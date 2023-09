Dommeren ble kjørt på sykehuset: – Det svartnet for meg

Hoveddommer Robert Hallin gikk ned for telling og ble kjørt på sykehuset. Nå har han fått svar på undersøkelsene.

– Det gjorde veldig vondt. Jeg kunne så vidt bevege kjeven. Det var ganske åpenbart at eller annet hadde skjedd, sier Hallin.

Dommeren svarer TV 2 fredag morgen mens han sengeliggende fortsatt kjenner på en del smerter etter uhellet kvelden før.

Underveis i første periode i toppkampen mellom Storhamar og Stavanger Oilers i CC Amfi torsdag kveld, gikk Hallin ned for telling etter å ha fått en kølle i ansiktet nede ved rundvantet.

Raskt ble han hjulpet av isen, og etter en kort sjekk ble det tatt en avgjørelse på at han skulle til sykehuset for videre undersøkelser.

– Jeg fikk en smell i det jeg skal ta et posisjonsbytte. Så svartnet det litt for øynene, sier han om hendelsen.

Har fått svar

Dommeren opplevde at han hele til tiden var til stede, og han husker at han fikk hjelp av isen.

– Jeg husker at jeg så at det lå mange skruer og greier igjen på isen fra hjelmen. Det må ha vært en real smell, for hjelmen ble delvis ødelagt, sier han.

Da han kom på sykehuset hadde han fortsatt store smerter.

Etter det han omtaler som veldig fin oppfølgning fra helsevesenet på Hamar, fikk han vite om skadeomfanget.

– Det ble en litt lettere hjernerystelse og ødelagt spyttkjertel, sier Hallin.

Det var oppløftende nyheter for dommeren. Han tror og håper at han kan være tilbake på isen i runden torsdag.

– Legen sa at det var greit å spille golf i helgen, sier han og smiler.

Tok over ansvaret

Da Hallin ble liggende på isen, satt kollegaen Tor Olav Johnsen hjemme i sofaen, spiste kjøttkaker og så på tv.

Med hoveddommeren nede for telling, bestemte han seg for å sende en tekstmelding og høre om det var behov for hjelp. Det var det, og ved neste periodestart var Johnsen på plass på isen i CC Amfi.

– Jeg pakket baggen, kastet meg i bilen og var på plass relativt raskt, sa Johnsen til TV 2 torsdag kveld.

– Hva tenker du om at Johnsen stilte opp og tok over ansvaret?

– Det er synd at han ikke fikk spist ferdig kjøttkakene. Nei da, det er veldig fint. Han er en legende. Han forsterker bare sin status, svarer Hallin og smiler.