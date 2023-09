Drømmer om et mesterlag i Bergen: – Veldig høye ambisjoner

Bergenserne har i en årrekke slitt med å etablere et herrelag på øverste nivå. Nå gir damelaget håp om et fremtidig mesterlag i Bergen.

For andre året på rad gjør Mathea Holm seg klar for seriestart i Norges nest største by.

Den patriotiske byen, hvor fotballaget både på godt og vondt kan kjenne på en enorm interesse, har ikke lyktes med det samme som den andre storbyen på Vestlandet.

I Stavanger har de skapt et mønsterbruk av en hockeyklubb. På herresiden har de totalt sett vært suverent best i klassen i godt over et tiår. På damesiden åpner de dører og viser vei for det som stadig tar små steg mot å bli en mer profesjonell liga.

Kontrasten er stor til Bergen. Forsøkene har vært mange, men gang etter gang har de slitt økonomisk. Det krever mye å få det lokale næringslivet og folket med på et realt forsøk på å ta opp kampen med landets topplag.

Nå er det imidlertid grunn til mer optimisme. Herrelaget skal i aksjon i 1. divisjon, mens damene i helgen serieåpner på øverste nivå.

– Vi er veldig spente. I år har vi også fått inn en del nye spillere, så vi forsøker å bli mest mulig samkjørte. Nå er vi motiverte og gira på å komme i gang, sier Mathea Holm.

VURDERTE KARRIERESLUTT: Da Mathea Holm flyttet fra Hønefoss til Bergen for å studere, var hun i tenkeboksen for om det ble slutten på hennes hockeykarriere, men raskt fant hun seg til rette i Bergen Ishockeyklubb. Foto: Privat

– En kjempeutgift



I slutten av mars møtte TV 2 flere av spillerne på klubbens damelag. De var frustrerte over at de som spilte på øverste nivå, i Bambusa-ligaen, ikke fikk tilgang til egen garderobe og måtte oppbevare utstyret sitt i en bod.

Da hadde styret nylig stemte mot forslaget om å tildele damelaget egen garderobe.

Nå går det likevel mot at også damelaget får den garderoben de ønsket seg.

– Det har løst seg veldig bra. Kommunen har revet den veggen de først sa at de ikke kunne rive og satt i gang arbeidet med å bygge en egen garderobe, sier Holm fornøyd.



FÅR GARDEROBE: Etter mye frem og tilbake får damelaget til Bergen Ishockeyklubb egen garderobe. Foto: Erik Teige / TV 2

Hun opplever en positiv utvikling rundt ligaen, men at det går litt for sakte fremover.

– Det er tungt at vi fortsatt må gjøre så mye selv. Det koster mye. Som student er det en kjempeutgift, sier hun.



– Går du i minus ved å spille hockey på toppnivå?



– Ja, økonomisk gjør jeg jo det.

Spillerne betaler en fast andel ved å reise på bortekamper. De forsøker å få inn mest mulig penger fra dugnader og loddsalg for å senke egenandelen, men det blir betydelige utgifter i løpet av sesong.

– Det er fortsatt nok til at det svir i lommeboka, sier hun.



Holm påpeker at hun har stor forståelse for at klubben har begrenset med midler og at det foreløpig er nødt til å være sånn. Hun opplever at de har støtte fra klubbens styre og at det er en god dialog, men på sikt ønsker hun naturligvis at det ikke blir et stort minusprosjekt å spille hockey på toppnivået.

– Vi er nå et av få lag utenfor Oslo, så det blir veldig mye reising. Det var en måned forrige sesong hvor vi hadde tre bortekamper. Da var det tungt, sier hun.



SPENT: Lørdag serieåpner Bergen hjemme mot Storhamar. Det gleder Mathea Holm og lagvenninnene seg stort til. Foto: Privat

Sikter høyt

Lørdag droppes pucken til seriestart i Bergen. Storhamar er motstander i «Badekaret».

Forrige sesong endte de gule og blå som nummer 4. i seriespillet. Bergenserne endte sist på tabellen.

Det har Holm tro på å forbedre denne sesongen.

– Vi er veldig klare for å gjøre det bedre enn forrige sesong.

Noen gullkamp eller finaler om norgesmesterskapet vet hun godt at det med svært stor sannsynlighet ikke blir denne sesongen, men på sikt ser hun ingen grunn til at ikke de kan bli Norges beste hockeylag.

– Det tror jeg absolutt. Flere av våre spillere er landslagsaktuelle på U16- og U18-nivå. Vi har veldig høye ambisjoner om å gjøre det bra og har lyst til å komme langt, sier Holm.