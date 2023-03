Eksperten har talt - de vinner NM-gull

Sluttspillet nærmer seg med stormskritt, og TV 2s hockeyekspert tror at spesielt én kampserie vil bli avgjørende for hvem som til slutt står igjen som mestere.

Fredag barker lagene i Fjordkraft-ligaen sammen i de første kvartfinalene i årets NM-sluttspill.

I den anledning har TV 2s hockeyekspert, Jesper Hoel, analysert alle de åtte sluttspillslagene, og har kommet frem til hvem han tror stikker av med kongepokalen.

Hockeyeksperten spår en tett kamp om tittelen, og tror spesielt at én kampserie kommer til å bli avgjørende.

Trekker det lengste strået

– Jeg tror at Storhamar og Vålerenga møter hverandre i semifinalen. Vinneren av den semifinalen, blir den som vinner NM-gull, sier Hoel til TV 2.

Hoel tar en slurk av kaffekoppen han har stående på bordet foran seg, før han til slutt lander på hvem han tror går til finalen.

– Vålerenga vinner kamp syv, og slår ut Storhamar i semifinalen, sier han bestemt.

Hoel tror på en jevn og tett semifinale mellom erkerivalene, men at det blir den norske stammen i Vålerenga som til slutt vil bli avgjørende.

TV 2s hockeyekspert, Jesper Hoel. Foto: Erik Edland / TV 2

– Alle oppgjørene mellom disse lagene kommer til å bli fullstendig kaos, med store følelser i sving både på og utenfor isen. Men jeg tror Vålerenga trekker det lengste strået til slutt.

– Spiller dem ufarlige

Hockeyeksperten tror dermed Vålerenga går til finalen. På motsatt banehalvdel ser han for seg at seriemesteren venter, for laget fra Oslo øst.

– Det blir Vålerenga mot Stavanger Oilers i finalen.

Han tar en pause, før han kommer med sin endelige spådom.

– Vålerenga vinner kamp syv i Stavanger, og blir norgesmestere.

Hoel tror at finale-serien blir jevn, men forklarer at Vålerenga gjennom grunnserien har vist at de kan tukte den regjerende norgesmesteren.

– VIF har vunnet tre av fem kamper mot Stavanger denne sesongen. De har vært gode til å spille Oilers ganske ufarlige når lagene har møttes, forklarer han.

– De har også mange erfarne spillertyper. Det kommer til å bli en meget jevn og spennende finale-serie, der jeg tror at Vålerenga slår Stavanger i finalen.

– Han scorer viktige mål

Før sluttspillet begynner har hockeyekspert, Jesper Hoel gått gjennom hvert enkelt lag. Hoel har tatt for seg lagets viktigste spiller, joker, og trenerfilosofi. I tillegg har han vurdert hvor langt han tror lagene vil gå i sluttspillet.

Stavanger Oilers

Viktigste spiller:

– Martin Lefebvre blir Stavangers viktigste spiller. Han har vært fantastisk god både offensivt og defensivt. Han er "quarterbacken" i backoppsetningen til Oilers, sier Hoel.

Joker:

– Thomas Berg-Paulsen kan bli en joker for Oilers i sluttspillet. Han er en spiller som har tatt store steg denne sesongen. Han scorer også viktige mål og bruker størrelsen sin godt.

Hoel tror Thomas Berg-Paulsen kommer til å bli en joker for Stavanger Oilers i sluttspillet. Foto: Carina Johansen

Trenerfilosofi:

– Todd Bjorkstrand er en trener som krever veldig mye. Han vil ha mye disiplin i spillet, både i egen sone og i midtsonen. Det gjør at Oilers normalt sett slipper inn få mål, som igjen alltid gir dem muligheten til å vinne. Han har fått kritikk for kjedelig spillestil, men den er effektiv og gir resultater. Det er en av hovedgrunnene til at de ble seriemestere.

Spådom:

– Oilers går til finale.

Storhamar

Viktigste spiller:

– Patrick Thoresen. Det sier på mange måter seg selv. Han har vært Storhamars beste spiller i år igjen, og er en av tidenes beste norske spillere. Han har dominert i Fjordkraft-ligaen siden han kom hjem fra utlandet, og er fortsatt god nok til å bære laget når det trengs.

Joker:

– Trym Gran er en joker i den forstand at han kom til Hamar sent denne sesongen. Han har stått fenomenalt så langt i Storhamar-karrieren. Han er en keeper som kan vinne kamper alene, og kan redde Storhamar hvis de skulle havne under press.

