– Dette er ting mange her ikke pleier å snakke om

Utfordringer med å sove og frykt for å gjøre feil, er blant utfordringene flere spillere er åpne om at de ønsker hjelp med. På Hønefoss har de tatt grep.

– Jeg tror det kan åpne nye dører. Personlig tror jeg at jeg kan få mye ut av det, sier Elias Antonsen.

Svensken er ikke i tvil om at han kommer til å ha mange samtaler med klubbens nye mentaltrener.

Han tror også flere av lagkameratene nå kan få hjelp til å komme ut av komfortsonen, og at takhøyden for å si ifra i garderoben eller komme med forslag kan bli enda høyere.

Antonsen har utfordringer som hockeyspiller som han ønsker hjelp med.

I kamper har til tider frykten for å gjøre feil blitt større enn ønsket om å lykkes.

– Det begrenser seg. Jeg må våge å gjøre feil, sier Antonsen.

Det er han ikke alene om. De er flere som har kjent på det. På Hønefoss håper de nå at bruk av mentaltrener kan være utslagsgivende for at de tar de stegene de ønsker.

Ser et stort behov

Forholdet til ishockey var for kort tid siden ikke-eksisterende, men nå skal Lars Christian Larssen forsøke å hjelpe Ringerike mot toppen av norsk hockey.

I GANG: Lars Christian Larssen tror han gjennom mental trening kan være med å løfte Ringerikes prestasjoner. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Da hans barn begynte å spille ishockey fant han raskt ut at det kom til å bli mange timer i hockeyhallen på Hønefoss, også for han. Larssen fant ut at han like så godt kunne bruke tiden til noe fornuftig.

Mentaltreneren har flere planer for hva han ønsker at laget skal bli bedre til.

– Jeg ønsker at de skal tørre å slippe seg mer løs, ved å prøve og feile. Da tror jeg hele laget kan løfte seg. Så vil jeg at de skal få et bedre forhold til å skru av og på. De kjører jo beinhardt på. Noen har vanlige jobber ved siden av, før de drar på trening eller kamper og så kanskje sliter med å sove, før de står opp og gjør det samme igjen. Det er ikke bærekraftig. Jeg håper å være med å bidra til at spillerne kan leve gode liv både på og utenfor hockeybanen, sier han.

Inspirert av Bodø/Glimt sin suksessfulle mentaltrener, Bjørn Mannsverk, ønsker han å finne og løse floker. Slik tror han laget kan prestere stabilt over tid.

– Tror du at du kan hjelpe Ringerike til å ende høyere på tabellen?

– Med fare for å legge hodet skikkelig på blokka, så: Ja. Det tror jeg i aller høyeste grad, om de blir flinkere til å forstå verdien av restitusjon. De er så tøffe at de bare skal "kjøre på". Mange sier at de slapper av med å se på tv. Vi må jobbe med hvordan de skal koble av "riktig", sier svarer Larssen.

– Hvor stort er lagets behov for mental trening?

– Jeg tror det som med alle andre kan være godt å ha noen å sparre med om livet. Dette er ting mange her ikke pleier å snakke om, svarer han.

FORVENTNINGER: Kenneth Pappalardo Guldbrandsen har store forventinger til samarbeidet med mentaltrener. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Fryktet å gjøre feil

Kenneth Pappalardo Guldbrandsen herjet til tider for Hønefoss-laget forrige sesong, og ble belønnet med landslagsspill.

Han vet godt hvor viktig det mentale er for å prestere på isen.

– Da jeg kom hit var jeg ikke hundre prosent til å begynne med. Jeg hadde litt høye skuldre. Da jeg så at jeg kunne gjøre feil og fortsatt fikk tillit, så senket jeg skuldrene, sier han.

21-åringen er glad for at klubben tar i bruk nye virkemidler for å bli bedre, og han tror klubbens nye mentale trener kan hjelpe han med mye, blant annet å legge ting bak seg.

– Om jeg spiller en dårlig kamp kan jeg ligge til langt på natt og irritere meg over feil. Det er vanskelig det bak seg, sier Pappalardo Guldbrandsen, som nå håper å gjøre slutt på det.

Robin Bjørnstad er glad for at klubben nå samarbeider med en mentaltrener. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg tenker at det er et steg i riktig retning. Vi ser kanskje tøffe og hardbarkede ut, men innerst inne er det folk som sliter med diverse, sier Robin Bjørnstad.

29-åringen har vært igjennom ulike utfordringer de siste årene. I perioder har han hatt behov for å lufte tanker og snakke med noen.

– I løpet av en sesong går det ikke alltid på skinner. Da er det fint å få verktøy til å ikke grave seg ned, sier han.

Bjørnstad tror klubbens nye mentale trener kan hjelpe han til å bli en bedre hockeyspiller, for eksempel ved å "bryte ned" situasjoner hvor det låser seg for han foran mål. Frykten for å bomme har kunnet påvirke han til å gjøre nettopp det. Det vil han gjøre noe med.

POSITIVE: Ringerike-trener Martin Boork (til høyre) og hans assistent Per Braxenholm skal også ha samtaler med klubbens nye mentaltrener. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Nødvendig

– Vi ser det som et nødvendig steg å ta på egentlig alle områder, sier hovedtrener Martin Boork.

Assistenttreneren, Per Braxhenholm, er helt enig. Han mener det i idretten er et behov for mentaltrenere.

– Idrett er et mentalt spill. Vi vil skaffe oss konkurransefordeler, og vi tror han er en ressurs som kan hjelpe oss, sier han.

– Snakket du noen gang med en mentaltrener under din egen spillerkarriere?

– Nei. Det er kanskje en av årsakene til at jeg er nysgjerrig på det. Jeg tror at en av grunnene til at jeg ikke fikk ut mitt fulle potensial, var at jeg var redd for å gjøre feil. Jeg begrenset meg med pucken, og tenkte av og til mer på det at jeg var redd for å tape enn jeg tenkte på at jeg ville vinne. Vi forsøker å gjøre spillerne trygge, slik at de kan få ut sitt potensial. Jeg tror det er enklere for spillerne å åpne seg til en ekstern ressurs, svarer han.