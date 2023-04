Er uønsket i Vålerenga: – En jævlig vanskelig situasjon

– For meg er det en jævlig vanskelig situasjon, sier Espeland til TV 2.

Den mangeårige landslagsspilleren, som for to år siden kom hjem til Norge og Vålerenga og skrev under på en fireårskontrakt, har vært gjennom tunge uker.

Han gikk fra å være en fast brikke i et lag som jaktet gull, til å bli henvist til tribunen da det gjaldt som mest. I ettertid har han fått en tung beskjed.

Espeland hevder å ha fått klare tilbakemeldinger etter at Vålerenga røk ut av sluttspillet og tok sommerferie.

– Kort og godt har de sagt at jeg ikke er ønsket. Der har vi et problem, sier han.

RØK UT: Vålerenga røk ut av sluttspillet mot erkerival Storhamar. Foto: Rodrigo Freitas

– På mitt laveste

Før skjebnekampen mot erkerival Storhamar bekreftet Vålerenga-trener Fredrik Andersson til TV 2 at han hadde vraket Espeland.

– Hvilken begrunnelse fikk du for det valget?

– At det var best for laget hvis jeg ikke var med. Det var jeg selvfølgelig veldig uenig i, men det må man bare akseptere. Man kan være så uenig man bare vil, svarer Espeland.

Veteranen var skadet gjennom sommeren i fjor og fikk ikke forberedt seg til seriestart på optimal måte.

Da sesongen begynte var han ikke på sitt beste, og i ettertid ser han at han sannsynligvis burde ventet litt lengre med å spille kamper igjen.

Så spilte han seg i bedre form og var stadig nærmere toppnivået sitt, før han i avgjørende sluttspillkamper ikke var på sitt beste.

– Det ender på verst tenkelige vis med å bli satt ut av laget.

– Hvordan var det?

– Da var jeg på mitt laveste i mitt hockey-liv, og jeg har spilt noen år. Det er definitivt det tyngste jeg har vært gjennom rent sportslig. Naturligvis er det tøft for alle som ikke får være med. Jeg opplevde det som en spesiell situasjon som brått endret seg, svarer Espeland.

TO ÅR TIL: Stefan Espeland sin kontrakt strekker seg ut 2024/25-sesongen. Foto: Rodrigo Freitas

– Forholder oss til kontrakten

– Opplevde du at de hadde tillit til deg frem til de plutselig ikke hadde det?

– Ja, det er ikke til å stikke under en stol. Det gikk ikke brått fra hundre til null, men jeg gikk fra å spille over 20 minutter i kampene til å ikke få være med, svarer han.

Espeland ønsker ikke å kommentere sitt forhold til hovedtrener Andersson.

I forrige uke fikk Vålerengas sportssjef Anders Myrvold mulighet til å kommentere ryktene som da svirret om at klubben ønsket å løse Espeland fra kontrakten.

– Stefan er under kontrakt med oss, så da forholder vi oss til den, svarte Myrvold på TV 2s spørsmål.

FERDIG: Tobias Lindström spilte ti år i Vålerenga. Nå er han ferdig i klubben. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Bør ha den respekten

Jobben med å sette sammen neste sesongs Vålerenga-lag er for alvor i gang på Jordal.

Espeland kan være nestemann ut dørene. To veteraner er allerede borte. Villiam Strøm og Tobias Lindström fikk ikke forlenget sine kontrakter.

– Det har vært veldig spesielt for min del. Det var virkelig ingenting som jeg hadde sett for meg eller ønsket. Det er som det er. Jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger fra folk rundt klubben. Det har vært fint. Det får jeg så klart ta med meg, sa Lindström til TV 2 under et intervju i forrige uke.

Svensken med ti sesonger bak seg i Vålerenga, hadde håpet å få beskjeden tidligere.

– Jeg fikk vite det på et møte i går. Det var ingenting jeg hadde sett for meg, og jeg fikk en klump i magen. Det er en tøff bransje, og jeg vet at jeg ikke har hatt kontrakt videre, men jeg har forsøkt å få en avklaring tidligere. Jeg har sagt at om det blir sånn, så har jeg vært her i ti år og de bør ha den respekten at de delte det tidligere. Men det trenger de ikke å gjøre og det er ikke sånn at jeg vil ha kontrakt bare som en slags lojalitetsbonus, sa han i forrige uke.

Et par klubber hadde da allerede forhørt seg med svensken. Han føler seg absolutt ikke ferdig på toppnivå.