TV 2 kunne mandag fortelle om Nærbøs U11 og U12-lag i ishockey, som nå mister sitt verdifulle fritidstilbud på grunn av de høye strømprisene.

Trener Peter Lorentzen fortalte at spillerne på laget gråt da beskjeden om at ishallen må stenges fordi breddeklubben ikke har råd til den videre driften, til tross for strømstøtten fra staten.

MISTER TILBUDET: Trener Peter Lorentzen sammen med spillerne på Nærbøs U11/U12-lag i ishockey. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2.

– Det var barn som gråt i garderoben og som gråt på isen og gråt i bilen på vei til trening etter at vi fikk beskjeden. Det har gått veldig inn på dem. For meg som trener, som ser barna så ofte, så gjør det vondt i sjelen at tilbudet om å spille ishockey i Nærbø nå blir tatt fra dem, sukker han.

– Gjør meg trist

At konsekvensen av de høye strømprisene rammer barn og unge er også blitt lagt merke til på Stortinget.

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) ble trist etter å ha lest TV 2s artikkel fra Nærbø.

– Dette er rett og slett en skandale. Det at høye strømregninger rammer barn og unge gjør meg trist, sier Hjemdal til TV 2.

Hun reagerer kraftig på at strømprisene nå er blitt så høye at ishallen på Nærbø må stenges.

RYSTET: Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, er rystet over hvordan strømprisene rammer breddeidretten. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Allerede i august i fjor foreslo Frp tiltak for å få ned strømprisene uten at dette virket å være noe særlig viktig for de andre partiene. I vinter så vi raskt at regjeringens strømstøtteordning ikke var i nærheten av å kompensere idrettslagene godt nok. Vi fremmet derfor forslag om å innføre midlertidig makspris på 50 øre for alle. Dessverre ble vi atter en gang stemt ned av regjeringspartiene og Høyre, sukker Hjemdal.

Hockey-profiler frykter frafall

Idretten selv frykter for konsekvensene.

MØRKT OG VÅTT: Ishallen på Nærbø tirsdag formiddag. Foto: Bjarte Fossfjell/TV 2

En av de som ikke vil sitte stille og se på at barn og unge mister sitt tilbud, er Vålerengas kaptein Martin Røymark.

– Det er skandale at ishaller må stenges. Etter 2-3 år med pandemi, hvor det ble mange frafall i barne- og ungdomsidretten, kan vi få en ny runde med frafall igjen nå, sier den norske landslagsspilleren til TV 2.

– Hva bør gjøres?

– Politikerne må bestemme seg om idrett er viktig, og da må de eventuelt komme frem med bedre støtteordninger til idrettslag og idrettshaller. Det går utover barn og unge, svarer Røymark.

Han får støtte av Storhamars Patrick Thoresen.

MISFORNØYD: Patrick Thoresen mener staten må på banen. Foto: Carina Johansen

– Situasjonen er horribel, som ett av verdens rikeste land så har vi ikke en ordning der vi i hvert fall kan legge til rette for at alle barn og ungdommer kan ha ett aktivitetstilbud å gå til. Om det er ishockey eller andre idrett så MÅ staten inn på banen og legge til rette. I utgangspunktet er idrett dyrt som det er og også her må det komme nye ordninger, sier Storhamar-spilleren til TV 2.

– Politikerskapt situasjon

Silje Hjemdal innrømmer at de enorme strømprisene både private husholdninger, næringsliv og breddeidretten nå rammes av, er politikerskapt.

– Vi er nå vitne til en delvis politikerskapt strømpriskrise som Frp i lang tid har advart mot at vil få store konsekvenser for blant annet idrettslag og folk flest, sier Frp-politikeren, og fortsetter:

– Det er det offentlige som i hovedsak nå tjener enorme summer på de skyhøye strømregningene. Det er mer enn stort nok økonomisk handlingsrom for å kompensere idretten vesentlig bedre enn hva som er tilfellet i dag. Dessverre har regjeringen i altfor lang tid sittet handlingslammet og nærmest sittet stille i båten og sett på at situasjonen blir stadig verre, mener hun.

– En absurd situasjon

Staten har tjent over 34 milliarder ekstra hittil i år på grunn av strømkrisen (per 9. september).

Da TV 2 møtte Nærbøs U11/U12-lagstrener Peter Lorentzen i helgen ga han uttrykk for sin forundring over at staten tjener så mye penger på strøm, mens idretten ikke har råd til å opprettholde tilbudet for barn lenger.

– Det er en helt absurd situasjon, fastslo han.

Fremskrittspartiet foreslår en rekke tiltak til hvordan både breddeidretten kan berge idrettstilbudet til barn og unge.

– Frp er nå opptatt av å samle alle gode krefter både på og utenfor Stortinget for å få ned strømprisene. Vi foreslår å innføre en midlertidig makspris på 50 øre per kilowattime som vil gi nødvendig forutsigbarhet for alle. I tillegg vil vi fjerne elavgiften, begrense strømeksporten til utlandet når fyllingsgraden er lav i vannmagasinene og få en slutt på den offentlige sløsingen av kraft, blant annet til å elektrifisere oljeplattformer med strøm fra land, sier Hjemdal til TV 2.

Regjeringen vil ikke endre på strømstøtteordningen

Statssekretær Gry Haugsbakken (AP) i Kultur - og likestillingsdepartementet var imidlertid i et intervju med TV 2 forrige uke klar på at idretten ikke vil få en bedre strømstøtteordning.

VIKER IKKE: Gry Haugsbakken i AP. Foto: Ilja C. Hendel

– Nei, vi viderefører den ordningen vi har. Det er en veldig god ordning. Den er like god som husstander har i dag, sa statssekretær i Kultur - og likestillingdepartementet, Gry Haugsbakken til TV 2 torsdag forrige uke.

– Mange i idretten sier at den er for dårlig og kun dekker cirka 30 prosent av kostnadene de faktisk har. Hvorfor mener dere da at den er god nok, når flere sier at de enten må legge ned eller redusere aktivitet?

– Det er heldigvis ikke sånn. Ordningen vi har dekker 80 prosent for kostnader over 70 øre/kWh. Altså det samme som husholdninger har. I juli, for eksempel, vil det bety at vi har dekket halvparten av strømregningen. Dessverre vil prisene gå opp utover høsten, og da vil vi betale for en større og større andel, svarte Haugsbakken.

Ishockey-president, og Høyre-politiker på Stortinget, Tage Pettersen, mener det bør gjøres mer.

HØYRE-POLITIKER: Stortingsrepresentant for Høyre, Tage Pettersen, er også president i Norges ishockeyforbund. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Forbundet bruker de kanaler vi har gjennom Idrettsforbundet, i dialog med aktuelle kommuner og nasjonale beslutningstagere for å få de til å skjønne hva situasjonen betyr i forhold tilt bortfall av tilbud for mange. Her må både stat og kommunene stille opp for å sikre at vi ikke mister idrettstilbud. Mange er jo ekstra sårbare etter pandemien og vil ikke klare en nedstengning til, sier Pettersen.

– Idretten står i en svært krevende situasjon og isidrettene har det ekstra utfordrende. Pr. i dag er en hall stengt og en klubb vurderer å stenge hallen i løpet av et par uker. Bare disse to hallene representerer nærmere 500 barn og unge som mister sitt tilbud. Det er spesielt haller eid av klubbene selv som nå er svært sårbare.