Trenerfilosofi:

– Petter Thoresen spiller en offensiv og puckbasert hockey, som er veldig morsom å se på når det klaffer. Det kan også være frustrerene for supporterne når det ikke klaffer, men han har mye kvalitet å spille på. Petter er en vinnerskalle, og har vel kun en målsetning med dette laget. Det er gull.

Spådom:

– Denne er tøff. Jeg tror de møter Vålerenga i semifinalen, og at kampserien går til syv kamper. Vålerenga vinner kamp syv, og slår Storhamar ut i semifinalen, sier Hoel.

Patrick Thoresen er Storhamars viktigste spiller, ifølge hockeyekspert Hoel. Foto: Lise Åserud

Vålerenga

Viktigste spiller:

– Som spillertype har jeg landet på at Martin Røymark er den viktigste. Han er kaptein, og er en motor i laget. Han kan også score avgjørende mål, og har fem matchvinnende scoringer denne sesongen.

Joker:

– Jørgen Karterud. Han har vært skadet nesten hele sesongen, og har kommet tilbake med fem mål på de fem siste kampene han har spilt. Han er en utpreget offensiv spiller, som fort kan score noen avgjørende mål for Vålerenga.

Trenerfilosofi:

– Fredrik Andersson er opptatt av å ha et sikkert og godt, defensivt spill. Han sørger for at det defensive er på plass før det offensive. Det har resultert i mange jevne kamper denne sesongen. De spiller jevnt med alle topplagene, og er ofte gode til å vippe kampene i sitt favør. Så mange jevne matcher kan være en fordel når man spiller annenhver dag.

– Fredrik Andersson sørger for at det defensive er på plass, før det offensive, sier Hoel. Foto: Annika Byrde

Spådom:

– Det blir Vålerenga mot Stavanger Oilers i finalen. Jeg tror Vålerenga vinner kamp syv i Stavanger, og blir norgesmestere, sier Hoel.

Sparta

Viktigste spiller:

– I Sparta lander jeg på Miihkali Teppo. Det er usikkert om han er klar for spill til fredag. Han er en bærebjelke i det defensive spillet hos Sparta. Backoppsetningen har vært natt og dag, med og uten Teppo. Han er en spillertype som sprer trygghet i resten av laget, som gjør at flere får utfolde seg mer. Han er ikke alltid den mest synlige, men ekstremt viktig.

Joker:

– Keeper, Tobias Normann. Han har spilt litt flere kamper enn Carr, og har delt jobben som førstekeeper så langt denne sesongen. Han viste i semifinale-serien i fjor at han er en keeper som kan stå på hodet i sluttspillet, og kan være den jokeren som kan sende Sparta videre fra kvartfinalen.

Tobias Normann har vist at han kan være avgjørende for Sparta. Foto: Christoffer Andersen

Trenerfilosofi:

– Sparta spiller en intensiv og oppofrende hockey, som har vært krydret med et bra overtallsspill, med Kristian Jakobsson og Marcus Fagerudd i hovedrollene. De spiller disiplinert, og flytter spillet raskt opp i offensiv sone. Sjur Robert Nilsen er en ringrev som har evner til å tilpasse spillet til etter motstander.

Spådom:

– Jeg tror Sparta ryker ut i kvartfinalen, og at Stjernen vinner 4-3 i kamper. Det er litt usikkerhet rundt skadesituasjonen i Sparta, og det tror jeg gir Stjernen en liten fordel.

Stjernen

Viktigste spiller:

– Stjernens viktigste spiller er J.J Piccinich. Han scorer mål, men er ofte også arkitekten bak det offensive spillet. Han spiller med høy intensitet og er god på skøyter. Han kommer ofte ut av duellene med pucken. Han har god teknikk og et blikk for spillet. Han er rett og slett en ordentlig god spiller.

Joker:

– Jeg sier Ole Einar Engeland Andersen. Han er en herlig offensiv back, er god i pasningsspillet, og har et meget bra skudd. Han er god til å flytte pucken til riktige tidspunkter, og kan bære frem det offensive spillet.

Hoel mener at Ole Einar Engeland Andersen kan bære frem Stjernens offensive spill. Foto: Annika Byrde

Trenerfilosofi:

– Fredrik Johansson liker en offensiv og energifull hockey. Jeg vil tørre å påstå at Stjernen er ligaens mest underholdene lag. De ønsker å ha pucken i laget. De satser hardt offensivt, noe som tidvis har gått litt utover den defensive tryggheten. Men når det stemmer, så flyter det virkelig bra.

