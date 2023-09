Dommeren endte på sykehuset – spiller gikk ut mot gamletreneren

Storhamar - Stavanger Oilers 2-0

Til tross for få mål ble det en svært innholdsrik kamp i CC Amfi mellom de to største favorittene torsdag kveld.

Dommeren måtte hjelpes i garderoben etter en stygg smell. Senere ble han kjørt til sykehuset for en sjekk.

Samtidig kom dommerveteranen Tor Olav Johnsen til hallen, snørte på seg skøytene og tok over ansvaret.

I midtperioden ble Samuel Solem sendt i dusjen for en stygg takling.

Jacob Berglund viste gamle kunstner og sendte Storhamar i føringen.

Så scoret Marcus Bryhnisveen og jublet vilt. 28-åringen ble matchvinner.

– Det var digg å sette spikeren der! Sier han til TV 2 etter kampslutt.

Kjørte hjemmefra og tok over ansvaret

Med drøyt seks minutter igjen av første periode fikk hoveddommer Robert Hallin hjelp inn i garderoben. På reprisen kunne vi se at han nede ved rundvantet var uheldig og fikk kølla til Martin Rønnild i ansiktet.



Se situasjonen i videovinduet øverst.

Da andre periode startet var det med Tor Olav Johnsen som dommer. Han meldte seg til tjeneste da kollegaen fikk seg en smell.

– Jeg satt i sofaen og spiste litt kjøttkaker og så på tv som veldig mange andre, så fikk jeg med meg at en kollega ble skadet. Da sendte jeg en sms om de trengte hjelp. Det gjorde de. Jeg pakket baggen, kastet meg i bilen og var på plass relativt raskt, sier Johnsen til TV 2.



– Var du nervøs? Spør TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik veteranen med et smil.



– Det er bra du tar opp det, Erevik! Det verste var vel å ikke få varme opp, men det gikk vel greit tror jeg, svarer dommeren.



Ut mot Thoresen

Da Stavanger Oilers-spiller Sondre Bjerke ble intervjuet av TV 2 i første pause, sendte han flere stikk i retning sin gamletrener Petter Thoresen.

– Hvordan er det å være tilbake i CC Amfi?



– Det er spesielt. Jeg hadde tre bra år i Storhamar, så det er spesielt å være her. Jeg er utrolig privilegert som får være i Stavanger Oilers, svarer Bjerke.

MER FORNØYD: Sondre Bjerke var tydelig i intervju med TV 2 at han trives langt bedre med å ha Anders Gjøse som hovedtrener enn Petter Thoresen som han hadde i Storhamar. Foto: Carina Johansen

Han legger ikke skjul på at han trives godt under lederskapet til Anders Gjøse.

– Man har i hvert fall en fin hverdag og slipper å ha høye skuldre hele tiden. Man vet akkurat hva han forventer. Det er ganske tydelig og det tror jeg mange kjenner på at er en fin ting i hverdagen, sier han.

VIKTIG SEIER: Petter Thoresens Storhamar tok torsdag kveld en viktig seier mot Stavanger Oilers. Foto: Carina Johansen

– Er det en ledermåte som passer deg bedre enn Petter Thoresen sin?



– Petter Thoresen sin passer meg på en måte og, men jeg føler at jeg får mer ut av Gjøse. Det tror jeg flere unge spillere på vei opp og frem får. Petter er en vinner. Gjøse ønsker å vinne og utvikle spillere samtidig. Derfor er jeg litt mer fan av Gjøse, svarer Bjerke.

Storhamar startet best

Jacob Berglund kom til kampens første store sjanse. Svensken fikk pucken i perfekt midt i banen ved blålinja, vendte opp og skjøt. Henrik Holm reddet skuddet. Berglund var nær å slå inn returen, men traff ikke.

– Jeg trodde jeg hadde litt dårligere tid enn jeg egentlig hadde, sier Berglund til TV 2 i pausen.



Neste gode sjanse serverte Storhamar-keeper Trym Gran gjestene. Målvakten ga bort pucken til Anders Tangen Henriksen. Han forsøkte å finne Patrick Elvsveen foran buret, men den tidligere Storhamar-spilleren tok den ikke imot.

