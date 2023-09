Endelig får kvinnene sjansen – i Norge venter de fortsatt

– Jeg tror at det hadde gjort at vi hadde blitt tatt mer seriøst. Det viser at kvinner også kan ta lederposisjoner i mannsdominerte miljøer, sier Engmann.

TV 2s hockeyekspert sikter til utviklingen i NHL og hva det ville betydd om en kvinnelig trener fikk sjansen på den norske herresiden.

Hun applauderer kvinnene som har tatt steget opp i verdens aller beste liga og arbeidet som er blitt gjort med å få begge kjønn representert på trenersiden.

– Det er et stort steg. Det er på tide, sier Engmann.



Likevel forstår hun godt at ingen norske klubber på herresiden har kvinnelige trenere og at det også på kvinnesiden stort sett er menn som leder lagene.

FIKK SJANSEN: Midt blant mange menn sto Jessica Campbell under treningskampen til Seattle Kraken mandag og var med å lede NHL-laget. Foto: Jason Redmond

– Hadde vist at alt er mulig

Mandag kveld fikk canadiske Jessica Campbell stor oppmerksomhet i nord-amerikanske medier da hun var del av trenerteamet til Seattle Kraken mot Calgary Flames i en oppkjøringskamp til NHL.

Campbell ble i fjor den første kvinnelige heltidstreneren i AHL, nivået under NHL.

Dagen før Campbells første kamp med NHL-laget, fikk Kori Cheverie sin debut på trenerbenken for NHL-laget Pittsburgh Penguins.

– De har jobbet mer over tid for å utvikle kvinnelige trenere. Spillere som tidligere har spilt på et høyt nivå er tatt inn i varmen. I Norge er det ikke så mange kvinnelige trenere, og det er kanskje ikke jobbet så mye for heller. Det er nesten ingen å ta av, sier Engmann.

I toppligaen, EHL, er det ingen kvinnelige trenere. I Bambusa-ligaen, kvinnenes toppliga, er det tre kvinnelige trenere, to hovedtrenere og en assistent. Furuset har både kvinnelig hovedtrener og assistenttrener.

– Det må nok være fordi det er for få som blir satset på i norsk kvinnehockey. Der får man kanskje ikke samme oppfølgning som i herrehockeyen. Jeg tror kanskje ikke at klubber ser det som aktuelt med en kvinne i trenerteamet i EHL fordi det finnes så mange menn å ta av. Det er ikke like mange kvinner å ta av, sier hun.

– Du forstår dermed at ingen EHL-klubber har gitt kvinnelige trenere sjansen?

– Ja, det er ingen som holder så høyt nivå at de bør være aktuelle, kanskje med unntak av Laura (Rollins, hovedtrener Stavanger Kvinner Elite), svarer Engmann.

LIKER UTVIKLINGEN: Josefinne Engmann ser positivt på utviklingen i NHL hvor flere kvinnelige trenere får sjansen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Eksperten trekker samtidig frem at Ishockeyforbundet har gitt to kvinner sjansen i trenerteamet rundt U16-landslaget for kvinner.

Selv om hun godt forstår at ingen kvinnelige trenere har fått sjansen i EHL nå, håper hun selvsagt at det på sikt vil endre seg. Det tror hun hadde betydd mye for rekrutteringen.

– Spesielt når det er så stor konkurranse for å trene EHL-lag. Det hadde vist at alt er mulig også for oss, og at kjønn ikke har noe å si om du har nok kunnskap. Det hadde vist at også damer kan satse som trenere.

– Ville vært latterlig!

Mangeårig Stavanger-trener Laura Rollins er enig med Engmann i at det er på tide at kvinner også får sjansen som trenere i NHL.

Hun ser det som helt naturlig at begge kjønn får sjansen i trenerboksen i verdens beste liga.

– Hvorfor tror du ingen kvinner får sjansen i den norske toppligaen for herrer?



– Jeg tror Norge fortsatt er et lite steg bak. Det er mange kvalifiserte herretrenere i Norge og mange som kan komme over fra Sverige. Jeg synes ikke at forbundet skal tvinge frem at hver klubb for eksempel må ha en kvinnelig trener. Det ville vært latterlig! Det er noe som må skje naturlig over tid, svarer Rollins.

SER POSITIV UVIKLING: Stavangers hovedtrener Laura Rollins ser en positiv utvikling med flere damer som fortsetter i hockeymiljøet etter karriereslutt. Det tror hun på sikt vil føre til flere kvinnelige trenere på toppnivå. Foto: Annika Byrde

– Har det noen gang vært et tema for deg å være trener på herresiden i Norge?

– Nei, ikke i Norge, men jeg ledet menn og gutter i Finland for 15 år siden. Det var ikke noe problem. Spørsmålet før jeg ble ansatt var om jeg var dyktig nok. Så fikk man muligheten og det var aldri noen «big deal», svarer hun.

Stavanger-treneren trekker frem statistikken som viser at 10 av de 25 mestvinnende trenerne i NHL-historien selv aldri spilte i ligaen. Et fåtall av dem spilte heller aldri hockey.

– Om de kan trene verdens beste spillere, hvorfor kan ikke en kvinne gjør det samme?

I mange år har Rollins vært en del av Stavangers kvinnesatsing. Hun ser nå at flere av de tidligere spillerne fortsetter innenfor hockeyen. Det tror hun på sikt vil føre til utviklingen vi etterspør.

– Jeg ser en fremtid med flere kvinnelige trenere, sier Rollins.

Til opplysning: Josefine Engmann er blant landets beste hockeyspillere. Hun er fast på landslaget og en viktig del av Lillehammer-laget som i fjor vant Bambusa-ligaen.