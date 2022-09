Et tilbud fra Tyskland fristet han, men Roy Johansen ble værende i Norge. Nå har han ladet batteriene og fått med seg førstevalget til et nytt prosjekt.

– Det kom som lyn fra klar himmel, sier Johansen om beskjeden han fikk i juli i fjor.

Kun uker før seriestart fikk han beskjed om at Vålerenga ønsket et trenerbytte. Etter fem år som hovedtrener for de mørkeblå, gikk han over i en administrativ rolle i klubben.

Etter godt over 20 år som trener og et helt liv i hockeyen, var han naturligvis klar over at han når som helst kunne byttes ut, men det var tidspunktet som overrasket han.

I TV 2 Hockeyprats siste episode forteller Johansen mer om hvordan han håndterte det å ikke være ønsket om hovedtrener i Vålerenga. Du kan høre hele podkast-episoden med Roy Johansen her:

– Det fristet

Han måtte naturligvis forholde seg til sluttavtalen han ble enig med klubben om, men Johansen innrømmer at det siste året har gitt mulighet til å lade batteriene etter mange år som hovedtrener.

Til tross for at det var godt med roligere dager, var han fristet til å slå til på et tilbud om å bli trener lenger sør i Europa.

– Jeg var i Tyskland, og jeg snakket med en østerisk klubb. Det fristet å dra til Tyskland, sier han.

– Kom dere så langt at du fikk et kontraktstilbud?

– Ja, jeg fikk et tilbud om å komme til Tyskland og være trener der. Det som ødela mye for hockeyen da var koronaviruset. Det preget også tysk hockey. Det var fristende å dra. Det var veldig nære på at jeg dro, svarer 62-åringen.

Leser ikke om seg selv

Etter mange år som trener har han naturligvis endret seg noe siden han begynte, men grunnverdiene er de samme.

Johansen har blant annet et bevisst forhold til det å ikke la seg påvirke av det som skrives om han og lagene han trener.

– Jeg leser lite av det som blir skrevet om meg, om det er negativt eller positivt. Jeg forholder meg til de jeg respekterer i hockeyen og har mange diskusjoner med de, men å bry seg om hva andre mener kan føre deg på ville veier, sier trenerveteranen i podkast-episoden.

– Har det alltid vært sånn?

– Ja, jeg bestemte meg tidlig for hvordan jeg ville drive mitt lederskap. For det å være hockeytrener er ledelse. Jeg har bakgrunn fra Idrettshøgskolen, tatt alle trenerkurs og vært spiller selv. Da har jeg dannet meg tanker om hvordan ting skal se ut. Så har jeg vært trofast mot det. Om du forholder deg til hva alle andre mener tror jeg det raser sammen, svarer han.

FORNØYD: Roy Johansen mener Manglerud Star er godt forberedt før sesongstart neste uke. Foto: Fredrik Hagen

Fikk med førstevalget

– Hvorfor ønsket du nå å bli Manglerud-trener?

– For det første var det at jeg var veldig sterkt ønsket av klubben. Også fikk jeg med meg Morten Ask. Det var en forutsetning. Han har gjort en kjempejobb og er en veldig bra trener. Vi jobber bra sammen, svarer Johansen og legger til at det også var viktig at klubben har mange unge spillere som vil opp og frem.

– Var det avgjørende at du fikk med deg Ask?

– Jeg snakket med han om han ville være med om det skulle bli aktuelt med MS. Hvis det skulle bli det, så var det en forutsetning at vi var flere til å dele ansvaret. Det er en stor jobb. Å få med en ryddig og bra mann var viktig. Morten var førstevalget, svarer han.

Målsetningen for sesongen er å ta laget til sluttspill. Johansen ser for seg at Grüner, Ringerike og Manglerud Star mest sannsynlig vil være de tre lagene som kjemper om 8. plassen som gir plass i sluttspillet.

– Lykkes alt skal vi kanskje klare å hevde oss mot Lillehammer og Stjernen også, sier treneren.

Manglerud Star serieåpner borte mot Grüner 16.00 lørdag 10. september.