Storhamar var det førende laget den første perioden, og et par minutter før pause skapte de et stort trykk foran Holms mål. Til slutt lå nesten samtlige spillere foran målet etter kaotiske sekunder hvor vertene var nære å vippe inn den første scoringen.

Jublet hemningsløst

Christoffer Karlsen sitt skudd tidlig i perioden ble stoppet av stolpen.

Oilers var suverent best de første minuttene av perioden, men da vertene overlevde presset, var det de som kom til de store sjansene.

Først traff Andreas Martinsen utsiden av stolpen. Så fikk Patrick Thoresen en gyllen mulighet. Kapteinen hadde med seg Samuel Solem, men misbrukte to-mot-en-situasjonen da han heller valgte å skyte selv. Holm reddet.

Med 08.58 igjen var kampen over for Samuel Solem. Storhamar-spilleren ble sendt i dusjen etter en takling på Tangen Henriksen. Dermed skulle spille Oilers de neste fem minuttene i overtall. Slik ble det ikke, da Ludvig Hoff pådro seg to minutter for hekting.

1-0: Jacob Berglund sin 1-0-scoring var det klasse over. Foto: Carina Johansen

Så viste en gammel stjerne frem takter Storhamar-supporterne forelsket seg i høsten 2014. Jacob Berglund brøt spillet i midtsonen, skjøt i steget foran en Oilers-spiller slik at sikten var dekket for målvakten. 1-0!

Oilers var det beste laget første del av tredje periode, men uttellingen manglet. Da doblet Storhamar ledelsen.

Kenneth Pappalardo Gulbrandsen vant pucken og fant lagkamerat Marcus Bryhnisveen. Han satte inn kveldens andre scoring og jublet vilt for det som viste seg å bli matchvinner-scoringen.

Minutter senere traff Patrick Thoresen metallet.

Det endte 2-0 til Storhamar.

Hat-trick

Fredrik Andersson og hans Vålerenga fikk den starten på sesongen da de på nesten utsolgt Jordal slo Frisk Asker.

Torsdag valgte svensken å gi 16 år gamle Jonas Myhre sin debut i en kamp hvor hovedstadslaget var store favoritter hjemme mot Lillehammer.

I første periode slurvet Vålerenga flere ganger i egen sone og ga bortelagte gode muligheter. Etter nesten elleve minutter var det Jonas Medby som sendte gjestene i føringen. Nok en gang denne sesongen sto Alexander Reichenberg for en målgivende pasning.

Minuttet før pause utlignet Vålerenga-spiller Sebastian Johansen.

25 sekunder inn i andre periode scoret Mika Partanen. 2-1 på Jordal. Thomas Olsen økte senere i perioden ledelsen til 3-1.

Under ni minutter senere hadde samme mann scoret to ganger til. Hat-trick av Vålerenga-spilleren som var svært god i store deler av forrige sesong.

Mathis Olimb økte ledelsen. Tommi Taimi satte inn 7-1. Det ble sluttresultatet.

Snudde kampen

Etter en skuffende seriestart hvor de først tapte hjemme mot Lørenskog og så borte mot Lillehammer, tok Comet sine første poeng torsdag.

Elias Antonsen sendte vertene i føringen hjemme mot Ringerike.

Pelle Hedlund doblet ledelsen til Comet. Jussi Tammela reduserte. Minutter senere utlignet Colton Leiter.

I spilleforlengelsen sikret Casper Einvik Myklebust sesongens første seier for Comet.

I Asker sto Stian Kaltrud Nystuen for den første scoringen. Tobias Fladeby utlignet for Frisk Asker. Så svarte Austin Cangelosi for Stjernen.

I løpet av 25 sekunder snudde vertene kampen. Felix Girard utlignet, før Tobias Lindstrøm sendte Frisk opp i ledelsen. Fladeby økte til 4-2 tre sekunder før slutt.

Sparta slo Lørenskog 2-1. Nysigneringen Tim Daly scoret først. Vegard Faret satte inn 1-1 midtveis i andre periode.

Jonathan Hermansson scoret for Sparta i andre periode. Halvannet minutt før slutt økte Daly til 3-1.