Spådom:

– Jeg tror at Stjernen slår ut Sparta, og går til semifinale. Der tror jeg de taper mot Stavanger Oilers. Jeg tror Stavanger vinner 4-2 i kamper.

Frisk Asker

Viktigste spiller:

– Keeper, Nicklas Dahlberg. Han har vært lagets viktigste spiller over veldig mange år nå, og har i år hatt sin mest variable sesong. Frisk har vært en av årets skuffelser, og er helt avhengig av at Dahlberg kommer opp på godt, gammelt nivå.

Joker:

– Mats Frøshaug. Han er en veldig solid toveis-spiller, som ofte blir bedre når sluttspillet kommer. Han utfyller den rollen han får, uavhengig av hvilken rolle det er. Har vært med på dette mange ganger tidligere, og kan være med å avgjøre kamper i Frisk sitt favør.

Trenerfilosofi:

– Etter trenerbyttet, prøver Frisk nå å spille mye tøffere i presspillet sitt. De går mer på skøyter. Det er en mer krevende spillestil. Spillerne må orke å spille på denne måten. Kanadieren, Dan Ratushny, er arkitekten bak, selv om Vidar Wold er hovedtrener.

Hockeyeksperten mener at Nicklas Dahlberg er Frisk Askers viktigste spiller. Foto: Heiko Junge

Spådom:

– Jeg tror de ryker ut i kvartfinalen mot Vålerenga. Jeg tror de taper 4-2 i kamper. Kampene mellom dem har vært jevne hele sesongen, og tre av dem har gått til overtid. Så selv om enga har vunnet fire av fem, så vil det være detaljer som er med og avgjør.

Lillehammer

Viktigste spiller:

– Keeper, Daniel Ingvaldsen. Skal Lillehammer ha noen som helst mulighet til å slå Stavanger, må Ingvaldsen stå sine livs kamper. Han har fått den utakknemlige oppgaven, med å ta over førstekeeperplassen etter Trym Gran. Han må stå utenomjordisk bra om Lillehammer ha en reel mulighet.

Joker:

– Jeppe Meyer. En back med fine offensive ferdigheter, og et meget bra skudd. Meyer blir et av Lillehammers farligste våpen i overtall.

Trenerfilosofi:

– Alexander Smirnov prøver å få mest mulig ut av det han har tilgjengelig, det er han ofte god til. Han er en trener som krever mye disiplin fra sine spillere. Man så at Lillehammer trivdes som underdog når han hadde hele troppen tilgjengelig.

Lillehammer-trener, Alexander Smirnov har en stor oppgave foran seg når laget møter Oilers i kvartfinalen. Foto: Harald Christian Eiken

Spådom:

– I denne kvartfinalen blir forskjellen på bredden og kvaliteten på troppene for stor. Det ender med 4-0 i kamper til Stavanger.

Manglerud Star

Viktigste spiller:

– Emil Bejmo. Han er den som kan bidra i alle faser av spillet for Manglerud Star. Er en "allround"-spiller som binder dette laget sammen. Han var viktig for at de gikk til sluttspill når resten av importene tok hatten sin og dro.

Joker:

– Steffen Thoresen. Han møter gamleklubben, med både far og bror i kvartfinalen. Sluttspill og tøffe dueller er jo det formatet som passer han aller best. Han har massevis av erfaring, og kan gå foran i krigen for dette MS-laget.

Hoel forteller at sluttspill passer Steffen Thoresen godt. Foto: Annika Byrde

Trenerfilosofi:

– Marius Trygg og Martin Hansen har etter at de kom inn lagt om spillestilen, med et større ønske om å la spillerne holde i pucken. De ønsker å spille seg ut av situasjoner, selv om de er underdog.

Spådom:

– De er klare over at Storhamar kommer til å ha pucken mest, men for MS handler det om å tørre å ta mulighetene de får. Jeg tror Storhamar vinner med 4-1 i kamper, og at MS ryker ut i kvartfinalen.

Fredagens sluttspillkamper:

Sparta - Stjernen kl. 18.45 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play

Stavanger Oilers - Lillehammer 1 kl. 18.55 på TV 2 Play

Storhamar - Manglerud Star kl. 18.55 på TV 2 Play

Vålerenga - Frisk Asker 1 kl. 18.55 på TV 2 Play