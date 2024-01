Espen Knutsen takker for «all kjærlighet» rundt konens død

28. november gikk Fanny Jahre uventet bort. Nå takker Espen «Shampo» Knutsen for all kjærlighet familien har fått etter dødsfallet.

På sin private Facebook-profil takker Espen Knutsen for støtten han og familien har mottatt etter at konen hans, Fanny Jahre, uventet gikk bort i november.

Det var i anledning Knutsens 52-årsdag fredag han la ut innlegget.

TV 2 har fått tillatelse av Espen Knutsen til å dele innlegget.

– Tusen takk for alle bursdagsmeldinger og ikke minst for all kjærlighet rundt Fannys bortgang.

– Hele familien setter utrolig pris på all kjærlighet som er der ute, skriver Knutsen og legger ved tre hjerter.

VG omtalte Facebook-statusen først.

Den tidligere ishockey-stjernen har ikke ytret seg etter konens dødsfall.

Jahre og Knutsen har barna Marius (11) og Mille (9) sammen.