrkesliv. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Den «ustuderte røver»

– Om noen kan kalles «en ustudert røver» så er vel jeg det, sier Thoresen og gliser.

Vi sitter på en kafé i den gata i Norge kanskje flest har delte meninger om. Dronning Eufemias gate, med rekken som kalles «Barcode». Mest kjent for høye bygg, finans og pent kledde mennesker.

Det er svært lite, eller ingenting, med den lune mannens ytre som peker mot at han en gang hadde for vane å gjøre handler i langt større finansdistrikt.

Den ustuderte røverens eneste ansettelsesperiode var den første. Det begynte med olabukser. Han var med å rulle ut Carlings-konseptet.

– Hvor god var du til å selge bukser?

– Veldig. Jeg var god, svarer han og ler høyt, før han fortsetter å fortelle om lørdagene hvor prøverommene var fulle og buksene ble revet bort.

Det fascinerte han å lære og forstå kunders behov, for så å kunne utvikle konsepter av det.

Han fikk lyst til å starte noe eget.

– Magisk

På en vingård i Sør-Afrika begynte hans største eventyr. Han ble hektet.

– Da jeg kom hjem kastet jeg alle tekstil-greiene på båten og startet heller et vinselskap.

Det begynte med vin fra hele verden, men under en tur til Frankrike i 1995 fant han sitt marked.

Bordeaux' vinkonge har han senere blitt omtalt som.

– Det var helt magisk, sier han om tiden i medvind.

I 1996 flyttet han til Singapore. Der fant han en lokal partner og bygde opp en vinsatsing med samlevin. De spesialiserte seg på vin som kom direkte fra slottene i Bordeaux.

Det ble en stor suksess. Thoresen eide to vingårder og styrte til slutt vinfond verdsatt til over 600 millioner kroner. Han mener at det må ha vært blant de flotteste vinfondene som noen gang har eksistert.

Det hele var satt sammen på en utrolig profesjonell måte, mener han.

EVENTYRETS ENDE: Henning Thoresen forsto raskt at hans livsverk ikke kunne reddes. Eventyret var over. Han kom hjem. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Hvor bevisst var du på at det kunne kollapse?

– Da var jeg ikke bevisst på det. Det var ingen signaler om at det skulle komme en finanskrise, svarer Thoresen.

Korthuset raste

Det burde han vært.

– Alle skulle inn døra samtidig. Alle skulle ha pengene sine raskt. Da begynte korthuset å rase sammen, sier han.

– Husker du akkurat da det første kortet ble trukket ut før det raste?

– Ja, ja, ja. Jeg husker det. Det var helt grusomt. Det ble om å gjøre å redde det som var, svarer den tidligere vinkongen.

Samtlige investorer kom via samme bank. De hadde alle krav på å få tilbake pengene sine i løpet av tre måneder.

Nå ville de trekke seg ut. De trengte pengene sine.

– Det skulle ikke skje, men det sto i prospektet at de kunne få tilbake pengene. Det var feil av oss å sette den klausulen. Det var verdens beste vinportefølje, uten tvil, sier Thoresen.

MØRK PERIODE: Henning Thoresen erkjenner at de skulle gjort ting annerledes før kollapsen. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Bordeaux Winebank er historie. Han ble gransket i flere år. Til rettslig høring møtte han alene. Det endte med forlik.

Flere relasjoner er brutt. Uenigheter er det fortsatt. Det står ikke igjen særlig med vinnere etter konkursen.

Løpeturen til kontoret

Tilbake til da han reiste seg og løp fra serveringsstedet på Tjuvholmen.

Oslo-mannen hadde kommet hjem på grunn av hjemlengsel, en mor som var syk og fordi han hadde problemer med å komme i gang igjen etter finanskrisen.

Han hadde leid en pult på et kontor i Oslo. Der var planen å begynne på et nytt prosjekt.

Løpeturen gikk til det kontoret. Han måtte finne en datamaskin hvor han kunne finne ut om domenet "sagenebryggeri.no" var ledig. Det var det, og det kostet akkurat 100 kroner. Den tidligere vinkongen skulle bli stor på øl.

NY DRØM: Etter en mørk periode, fant Henning Thoresen et nytt mål. Vin ble til øl og han ble bryggerieier. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

De store Oslo-bryggeriene hadde flyttet produksjonen ut av hovedstaden. Thoresen ønsket å starte et storby-bryggeri Oslo-folket kunne vært stolte av. Et skikkelig Oslo-øl.

