Da han skapte seg et kjent navn, ønsket Mats Zuccarello å bruke sin status til å hjelpe andre. Fredag blir en stor dag for den norske hockeystjernen.

– Det blir helt fantastisk, sier Mats Zuccarello om det som venter fredag.



Fem år etter at han sist arrangerte Zuccarello All Star Game i Stavanger, er arrangementet tilbake.

Noen av verdens beste hockeyspillere reiser til Stavanger for å spille mot norgesmesterne og rette søkelyset mot å inkludere alle og bekjempe utenforskap. Norske kjendiser møtes tidligere på ettermiddagen til en egen kamp.

– Alle bidrar til et felles mål. Det blir en fantastisk kamp i seg selv, men først og fremst jobber alle for å belyse en god sak. Alle blør litt for det samme. Det er en spesiell dag i livet mitt idrettsmessig, sier NHL-stjernen.



ARRANGØR: Norges største hockeystjerne bruker mye tid på å forsøke å hjelpe barn og unge. Foto: Joe Nicholson

– Veldig rørende



35-åringen står bak Zuccarellostiftelsen som jobber for at ingen barn skal bli stående på sidelinjen.

Under tidligere Zuccarello All Star Games har det til sammen blitt samlet inn rundt 8 millioner kroner til forskjellig veldedige organisasjoner med fokus på barn og unge. Innsamlede midler under årets Zuccarello All Star Games auction dinner (auksjonsmiddag) vil gå til Zuccarellostiftelsen.



– Jeg tror at jeg alltid har interessert meg for det. Man blir eldre og mer voksen i hodet etter hvert, og jeg skjønte at jeg kunne gjøre noe når jeg er så heldig at jeg har skapt meg et navn. Et sted i karrieren tenkte jeg at skulle prøve å belyse dette og få flere med på laget. Selv i et veldig rikt og godt land som vi bor i finnes det folk som ikke har et sted å gå til eller et sted med tilhørighet. Det er noe jeg brenner for å minske så godt som mulig, sier Zuccarello.

At så mange kjendiser og NHL-spillere tar seg tid til å reise til Stavanger og bidra, gjør han rørt. Det norgesmesteren Stavanger Oilers gjør for å få det hele i stand er avgjørende for at arrangementet gjennomføres.

– At Oilers stiller med lag til kampen og mannskap utenfor som hjelper oss er veldig rørende, sier han.

KOMMER: Peter Forsberg fikk under en hockeygalla i Stockholm i november prisen som tidenes svenske forward og hockeylegenden ble også naturligvis tatt med på svenskenes All Star-lag. Fredag er han på plass i Stavanger. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

Forbildet kommer

Under hovedkampen fredag møter Stavanger Oilers et lag sammensatt av NHL-spillere. Store deler av spillerne er nåværende lagkamerater av nordmannen i Minnesota Wild.

Blant profilene som kommer er Kevin Fiala, Joel Eriksson EK og Jonas Brodin.

Zuccarello minnes godt hvordan han en gang i tiden selv så opp til en av de som nå står på gjestelisten.

– Peter Forsberg så jeg opp til. Jeg tenkte at han møter jeg aldri, men så fikk jeg sjansen til å spille med han i Sverige og nå ser jeg på han som en venn. Det er mange stjerner som kommer. Det er spillere som har vunnet VM og spilt Stanley Cup-finale. Det er kult at vi får samlet dem i Norge, sier han.



Arrangementet har solgt unna store deler av bilettene, men dagen før kampene er det fortsatt noen hundre biletter igjen før det er utsolgt.

Kjendiskampen har kampstart 17.00 fredag. 18.30 starter hovedkampen. Du kan se begge kamper på TV 2 Play og TV 2 Sport 2.