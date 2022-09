Ekspertenes tabelltips: – Han har sett fantastisk bra ut

Ekspertene har tatt på seg spåhatten og satt opp sine tabelltips før Fjordkraft-ligaen 2022/23 begynner fredag.

De er enige om hvilket lag de tror vil ta seriegullet, men ekspertene er ikke helt enige om alle plasseringene.

Vurderingene er gjort av TV 2 ishockeyeksperter Bjørn Erevik og Jesper Hoel. I tirsdagens episode av podkasten TV 2 Hockeyprat satte de opp hver sine tabelltips. Du kan høre hele episoden her:

PRØVER IGJEN: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik har satt opp sitt tabelltips. Sammen med ishockeyekspert Jesper Hoel begrunner han i podkasten TV 2 Hockeyprat hvorfor han har valgt som han har gjort. Foto: Erik Edland / TV 2

Tre bunnlag

Hoel og Erevik føler seg sikre på at det blir de tre samme lagene som vil ende på nederste plassene den kommende sesongen.

Hoel og Erevik sin 10. plass: Grüner

Ekspertene er enige om at Grüner ser ut som det svakeste laget. De tror savnet av den franske landslagskeeperen, Quentin Papillon, blir stort på Grünerløkka.

– Jeg tror ikke de treffer like godt denne sesongen, sier Hoel om keeperplassen.

– Har Grüner blitt dårligere eller har de andre lagene blitt bedre?

En kombinasjon. Manglerud har blitt bedre, svarer han.

– Bjørn, blir savnet av Papillon for stort?

– Linden Marshall har ikke samme erfaring. Han skal prestere på et veldig høyt nivå om han skal levere det samme som Papillon gjorde. Papillon ga Grüner muligheten nesten hver eneste kamp til å vinne. Totalt sett ser Grüner litt svakere ut.

Ekspertene har store forventinger til Jussi Tammela, og mener han er en av spillerne som må prestere om ikke laget skal ende sist.

Forrige sesong endte Oslo-laget på 9. plass.

Hoels 9. plass: Ringerike

De overrasket positivt og var det klart beste bunnlaget forrige sesong. Endelig fikk de spille sluttspill.

Ekspertene tror at laget vil få det tøffere denne sesongen.

– Det er ikke sikkert Ringerike har blitt så mye dårligere, men jeg tror Manglerud Star har blitt en del bedre, nok til å skyve Ringerike ned en plass, sier Erevik.

David Åslin og Kenneth Pappalardo Gulbrandsen var viktige spillere forrige sesong. Ekspertene trekker frem de to som nøkkelspillere som må levere om Hønefoss-laget skal ta nok poeng til å få spille sluttspill.

Blant signeringene før sesongen har de ekstra forventinger til Johnny Corneil.

Plassering forrige sesong: 8. plass.

TILBAKE: Roy Johansen er tilbake som hovedtrener. Denne gang for Manglerud Star. Foto: Fredrik Hagen

8. plass: Manglerud Star

De har store forventinger til klubbens nye keeper, Mitch Gillam. De mener det ser ut til Manglerud Star har en bedre keeper enn Ringerike.

Hoel mener årets importspillere ser langt bedre ut enn de som ble hentet før forrige sesong.

– Jeg tror de kommer til å være med å heve resten av laget, sier han.

Hoel forventer at det nye trenerteamet med Roy Johansen og Morten Ask vil gi laget en stabilitet og struktur som vil føre til at laget tar flere poeng.

– I Vålerenga snakket man om at det kanskje ble litt kjedelig. Jeg tror det er akkurat hva Manglerud Star trenger for å kunne ta nok poeng til å kunne gå til sluttspill, sier han og får støtte av Erevik.

Plassering forrige sesong: 10. plass.

– Et fysisk monster

Ekspertenes 7. plass: Lillehammer

Dette er den plassen Hoel og Erevik føler seg mest sikre på at de treffer på.

– Vi treffer på den, sier Erevik.

– Hvorfor er dere så sikre?

– De er litt i ingenmannsland kvalitetsmessig. De har ikke kvalitetene til å utfordre lagene over, men de er for gode til å havne bak de tre nederste lagene.

NØKKELSPILLEREN: Andreas Martinsen er lagets utvilsomt største stjerne. Foto: Geir Olsen

Andreas Martinsen er lagets store stjerne. Han har vært mye skadeplaget de siste sesongene.

– De er helt avhengige av at han holder seg skadefri, sier Erevik.

Plassering forrige sesong: 7. plass.

6. plass: Stjernen

– Jeg sitter med en følelse av at de kanskje overgikk seg selv litt i fjor, sier Erevik.

Hoel mener det blir vanskelig å gjenskape den gode perioden de hadde frem til jul forrige sesong.

Erevik trekker frem Austin Cangelosi og målvakten Jesper Eliasson som to spillere som må prestere.

– Jeg har store forventinger til Ole Einar Engeland Andersen. Han hadde en fantastisk sesong i fjor. Om han klarer å ta enda et steg hadde det vært utrolig moro. Han er en profil i ligaen. Jeg vil gjerne se han etablere seg på landslaget, sier Hoel.

John Piccinich er en offensiv signering ekspertene tror kan levere mange målpoeng.

Hoel sin 5. plass. Erevik sin 4. plass: Sparta

– De har hentet Kevin Carr (keeper). Han må levere på et høyt nivå. Det har han gjort i engelsk hockey, sier Erevik.

