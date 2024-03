Dristig Vålerenga-påstand: – Ikke i nærheten!

– Jeg klarer ikke å se for meg at de ikke skal vinne, sier TV 2s ekspert Erik Follestad.

Tidenes mest poengplukkende lag i serien bygges av våre eksperter opp som suverene favoritter før sluttspillet begynner torsdag.

Follestad går så langt som å hevde at enkelte på Hamar nok allerede tar seieren for gitt.

– Det vil være en enorm skuffelse for Storhamar om de ikke vinner. De snakker ikke om det, men det gullet er nok allerede innkassert blant en del folk på Hamar vest.

Samtidig legger ekspertene press på to av topptrenerne, trekker frem et par lag som skal kan slå nedenifra og Follestad kommer med en dristig påstande om Vålerengas seiersmuligheter.

TIDENES MESTVINNENDE: Petter Thoresen har lyktes med mye av det han kom tilbake til Storhamar for å gjøre. Tidenes mestvinnende norske klubbtrener har bygget opp en vinnerkultur. Nå gjenstår «bare» å hente hjem gull – noe han aldri mister appetitten på. Foto: Beate Oma Dahle

Kan ikke huske lignende

Petter Thoresen har tilbake i ishallen på andre siden av togsporene fra sitt hjem, sammen med sønnen, Patrick, lyktes med å bygge opp vinnerkulturen han alltid ønsker og så godt som krever av sine spillere.

Seriespillet som nå er lagt bak oss, taler for seg. 117 poeng på 45 kamper er rekord.

De har toppspillere i alle ledd. Fra Vålerenga-vrakgodset Stefan Espeland og Villiam Strøm, som nå ser ut som toppspillere igjen i bakre rekker, til Pistol Pete (Peter Quenneville) i front som for lengst har skutt seg inn i gule og blå hjerter. At den svenske stjernen, Jacob Berglund, igjen ser ut som seg selv igjen, gjør ikke vinnersjansene mindre.

– Jeg kan ikke huske å ha sett et lag som er så dominerende. Nå er jeg ikke så gammel .. men jeg har fulgt med noen år. De ser helt ekstremt sterke ut.

– Skal det jevnes ut må de miste flere av de beste spillerne. De er så jævlig solide og flere hakk opp fra de andre, at jeg klarer ikke å se for meg at de ikke skal vinne. Fallhøyden er enorm. Alle forventer at de skal vinne, sier Follestad.

Eksperten påpeker at de fortsatt virker ydmyke på Hamar.

– Det ser ut som at det skal bli plankekjøring, men alt kan skje. Det er vi som har skapt den fallhøyden. Storhamar har vært ydmyke, sier han.

Eksperten påpeker at det ikke bare er de tre storlagene som har sjanse til å gi Storhamar kamp om pokalen.

– Både Sparta og Frisk Asker så vel så bra ut som Vålerenga og Oilers siste halvdel av sesongen. Sparta har et veldig bra toppnivå. Det har Frisk også. Frisk er også godt skodd i alle posisjoner.

TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland er ikke i tvil om hvilket lag han mener er størst favoritt før sluttspillet. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Et økonomisk sjansespill?

Den frittalende ekspert får støtte fra ekspertkollega Jan André Aasland.

– De har vært ekstremt imponerende. Det gjør at de er store favoritter, sier eksperten som i 2019 ledet Frisk Asker til NM-gull.

– Er de større favoritter enn Stavanger Oilers har vært de foregående sesongene?

– De er nok litt større favoritter enn det Oilers har vært på noen sesonger. Det minner om sesongen da Kodie Curran var der (2017-18-sesongen). Årets utgave er ikke langt unna å være den største favoritten jeg har sett på veldig, veldig lang tid.

Bak de til tider blendene prestasjonene av stjernegalleriet på Hamars vestkant, kommer man ikke utenom at det har kostet økonomisk.



Hamar Arbeiderblad har flere ganger omtalt de økonomiske utfordringene. I november fikk avisen bekreftet at klubben den gang styrte mot et underskudd på rundt fem millioner kroner.

Å ta seg til finale vil naturligvis hjelpe på økonomien.

– Det tror jeg at er veldig viktig for Storhamar. Økonomisk betyr det mye å gå til finale. Også er det noe med presset som blir lagt på deg ved å ha et så godt lag. De bruker penger folk forstår at de kanskje ikke har, og er så overlegne i seriespillet. Da blir forventingene veldig, veldig høye!

