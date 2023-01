Eksperten mener håpet er ute: – Alle er livredde

De måtte vinne for å henge med topplagene, men de tapte igjen. Nå mener TV 2s ishockeyekspert at de er hektet av topplagene.

Frisk Asker - Vålerenga 1-3

– Vi må vinne i dag for å henge med i toppen, sa Frisk Asker-spiller Thomas Valkvæ Olsen til TV 2 før kampen.

Anført av en heltent Alexander Bonsaksen mot moderklubben, tapte de for fjerde gang på rad mot Vålerenga.

Da muligheten kom, rotet de det til og ble knallhardt straffet av en tidligere kjenning.

– Alle er livredde for å gjøre feil. Da kommer sånne feil, sier TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad om 0-2-scoringen.

Vålerenga er for alvor med i kampen om seriemesterskapet og de to svært viktige plassene øverst på tabellen.

FØLGER LAGET TETT: TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad følger Frisk Asker tett. Foto: Terje Bendiksby

– Hektet av

Hockeyeksperten som har Frisk Asker som moderklubb, følger godt med på det som skjer i Varner Arena.

Han mener kampen om de to øverste plassene var over for Frisk Asker før torsdagens kamp, men at de nå også skal slite med å sikre en plass blant lagene som får velge motstander i sluttspillet.

– Denne uken, med Storhamar-kampen først, var litt være eller ikke være for Frisk for å være med i toppen. Nå er de hektet av de aller øverste plassene. Det ser tyngre og tyngre ut, sier han.

Eksperten mener sekvensen hvor de rotet det til før det viktige 0-2-målet, oppsummerer mye.

– Det er veldig beskrivende for overtallet til Frisk Asker. Det går mye på det psykiske. Alle er livredde for å gjøre feil. Da kommer de feilene der. De må nå ha en samling i bunn for å på et mirakuløst vis kunne snu det inn mot kvartfinalene. De to kvartfinalene i midten blir bikkjeslagsmål, sier han.

Frisk Askers Mats Frøshaug var nådeløst ærlig om eget lag etter kampen.

– Det er tungt når man har kommet dit at man synes man har gjort en ålreit innsats når man taper 1-3 for Vålerenga. Man snakker som en taper når man sier man ikke bryr seg om kampene, men det er faktisk sånn vi må tenke nå, sier Mats Frøshaug som mener de nå må senke kravene til seg selv litt og bygge seg opp til sluttspillet.

SKUFFET: Frisk Askers hovedtrener har tunge dager med sitt lag. Foto: Annika Byrde

Deres hovedtrener Jan André Aasland hørte på deler av intervjuet, og sier seg enig med sin spiller.

– Det begynner å bli noen poeng opp til 4. plassen. Hvor mye tenker dere på det?

– Vi ser jo på det, men jeg tror at akkurat nå skal vi ikke fokusere for mye på det. Jeg tror at vi må tenkte prestasjon og bygge oss opp til det som kommer i sluttspillet, svarer hovedtreneren.

– Klare favoritter

– Vålerenga må tåle å være klare favoritter. For Vålerenga er dette en ekstremt viktig kamp om de skal ha sjanse på topp 2, sa TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel før kampstart.

Oslo-laget hadde uten tvil favorittstempelet før torsdagens oppgjør i Varner Arena. De hadde vunnet de tre siste kampene mellom lagene, og har den siste tiden vært langt bedre enn torsdagens motstander.

Vålerenga har, som de har hatt lenge, flere spillere på skadelisten, men de har en bredere tropp enn Frisk Asker.

Hjemmelaget er mer sårbare, og mot Vålerenga var spesielt fire viktige spillere ute. Deres poengkonge, David Morley, var ikke med. Det var heller ikke Félix Girard, Magnus Geheb og Håkon Løken Pedersen.

IKKE MED: David Morley spilte ikke torsdagens kamp. Foto: Annika Byrde

– Alle må gå i seg selv. Vi må snu trenden, sa Valkvæ Olsen før kampen.

Knallhardt straffet

Alexander Bonsaksen og Sander Thoresen måtte tidlig sette seg for roughing. 17 sekunder senere ble også Mikkel Christiansen sendt i utvisningsboksen.

I spill 4 mot 3, tok det kun 30 sekunder før Darien Craighead fant nettmaskene for første gang i Vålerenga-drakt. 0-1.

En heltent Bonsaksen var flere ganger involvert i opphetede situasjoner. Med tre minutter igjen av perioden ble han sendt to minutter i utvisningsboksen for roughing. Thomas Olsen fikk 2 + 2 minutter for roughing og slashing. Thoresen sonet straffen sammen med Olsen.

I overtall hadde de en glimrende mulighet til å pynte på egen statistikk for overtall og komme like langt, men det gikk heller motsatt vei.

Frisk-spillerne snublet og rotet det til. Da var Sebastian Johansen kjapt fremme og rappet pucken med seg. Alene med keeper var den tidligere Frisk-spilleren kald. 0-2. Blytungt for hjemmelaget i overtall.

Traff metallet

– Det er så nære det får blitt. Den smeller i tverrliggeren, kommenterte Espen Ween.

Mathis Olimb hadde akkurat sendt av gårde en suser som ble stoppet av metallet.

Hoveddommer Roy Stian Hansen så situasjonen på video, før de konkluderte med at pucken aldri var over målstreken.

Hjemmelaget kom til flere brukbare muligheter utover perioden. Et skudd fra Christian Fosse var godt, men passerte på utsiden av Tobias Breivold sin venstre stolpe.

– Det ser bedre ut. Vi føler at vi har tatt over litt, så må vi forvalte sjansene, sa Bonsaksen etter perioden.

– Det er altfor dårlig. Vi slurver i 20 minutter, sa Sebastian Johansen.

AMPERT: Det var til tider høy temperatur på isen i Varner Arena. Foto: Lise Åserud

I overtall økte Tobias Lindström ledelsen til Vålerenga. Dommerne så målet på video, for å se om Henrik Fayen-Vestavik ble hindret i målgården, men de konkluderte med at målvakten fikk stå uforstyrret. Målet ble stående.

Her koker det over for Fayen-Vestavik:

Etter mye knuffing og høy temperatur, kom reduseringen.

Valkvæ Olsen tente håpet for hjemmelaget. 1-3.

Det ble resultatet.

Knuste naboklubben

I Stavanger slo serielederen Ringerike. Bryce Gervais scoret for første gang på 14 kamper da han satte inn 1-0.

Oilers økte ledelsen med to mål i andre periode. Det endte 4-0.

Som ventet ble det en jevn kamp i Fredrikstad. Stjernen-spiller Jonathan Hermansson ble første målscorer, før lagene scoret annenhver gang til det sto 2-2.

Kampen gikk til spilleforlengelse. Der scoret ingen av lagene, så det måtte avgjøres med straffer. Storhamar sikret seg det ekstra poenget.

Manglerud Star kjemper en kamp for å sikre seg plass blant de åtte beste, som gir plass i sluttspillet. Bortekamp mot tabelljumbo Grüner var en god mulighet til å sikre seg viktige poeng.

Det var de langt unna å klare. Hjemmelaget imponerte og seieren var aldri truet.

Grüner vant 5-2..

Sparta vant komfortabelt borte mot Lillehammer. Det endte 1-4.