Sparta-supporterne er naturligvis spente på hvor god deres nye keeper er, men det er en annen signering som har fått langt mer oppmerksomhet i sommer.

TILBAKE: Jonas Holøs er tilbake som Sparta-spiller. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Landslagskaptein Jonas Holøs er tilbake i moderklubben.

– Han er en bauta. Han er vanvittig bra trent. Han er et fysisk monster, men skader kommer selv på betongklosser. Vi får bare håpe for Sparta og Holøs sin del at han kan spille de aller fleste kampene, sier Erevik.

Mattias Nilsson var viktig for Sarpsborg-laget forrige sesong. Han er ikke lenger i klubben.

– Det er absolutt en spiller som Sparta har hatt kjempenytte av. Det tomrommet er ikke lett å fylle, sier Erevik.

Plassering forrige sesong: 3. plass.

HØYE AMBISJONER: Vålerengas nye hovedtrener, Fredrik Andersson, har ambisjoner om at Vålerenga skal tilbake på hockeytronen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Erevik sin 5. plass. Hoel sin 4. plass: Vålerenga

– Vålerenga er helt avhengige av at de ikke får for mange skader. De har en aldrende tropp. Mange av nøkkelspillerne er rundt 35 år, sier Hoel.

Forrige sesong plasserte ekspertene laget øverst i sitt tabelltips. De kongeblå var ikke i nærheten av å leve opp til forventningene.

Deres nye trener, Fredrik Andersson, er opptatt av at laget må få en bedre defensiv struktur. Det mener også ekspertene at blir viktig i laget som har mange backer som er gode offensivt.

Christoffer Törngren og Mark Auk er signeringene ekspertene har størst forventinger til.

Plassering forrige sesong: 4. plass

Maskineriet på topp

3. plass: Frisk Asker

– De slapp inn for mange mål i fjor, men scoret flest i ligaen. Offensivt ser det fortsatt sterkt ut, mens det defensivt ser mye bedre ut, med Bonsaksen, Fosse og Løken Pedersen inn, sier Erevik.

Førstekeeper Nicklas Dahlberg skadet seg forrige sesong. Han er nå tilbake.

– Han må levere på sitt gamle nivå, sier Erevik.

VIKTIG SIGNERING: Alexander Bonsaksen er laget største signering i sommer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Alexander Bonsaksen er utvilsomt en signering som vil være en forsterkning for Asker-laget.

Viktor Granholm og Eskil Wold er blant spillerne som har forlatt klubben. De sto for en stor andel av lagets mål forrige sesong.

Erevik tror Anton Holm kan være spilleren som scorer flest mål av Frisk Asker-spillerne den kommende sesongen.

Plassering forrige sesong: 5. plass.

2. plass: Storhamar

På Hamar har tidligere landslagstrener Petter Thoresen tatt over som Storhamars hovedtrener. Hans sønn, Patrick Thoresen, har bestemt seg for å ta en sesong til og Jacob Berglund kommer rett fra spill i KHL.

– Førsterekka til Storhamar kan fort levere 60 poeng hver. Jeg er ikke i tvil om at toppnivået på Hamar kommer til å være høyt, sier Hoel.

SOMMERENS SIGNERING: Ekspertene mener Jacob Berglund er sommerens signering i Fjordkraft-ligaen. Foto: Fredrik Hagen

– Det kommer til å være et sterkt offensivt lag, med god defensiv organisering. At de kan gi Oilers kamp til døra er jeg ikke i tvil om, sier Erevik.

Anton Karlsson, Jacob Berglund og Peter Quenneville er blant signeringene ekspertene har store forventinger til.

– Det er to store profiler som har vendt hjem, men for meg er det ingen tvil om at Jacob Berglund er sommerens store signering. At han skulle komme hjem allerede nå er det nok mange på Hamar som er glade for. Han blir en attraksjon i ligaen. Han har sett fantastisk bra ut, sier Erevik.

Plassering forrige sesong: 6. plass

FAVORITT: Ekspertene tror Stavanger Oilers-trener Todd Bjorkstrand får mange grunner til å smile også den kommende sesongen. Foto: Carina Johansen

1. plass: Stavanger Oilers

– Det har ikke vært så mange utskiftninger i spillertroppen. De har også den samme treneren. Seriemesterskapet går til Stavanger Oilers, sier Erevik.

De var bunnsolide defensivt forrige sesong. Ekspertene ser ingen grunn til at de ikke skal være minst like solide den kommende sesongen.

Etter to bortekamper i Champions Hockey League topper Stavanger Oilers sin gruppe. Forrige kamp slo de det sveitsiske topplaget Fribourg-Gottéron.

– Det er en vanvittig prestasjon. Det er rett og slett bunnsolid, sier Erevik.

Oilers er det laget som har gjort færrest utskiftninger av spillere siden forrige sesong.

Plassering forrige sesong: 1. plass.

Hoel sitt tabelltips:

1. Stavanger Oilers

2. Storhamar

3. Frisk Asker

4. Vålerenga

5. Sparta

6. Stjernen

7. Lillehammer

8. Manglerud Star

9. Ringerike

10. Grüner

Erevik sitt tabelltips:

1. Stavanger Oilers

2. Storhamar

3. Frisk Asker

4. Sparta

5. Vålerenga

6. Stjernen

7. Lillehammer

8. Manglerud Star

9. Ringerike

10. Grüner