FAVORITT: Petter Thoresen og hans Storhamar går inn i sluttspillet som klare favoritter. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Flere om det beinet

På Hamar er Petter Thoresen klar på at sluttspillet er langt mer åpent enn hva TV 2s eksperter vil ha det til.

– Hvor lyst har du på gullet?

– Jeg har veldig, veldig lyst på det. Det er kronen på verket om vi klarer det. Men det er det vel syv andre lag som også har lyst på, svarer han.

Thoresen ser frem til å starte med blank ark i sluttspillet, etter det han selv omtaler som «et fenomenalt seriespill».

– Hvor stor mener du muligheten deres er for gull?

– Muligheten er til stede. Det har vi bevist i hele år. Så må vi fortsette med det vi holder på med. Det er jo skader, sykdom og ting og tang som kan komme. Men unngår vi det, tror jeg at vi kan gå hele veien, svarer Thoresen.

Konfrontert med Follestad sine uttalelser om hvor store favoritter han mener at de er, holder han beina på bakken.

– Det er flere om det beinet der. Nå skal det spilles på en litt annen måte, med kamper annenhver dag. Så kjempestore favoritter er vi ikke. Vi ser ikke på oss selv sånn, sier han.

– Ikke i nærheten

Bak Storhamar er det to klare utfordrere. Regjerende serie- og norgesmester Stavanger Oilers må alltid regnes med. Vålerenga ser også sterke ut.

– Vålerenga ser ikke ut til å ha den karakteren som skal til for å ta det. Akkurat nå er de ikke i nærheten av å kunne slå Storhamar, sier Follestad.

– I Vålerenga handler det om å vinne. Det har de ikke gjort på mange år. Internt snakkes det om en vinnerkultur, bare der får de lagt et press på seg. Jeg mener at sesongen resultatmessig har vært ganske bra, men fra desember har det ikke prestasjonsmessig vært veldig bra. Men de har fått resultater. Da kommer det vanskelige spørsmålet: Hva er viktigst? Resultater eller å vinne? Jeg mener svaret er å vinne kamper, sier Aasland.

YDMYK: Jørgen Karterud var svært ydmyk i intervju med TV 2 før sluttspillet. Foto: Beate Oma Dahle

Konfrontert med Follestad sin påstand om at de ikke er i nærheten av å kunne utfordre Storhamar, svarer Jørgen Karterud ydmykt.



– Storhamar er storfavoritter. Det er ikke til å legge skjul på. Men står vi sammen er vi et veldig godt lag.

Han er klar på at det nå kreves mer av laget.

– Vi har hatt mange enkeltkamper vi ikke har vært fornøyde med. Det er ikke til å stikke under en stol. Vi vet at det vil kreve mer av oss, så nå det gjelder at vi er jævlig ydmyke og går i oss selv. Vi må være en enhet. Det her vil kreve noe ekstra av oss.

– Er det noe dere har snakket mye om?

– Ja, vi må finne frem det. Det er ikke sånn at vi ikke skjønner at ting ikke har gått på skinner. Der er vi de første til å ta kritikk. Vi må stå sammen om vi skal lykkes.

NY TEST: Fredrik Andersson har igjen et press på å hente hjem kongepokalen de drømmer om på Jordal. Foto: Rodrigo Freitas

Vinn eller forsvinn?

De to storklubbene bak Storhamar i seriespillet, Oilers og Vålerenga, ledes av trenere som nå har et press på seg, mener TV 2s eksperter.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson og Stavanger Oilers-trener er begge i klubber som går med målet om å vinne kongepokalen.

– Andersson blir coachet ut i viktige kamper. Det har vi sett tydelig da han har vært opp mot Petter Thoresen. Han har ikke endringene å svare med, og ble coachet ut på Hamar sist. Der har han ikke vært god nok. Det vet jeg har vært et tema. Han må klare å være en samlende faktor og få alle til å dra i samme retning, sier Follestad.

– Tror du han er avhengig av å ta laget til finale for å kunne fortsette som Vålerenga-trener?

– Jeg tror det kommer litt an på hvordan laget ser ut. Møter de Stavanger Oilers i semifinalen og det blir syv kjempeunderholdene kamper, er det ikke sikkert det blir like aktuelt. Men blir de spilt ut av hallen i semifinalen og ikke er i nærheten, da tror jeg nok det blir mye bra på det.

Aasland mener at også Oilers-treneren har et press på seg.

– Jeg tror nok at Anders Gjøse kjenner litt på det. Han tok over det vinnerlaget, og da følger det et visst press med. Det er et press på å levere fordi han er i Oilers, sier han.

Du kan følge hele sluttspillet på TV 2 Play fra torsdag.