Kona skrev teksten på baksiden av etiketten. Farfaren som stiftet Sagene Idrettsforening en gang i tiden og plasserte røde stjerner på drakta, ble nå kopiert med en rød stjerne på hver etikett.

De gjorde gode avtaler, hentet inn 15 millioner kroner, fikk drømmeplasseringen ved Akerselva og ble umiddelbart en suksess.

I 2015 solgte han seg ut. For han hadde det vært en suksess, men han mener at sitt ambisjonsnivå var høyere enn for de andre der.

Ler av "Janteloven"

Senere har han gått høyt ut med at han skal gjenopplive festivalen Norwegian Wood. Året senere møtte han i retten for konkursbegjæring.

– Det kommer, sier han.

– Det har sett ganske så mørkt ut ...

– Det er fordi vi ikke finner kapitalen. Det blir nok i 2025, tenker jeg. Vi har lagt en plan for det, svarer han.

Nå satser han stort på selskapet Norwegian Beer Holding AS. De skal ta varemerker med norsk øl ut i verden.

Han er veldig optimistisk og har stor tro på prosjektet. Nå ser det lyst ut, men det å satse på noe nytt er imidlertid ikke alltid så enkelt. Det har han jo fått erfare.

– Du må tørre å feile, og tåle at ikke alt går bra. Det å finne kapitalen når du trenger den er et problem for alle gründere, sier han.

Den stilen har han tatt med seg fra andre land. Den mye omtalte "Janteloven" er han lite tilhenger av.

– Den er så norsk at ... du vil ikke tro det. Jeg får den i trynet hver dag, sier Thoresen og ler høyt.

DRØMMER LIKEVEL: Han opplever ofte at folk ler av drømmene hans, men Henning Thoresen lar seg ikke stoppe. Han tror Manglerud Star kan oppleve den suksessen de gjorde i hans ungdomsår. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Drømmen om nye gledestårer

Den hockeyglade mannen som i så mange år bodde hundrevis av mil borte fra "Garasjen" på Manglerud, har holdt på kjærligheten for de grønnkledde.

Prestasjonene til favorittlaget de siste 44 årene har sjelden gitt grunn til gledestårer. Det vil han gjøre noe med.

– Hockeyen, lidenskapen og troen på at vi kan skape det vi hadde, ligger der ennå. Siden jeg har fått med med meg den styrken fra ungdomstiden, tror jeg at vi kan skape noe nytt, sier Thoresen.

Han kaller det "payback time". En litt rølpete underdog, omtaler han klubben som. Thoresen tror de er den nest mest fattige klubben. De må gå andre veier enn topplagene for å en dag kunne konkurrere om mesterskapstittelen.

Forrige sesong endte de helt sist.

– Det var bekmørkt, sier Thoresen om den mørkeste perioden, mens han rister på hodet og ler.

I år er målet å få spille sluttspill. Neste år er det kanskje å komme topp 6.

Manglerud-mannen ser at hans favorittklubb med en tilhengerskare langt mindre enn konkurrenten Vålerenga lengre ned i byen, som spiller i en ny arena og har plass til mange ganger så mange tilskuere, ikke kan konkurrere økonomisk.

– Det er jo helt umulig, sier han.

Likevel ønsker han ikke en klubb som skal være avhengig av rike onkler. De skal være den talentfabrikken de lenge var, men målet er å ikke miste alle sine egne talenter. Skal de unngå det, må de selvsagt ha bedre økonomi.

PÅ EN BETINGELSE: Henning Thoresen måtte vite om klubben var villig til å strekke seg mot toppen, om han skulle ta over som styreleder. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det er helt umulig

I april ble han klubbens nye styreleder.

– Da sa jeg at jeg tar denne jobben på én betingelse. Enten etablerer vi oss topp åtte eller så innfinner vi oss med at vi bør spille i 1. divisjon, sier han.

Få uker senere ble tidligere landslagstrener Roy Johansen presentert som klubbens nye hovedtrener. Med seg har han fått Morten Ask. Et på papiret kruttsterkt trenerteam for ligaens nest mest fattige lag.

– Det var avgjørende. Skal vi lykkes må vi få med sponsorer. Om jeg skal få de til å tro på dette prosjektet. må vi ha en ledestjerne som er kjent.

Johansen og hans Manglerud Star har hatt en godkjent start på sesongen. Spesielt seieren mot Storhamar var imponerende. De ligger i rute til å nå sesongens mål.

– Tror du at du igjen får oppleve det du som 14-åring sto på Jordal og gråt for?

– Jeg sier ja. Så begynner alle andre å le. Jeg tror det, men det er jo ikke nå. Det er kanskje om ti år, svarer Thoresen.